NA ŻYWO

RELACJA. 7. dzień operacji przeciwko Iranowi. Serie eksplozji i syreny alarmu przeciwlotniczego w Tel Awiwie

  • Świat
  • opublikowano:
RELACJA. 7. dzień operacji przeciwko Iranowi / autor: PAP/EPA
RELACJA. 7. dzień operacji przeciwko Iranowi / autor: PAP/EPA

Szósty dzień amerykańsko-izraelskiej operacji w Iranie. Serie eksplozji i syreny alarmu przeciwlotniczego słychać było w  Tel Awiwie – podała agencja AFP.

Piątek, 6 marca 2026 r.

00:01. Eksplozje i alarm przeciwlotniczy w Tel Awiwie

Serie eksplozji i syreny alarmu przeciwlotniczego słychać było w  Tel Awiwie – podała agencja AFP. Wcześniej irańskie media ogłosiły, że z Iranu wystrzelono „kolejną salwę pocisków” w stronę Izraela.

Portal Times of Israel przekazał, że w Tel Awiwie i na okolicznych obszarach w środkowym Izraelu uruchomiono alarmy przeciwlotnicze. Nie pojawiły się jak dotąd doniesienia o zabitych ani rannych.

Była to ósma salwa pocisków wystrzelonych przez Iran w kierunku Izraela od północy ze środy na czwartek. Według ustaleń izraelskiej armii w ramach tego ataku wystrzelono niewielką liczbę rakiet – podał portal.

red/PAP/X/FB

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych