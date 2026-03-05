NA ŻYWO

RELACJA. 1472. dzień wojny na Ukrainie. Zełenski rozmawiał z Meloni o Iranie, rynkach ropy i obiecanym kredycie z UE

Trwa 1472. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Piątek, 6 marca 2026 r.

00:01. Zełenski rozmawiał z premier Włoch Meloni o Iranie, rynkach ropy i obiecanym kredycie z UE

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że rozmawiał z premier Włoch Giorgią Meloni o konflikcie wokół Iranu, wyzwaniach na rynkach ropy naftowej i paliw wynikających z działań irańskiego reżimu oraz obiecanym Ukrainie przez Unię Europejską kredycie.

Wymieniliśmy się także szczegółami naszych kontaktów z liderami państw, które są obecnie atakowane przez Iran. Europa potrzebuje lepszej koordynacji w związku z całą sytuacją

— napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Dodał, że rozmawiał z Meloni również o tym, co jest potrzebne, by uruchomić tzw. pożyczkę reparacyjną w wysokości 90 mld euro. Pieniądze mają być pozyskane przez Komisję Europejską na rynkach kapitałowych i zwrócone przez Ukrainę z przyszłych reparacji wojennych od Rosji.

red/PAP/X/FB

