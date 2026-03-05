„Rząd Hiszpanii, kierowany przez Pedro Sancheza, szkodzi sam sobie, opowiadając się po stronie Iranu w amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko reżimowi w Teheranie” - ocenił były przewodniczący KE Jose Barroso na antenie portugalskiej telewizji RTP.
Dodał, że postawa gabinetu Sancheza, występującego po stronie Iranu, jest niezrozumiała w związku z tym, że Hiszpania od lat zabiega o dobre relacje z krajami arabskimi.
Właśnie te państwa (kraje regionu Zatoki Perskiej - PAP) zostały w ostatnich dniach zaatakowane przez irańskie wojsko
— przypomniał portugalski polityk.
Podkreślił, że w obliczu rosnących zagrożeń dla Unii Europejskiej postawa rządu w Madrycie jest nieracjonalna.
Hiszpańskie władze, „jako jedyne w UE, bronią dziś Teheranu”, przy jednoczesnym odwracaniu się od swojego największego sojusznika z NATO, Stanów Zjednoczonych
— uważa były przewodniczący KE.
Brutalny reżim w Iranie
Zdaniem Barroso, szefa Komisji Europejskiej w latach 2004-14, rząd Hiszpanii powinien zwrócić uwagę na fakt, że „staje obecnie po stronie państwa, które od lat łamie prawa człowieka”.
Nigdy nie odwiedziłem Iranu. Właśnie ze względu na fakt, że rządzi tam brutalny reżim
— dodał były przewodniczący KE.
Wyraził też pogląd, że Sanchez, broniąc Iranu, „zraził do siebie Stany Zjednoczone oraz kraje arabskie”, a jego rząd szkodzi hiszpańskim interesom.
Uniemożliwianie Amerykanom korzystania z hiszpańskich baz wojskowych to poważny błąd. (…) Możemy nie lubić administracji prezydenta Donalda Trumpa, ale musimy myśleć, wyzbywając się ideologii. To oni przecież są naszymi największymi sprzymierzeńcami
— podsumował były przewodniczący KE.
2 marca rząd Sancheza przekazał, że dwie położone na południu Hiszpanii bazy wojskowe, które od lat użytkują amerykańscy żołnierze, nie udzielają pomocy armii USA w operacji zbrojnej „Epicka Furia” przeciwko Iranowi, rozpoczętej 28 lutego przez Stany Zjednoczone i Izrael. Teheran odpowiedział na nią uderzeniami w bazy wojskowe USA na Bliskim Wschodzie.
Wczoraj szef MSZ Hiszpanii Jose Manuel Albares zaprzeczył doniesieniom Białego Domu, że jego kraj zgodził się pomagać siłom USA w wojnie z Iranem.
