Na podstawie ustaleń władz Węgier w sprawie zatrzymanych wczoraj siedmiu Ukraińców, przewożących znaczne ilości gotówki, podjęto decyzję o wydaleniu wszystkich tych osób z Węgier - poinformował na X rzecznik węgierskiego rządu Zoltan Kovacs.
Krajowa Administracja Podatkowa i Celna Węgier (NAV) ustaliła tożsamość siedmiu obywateli Ukrainy, zatrzymanych w związku z transportami dużej ilości gotówki i złota przez Węgry. Operacja była nadzorowana przez byłego generała Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, a były major Sił Powietrznych Ukrainy pełnił funkcję jego zastępcy. Asystowały im osoby z doświadczeniem wojskowym. Na podstawie tych ustaleń wszystkich siedem osób zostanie wydalonych z Węgier
— poinformował Kovacs.
Wczoraj na Węgrzech zatrzymano dwa pojazdy należące do banku OszczadbankSA, którym przez Węgry transportowano z Austrii na Ukrainę 40 mln dolarów, 35 mln euro i 9 kg złota - wynika z komunikatu NAV i informacji udostępnionych przez szefa ukraińskiej dyplomacji Andrija Sybihę.
NAV poinformowała, że prowadzi postępowanie karne w sprawie podejrzenia prania brudnych pieniędzy przez przewoźników z Ukrainy.
Minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto oświadczył w komentarzu do sprawy, że Kijów musi wyjaśnić sprawę tranzytu gotówki. Minister wyraził wątpliwość wobec tego, czy środki te były regularną wymianą bankową, czy zostały wykorzystane lub przekazane komuś na Węgrzech. Dodał, że dopóki sprawa nie zostanie przez Ukrainę wyjaśniona, „władze węgierskie przeprowadzą jak najdokładniejsze i najbardziej szczegółowe śledztwo”.
Kijów oskarża Budapeszt
Ukraińskie władze oskarżyły Budapeszt o „wzięcie Ukraińców jako zakładników”, wezwały do uwolnienia zatrzymanych osób i wydały ostrzeżenie dla swoich obywateli przed podróżami na Węgry.
W piątek Sybiha powtórzył na X, że Kijów domaga się natychmiastowego uwolnienia swoich obywateli.
Konsulowie Ukrainy nadal nie otrzymali pozwolenia na dostęp do siedmiu obywateli Ukrainy, wziętych jako zakładnicy w Budapeszcie. Strona węgierska nie przedstawiła żadnych wyjaśnień
— oznajmił minister.
kk/PAP
