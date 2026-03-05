Iran po raz pierwszy użył w trwającym konflikcie z USA i Izraelem nowego drona kamikadze Hadid-110, który rozwija prędkość ponad 500 km/h i ma zastąpić wolniejsze maszyny Shahed. Według ekspertów jego wykorzystanie może znacząco utrudnić działanie systemów obrony powietrznej przeciwników.
Nowy osiągający prędkość ponad 510 km na godzinę dron może - w opinii branżowego portalu ArmyrRecognition z siedzibą w Belgii - poważnie skomplikować działania obrony powietrznej Izraela, Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników z Bliskiego Wschodu.
Iran od kilku dni wysyła bowiem duże liczby wolnych dronów Shahed, aby zająć radary i pociski przechwytujące sił USA i Izraela, a następnie posyła do walki szybsze modele Hadid-110, które wykorzystują luki w obronie, aby dotrzeć do bardziej wrażliwych celów, takich jak centra dowodzenia, instalacje radarowe czy składy amunicji.
Przetestowany podczas ćwiczeń antyterrorystycznych
Hadid-110 został przetestowany podczas ubiegłorocznych ćwiczeń antyterrorystycznych „Sahand-2025”, przeprowadzonych przez kraje zrzeszone w Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SzOW) w irańskiej prowincji Azerbejdżan Wschodni.
Wówczas irański dziennik „Teheran Times ujawnił, że dron ma konstrukcję zmniejszającą jego przekrój radarowy, co czyni go podobnym do samolotów stealth.
Atutem tych nowych dronów jest nie tylko prędkość, ale również pułap sięgający ponad 9 km i możliwość przenoszenia głowic ważących 30 kg.
Od 28 lutego, Izrael i Stany Zjednoczone prowadzą ataki na wybrane cele wojskowe w Iranie w ramach wspólnej kampanii, której Izrael nadał kryptonim „Ryczący Lew”, a Stany Zjednoczone – „Epicka Furia”. W odpowiedzi Teheran prowadzi ataki odwetowe pod kryptonimem „Prawdziwa Obietnica IV”.
Adam Bąkowski/PAP/X
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/754748-iran-uzyl-nowych-smiercionosnych-dronow-lepsze-od-shahedow
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.