Trwa 1472. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Piątek, 6 marca 2026 r.
00:01. Zełenski rozmawiał z premier Włoch Meloni o Iranie, rynkach ropy i obiecanym kredycie z UE
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że rozmawiał z premier Włoch Giorgią Meloni o konflikcie wokół Iranu, wyzwaniach na rynkach ropy naftowej i paliw wynikających z działań irańskiego reżimu oraz obiecanym Ukrainie przez Unię Europejską kredycie.
Wymieniliśmy się także szczegółami naszych kontaktów z liderami państw, które są obecnie atakowane przez Iran. Europa potrzebuje lepszej koordynacji w związku z całą sytuacją
— napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.
Dodał, że rozmawiał z Meloni również o tym, co jest potrzebne, by uruchomić tzw. pożyczkę reparacyjną w wysokości 90 mld euro. Pieniądze mają być pozyskane przez Komisję Europejską na rynkach kapitałowych i zwrócone przez Ukrainę z przyszłych reparacji wojennych od Rosji.
red/PAP/X/FB
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/754771-relacja-1472-dzien-wojny-na-ukrainie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.