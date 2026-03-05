Prezydent USA Donald Trump zaoferował w tym tygodniu m.in. „szerokie wsparcie powietrzne USA” irańskim kurdyjskim grupom opozycyjnym - przekazał w czwartek amerykański dziennik „Washington Post” („WP”), powołując się na informacje od osób zaznajomionych z tą inicjatywą. Z kolei prezydent autonomicznego Kurdystanu w Iraku Neczirwan Barzani zapewnił dziś, że „nie będzie angażował się w żaden konflikt ani eskalację militarną” w regonie - przekazał kurdyjski portal Rudaw. Wcześniej tego dnia w mediach pojawiły się doniesienia, że Kurdowie rozpoczęli ofensywę w sąsiednim Iranie.
Trump rozmawiał z kurdyjskimi przywódcami w Iranie i w półautonomicznym regionie Kurdystanu w Iraku. Sensem amerykańskiej prośby do irackich Kurdów było „otwarcie drogi, zapewnienie wsparcia logistycznego i nieutrudnianie” działań irańskim grupom kurdyjskim w Iraku - powiedział dziennikowi jeden z wysokich rangą urzędników Patriotycznej Unii Kurdystanu (PUK). PUK jest jedną z dwóch głównych partii kurdyjskich w Iraku. Jest postrzegana jako bliższa Iranowi niż jej rywalka, Demokratyczna Partia Kurdystanu (KDP).
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Masowa ucieczka z Bliskiego Wschodu. MSZ podało dane o ewakuowanych. „Do wczoraj do Polski przyleciało 11 samolotów”
Trump rozmawiał z kurdyjskimi przywódcami
Jak dowiedziała się gazeta, Trump 1 marca br., powiedział w rozmowie z Bafelem Talabanim że „Kurdowie muszą wybrać stronę w tej walce – albo z Ameryką i Izraelem, albo z Iranem”.
Trump zadzwonił również do szefa KDP Masuda Barzaniego, przekazując mu podobną wiadomość.
Irańscy i iraccy Kurdowie znajdują się w trudnej sytuacji. Stany Zjednoczone wspierały Kurdów w Iraku i Syrii, ale też wielokrotnie priorytetowo traktowały interesy potężniejszych państw, będących przeciwnikami Kurdów - podkreślił portal Timeas of Israel. Iraccy Kurdowie osiągnęli niełatwy modus vivendi z Iranem, ponieważ obie strony nie wspierają wzajemnych ataków. Iraccy Kurdowie, którzy od dawna udzielają schronienia swoim irańskim braciom pod warunkiem, że nie będą spiskować przeciwko Teheranowi, ryzykują zniszczeniem tego kruchego pokoju.
Jeśli reżim przetrwa, irańscy Kurdowie również będą musieli zmierzyć się z represjami. W mediach izraelskich i amerykańskich pojawiły się wczoraj przedwczesne doniesienia o rozpoczęciu ofensywy irańskich Kurdów, które później zostały zdementowane.
Jesteśmy w bardzo delikatnej sytuacji
— powiedział dziennikowi wysoki rangą urzędnik PUK.
Jeśli ta ofensywa lądowa się nie powiedzie, nie wiemy, jaka będzie reakcja Iranu wobec irackiego Kurdystanu. Jednocześnie nie możemy po prostu odrzucić prośby Trumpa
— zwłaszcza gdy osobiście z nią występuje.
CZYTAJ TAKŻE: Prezydent Azerbejdżanu postawił wojsko w stan gotowości po ataku dronów. Wezwał władze Iranu do złożenia wyjaśnień. „Akt terroru”
Iran zaatakował pozycje „grup separatystycznych”
Dziś władze w Teheranie poinformowały o ataku na pozycje „grup separatystycznych”, które zamierzały przedostać się przez zachodnią granicę kraju, by przeprowadzić ataki w miastach i na terenach przygranicznych, wykorzystując toczącą się w kraju wojnę. Według komunikatu resortu, cytowanego przez emigracyjny, niezależny portal Iran International, wspólna operacja ministerstwa wywiadu i Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) doprowadziła do zniszczenia znacznej części pozycji i potencjału grup kurdyjskich.
Portal emirackiego dziennika „National” podał, że frakcje kurdyjskie ostrożnie podchodzą do kwestii zaangażowania się w walkę z irańskim reżimem również dlatego, że uznały za zdradę zachowanie USA, które w tym roku, pomimo wspólnej walki z Państwem Islamskim, cofnęły im poparcie, starając się pomóc nowym władzom w Damaszku w przejęciu kontroli nad całym terytorium kraju.
Kurdowie, lud pozbawiony państwowości, zamieszkuje kilka państw na Bliskim Wschodzie - w tym Irak, Iran oraz Syrię. W Iranie Kurdowie stanowią ok. 10 proc. ludności.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Wojsko Polskie ewakuuje Polaków z Bliskiego Wschodu. Szef MON odsłania kulisy akcji. Wiemy, kto dowodzi
Kurdowie nie włączą się do walki
Potwierdzamy, że Region Kurdystanu będzie konsekwentnie trwał jako kamień węgielny pokoju i nie będzie angażował się w żaden konflikt ani eskalację militarną, które zagrażałyby życiu i bezpieczeństwu naszego narodu
— zadeklarował prezydent Barzani.
Ochrona statusu Kurdystanu i naszych konstytucyjnych osiągnięć może być realizowana jedynie poprzez jedność, solidarność i zbiorową odpowiedzialność narodową wszystkich partii politycznych i społeczności w Kurdystanie
— zaznaczył.
Hemn Hawrami, członek biura politycznego rządzącej Kurdystanem Demokratycznej Partii Kurdystanu (KDP), odrzucił w dzisiejszym wpisie na X doniesienia, jakoby Kurdystan lub Kurdowie z Iraku „brali udział w planie uzbrojenia i wsparcia irańskiej opozycji kurdyjskiej”, z której część przebywa w części Iraku zamieszkiwanej w większości przez Kurdów.
Nie jesteśmy częścią tej wojny, a naszym celem jest utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa w naszym regionie i poza nim
— zaznaczył Hawrami.
CZYTAJ TAKŻE: Rychło w czas… Rząd wziął się do pracy w kwestii uwięzionych na Bliskim Wschodzie Polaków. „Z Dubaju wyruszyły 3 autokary”
Walka o autonomię irańskich Kurdów
Pod koniec lutego irańskie kurdyjskie partie opozycyjne ogłosiły utworzenie nowej koalicji politycznej – Koalicji Sił Politycznych Irańskiego Kurdystanu – której celem jest zjednoczenie wysiłków w walce o autonomię irańskich Kurdów.
Po ogłoszeniu sojuszu ministerstwo spraw wewnętrznych Regionu Kurdystanu wydało oświadczenie dystansujące się od grup zbrojnych irańskich Kurdów i potwierdzające, że jego terytorium nie będzie wykorzystywane do zagrażania sąsiednim krajom.
Dwa dni temu CNN przekazała, że CIA pracuje nad uzbrojeniem sił kurdyjskich, by wesprzeć powstanie przeciwko władzom w Iranie, a jeden z przedstawicieli Kurdów w Iranie powiedział stacji, że w najbliższych dniach kurdyjskie oddziały wezmą udział w operacji lądowej w zachodniej części kraju.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Irański atak na lotnisko w Azerbejdżanie! Wykorzystano drony i pociski, dwóch cywilów rannych. W sieci pokazano NAGRANIA
Adam Bąkowski/PAP/X
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/754743-kurdowie-wlacza-sie-do-ataku-na-iran-trump-wyszedl-z-propozycja
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.