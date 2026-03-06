Wysyłali paczki z materiałami wybuchowymi. Sąd na Litwie wszczął postępowanie. Do zamachu doszło m.in. w Polsce. W tle Rosjanie

Litewski sąd wszczął postępowanie przeciwko pięciu osobom podejrzanym o wysłanie w 2024 r. przesyłek z ukrytymi materiałami zapalającymi. / autor: Pixabay
Litewski sąd wszczął postępowanie przeciwko pięciu osobom podejrzanym o wysłanie w 2024 r. przesyłek z ukrytymi materiałami zapalającymi. Paczki trafiły do kurierów DHL i DPD, a stamtąd do przypadkowych adresatów. Przesyłki eksplodowały w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Paczki pod nadzorem GRU

O sprawie pisze portal rmf24.pl, powołując się na agencję Reuters. Podejrzanymi są obywatele Litwy, Ukrainy i Rosji. Wszyscy są oskarżeni o terroryzm. Według Prokuratury Generalnej na Litwie zidentyfikowano na razie co najmniej 16 podejrzanych.

Szef litewskiej policji kryminalnej poinformował, że operację wysyłki niebezpiecznych paczek nadzorowali Rosjanie związani z rosyjskim wywiadem wojskowym (GRU)

— czytamy w portalu.

Eksplozja paczek w trzech państwach

Przypomnijmy, że latem 2024 r. w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii doszło do serii niebezpiecznych incydentów. Do firm DHL i DPD skierowano wówczas cztery paczki nadane na Litwie. Znajdowały się w nich często przesyłane produkty, jak elektryczne poduszki do masażu czy kosmetyki. Jednak w tych przedmiotach ukryto materiały z łatwopalnymi materiałami, aktywowanymi za pomocą czasowych zapalników.

Paczki eksplodowały w niemieckim Lipsku, Jabłonowie pod Warszawą i brytyjskim Birmingham.

Na szczęście nikt wówczas nie został ranny. Jednak do tragedii było bardzo blisko. Kontener z przesyłkami, który zaczął płonąć w Niemczech, miał być umieszczony w ładowni samolotu cargo. Według niemieckich służb ładunki, gdyby podłożone ładunki wybuchowe eksplodowały w locie, mogłyby doprowadzić do katastrofy maszyny.

Z kolei jak podał „Washington Post”, cytowany przez rmf24.pl, w listopadzie ub.r., w związku z akcją dywersyjną zarzuty w Polsce i na Litwie usłyszało co najmniej 20 osób.

Polska jest jednym z krajów, który stara się o ekstradycję 37-letniego Jarosława Michajłowa, podejrzewanego o kierowanie całą akcją. Rosjanin miał zbiec do Azerbejdżanu.

Oprac. SC/rmf24.pl

