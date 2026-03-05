Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na konferencji prasowej zasugerował, że jeśli Viktor Orban zablokuje unijną pożyczkę na broń dla Ukrainy, to wyśle adres premiera Węgier ukraińskim siłom zbrojnym. „Groźby prezydenta Wołodymyra Zełenskiego nie dotyczą mnie. On grozi Węgrom. Niestety dla niego, nie może mi zabronić chronić węgierskich rodzin” - zareagował na te słowa na X Viktor Orban.
Mamy nadzieję, że żadna osoba w Unii Europejskiej nie zablokuje tych 90 miliardów euro, dzięki którym ukraińscy żołnierze będą mieć broń. W przeciwnym razie podamy adres tej osoby naszym siłom zbrojnym, naszym chłopakom, żeby mogli do niej zadzwonić i porozumieć się w swoim języku
— powiedział Wołodymyr Zełenski na konferencji, niemal wprost tym samym grożąc Viktorowi Orbanowi.
Z kolei węgierski premier wcześniej oskarżał Ukraińców o celowe zablokowanie dostawy na Węgry ropy naftowej przez rurociąg „Przyjaźń”, chociaż jest on technicznie sprawny. Ukraińcy z kolei twierdzą, iż jest on uszkodzony.
„Musimy złamać tę blokadę”
Viktor Orban zapowiedział dziś zastosowanie wszelkich środków politycznych, by przywrócić dostawę ropy naftowej na Węgry rurociągiem „Przyjaźń”.
Musimy złamać tę blokadę. Nie możemy negocjować o tym z Ukraińcami, ponieważ oni nas szantażują i próbują wywierać na nas presję. Zamierzamy pokazać, że Węgry nie dadzą się szantażować i nie poddadzą się presji. Ropa, która musi przepłynąć przez rurociąg „Przyjaźń”, należy do nas. To obowiązek Ukrainy, by umożliwić jej przesył. Oni nie robią nam przysługi i nie ma tutaj miejsca na targowanie się
— powiedział Orban w rozmowie z dziennikarzami.
Zgodnie z porozumieniem, które Ukraina podpisała z Unią Europejską, to ich obowiązek. Zamierzam użyć każdego możliwego narzędzia do złamania tej blokady. Użyję narzędzi finansowych, oczywiście nie militarnych, ponieważ jesteśmy zwolennikami pokoju, ale użyję każdego możliwego narzędzia politycznego, żeby bronić bytu węgierskich rodzin. Złamiemy blokadę i żadne groźby zagrażające mojemu życiu nie powstrzymają mnie przed zrobieniem tego
— zapowiedział.
tkwl/X
