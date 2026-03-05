Dwóch cywilów zostało rannych w ataku Iranu z wykorzystaniem drona na lotnisko w należącej do Azerbejdżanu esklawie, Nachiczewańskiej Republice Autonomicznej - poinformowało MSZ w Baku, cytowane przez agencję Reutera. Drugi dron spadł „w pobliżu budynku szkoły we wsi Szekerabad”. MSZ Azerbejdżanu wezwało ambasadora Iranu, aby złożyć stanowczy protest.
Zaatakowany port lotniczy znajduje się w odległości około 10 km od granicy z Iranem.
W sieci pojawiło się już wiele nagrań z portu lotniczego Nachiczewan:
Wezwano ambasadora Iranu
MSZ Azerbejdżanu wezwało ambasadora Iranu, aby złożyć stanowczy protest po irańskim ataku na lotnisko i szkołę w należącej do Baku eksklawie. Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich środków odwetowych - dodał resort.
Żądamy od Islamskiej Republiki Iranu, aby jak najszybciej przedstawiła wyjaśnienia w tej sprawie, przeprowadziła odpowiednie dochodzenie oraz podjęła pilne działania, które zapewnią, że takie ataki się nie powtórzą
— głosi komunikat opublikowany na stronie MSZ.
Według ministerstwa jeden dron uderzył w terminal lotniska, położonego około 10 km od granicy z Iranem, a drugi spadł „w pobliżu budynku szkoły we wsi Szekerabad” w należącej do Azerbejdżanu eksklawie – Nachiczewańskiej Republice Autonomicznej.
Według wcześniejszych informacji dwie osoby zostały ranne.
Iran nie skomentował dotąd tych doniesień – podał Reuters.
