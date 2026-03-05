Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na konferencji prasowej zasugerował, że wyśle adres premiera Węgier Viktora Orbana ukraińskim siłom zbrojnym, jeśli ten zablokuje unijną pożyczkę na broń dla Ukrainy. Na tę wypowiedź brzmiącą jak groźba ostro odpowiedział Balazs Orban, szef gabinetu politycznego Viktora Orbana.
Mamy nadzieję, że żadna osoba w Unii Europejskiej nie zablokuje tych 90 miliardów euro, dzięki którym ukraińscy żołnierze będą mieć broń. W przeciwnym razie podamy adres tej osoby naszym siłom zbrojnym, naszym chłopakom, żeby mogli do niej zadzwonić i porozumieć się w swoim języku
— powiedział Wołodymyr Zełenski, niemal wprost tym samym grożąc Viktorowi Orbanowi.
„Zełenski śmie grozić premierowi Węgier?”
Na wypowiedź Zełenskiego zareagował Balazs Orban, szef gabinetu politycznego Viktora Orbana.
Jak prezydent Zełenski śmie grozić premierowi Węgier? Absolutnie nieakceptowalne! Zwracając się do Unii Europejskiej o pieniądze i broń, Kijów ucieka się teraz do gróźb – mówiąc nawet, że „przekażemy adres Viktora Orbana naszym siłom zbrojnym”
— napisał na platformie X Balazs Orban.
Węgry nie dadzą się zastraszyć. Nie oddamy naszych pieniędzy, nie wyślemy naszej młodzieży na wojnę, a węgierskie rodziny nie zapłacą wyższych cen energii za ten konflikt. Szantaż i groźby wobec Węgier są niedopuszczalne. Będziemy stać mocno i bronić naszej suwerenności i interesów narodowych!
— dodał szef gabinetu politycznego Viktora Orbana.
— Ropociąg Przyjaźń nie został uszkodzony? Orban powołuje się na zdjęcia satelitarne: „To, co robi Zełenski, to zwykły szantaż”
— Ostry spór Orbana i Zełenskiego! Poszło o rurociąg „Przyjaźń”. „Może jest magikiem i widzi, co dzieje się z rurą?”; „Co za arogancja”
