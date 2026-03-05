Szósty dzień amerykańsko-izraelskiej operacji w Iranie. Serie eksplozji i syreny alarmu przeciwlotniczego słychać było w Tel Awiwie – podała agencja AFP.
Piątek, 6 marca 2026 r.
00:01. Eksplozje i alarm przeciwlotniczy w Tel Awiwie
Serie eksplozji i syreny alarmu przeciwlotniczego słychać było w Tel Awiwie – podała agencja AFP. Wcześniej irańskie media ogłosiły, że z Iranu wystrzelono „kolejną salwę pocisków” w stronę Izraela.
Portal Times of Israel przekazał, że w Tel Awiwie i na okolicznych obszarach w środkowym Izraelu uruchomiono alarmy przeciwlotnicze. Nie pojawiły się jak dotąd doniesienia o zabitych ani rannych.
Była to ósma salwa pocisków wystrzelonych przez Iran w kierunku Izraela od północy ze środy na czwartek. Według ustaleń izraelskiej armii w ramach tego ataku wystrzelono niewielką liczbę rakiet – podał portal.
red/PAP/X/FB
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/754772-relacja-7-dzien-operacji-przeciwko-iranowi
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.