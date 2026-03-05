wideo

Irański atak na lotnisko w Azerbejdżanie! Wykorzystano drony i pociski, dwóch cywilów rannych. W sieci pokazano NAGRANIA

W tle zdjęcie ilustracyjne, w miniaturze kadry z nagrań relacjonujących atak na azerskie lotnisko / autor: X, PAP/EPA
Dwóch cywilów zostało rannych w ataku Iranu z wykorzystaniem drona na lotnisko w należącej do Azerbejdżanu esklawie, Nachiczewańskiej Republice Autonomicznej - poinformowało MSZ w Baku, cytowane przez agencję Reutera. Drugi dron spadł „w pobliżu budynku szkoły we wsi Szekerabad”. MSZ Azerbejdżanu wezwało ambasadora Iranu, aby złożyć stanowczy protest.

Zaatakowany port lotniczy znajduje się w odległości około 10 km od granicy z Iranem.

W sieci pojawiło się już wiele nagrań z portu lotniczego Nachiczewan:

Wezwano ambasadora Iranu

MSZ Azerbejdżanu wezwało ambasadora Iranu, aby złożyć stanowczy protest po irańskim ataku na lotnisko i szkołę w należącej do Baku eksklawie. Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich środków odwetowych - dodał resort.

Żądamy od Islamskiej Republiki Iranu, aby jak najszybciej przedstawiła wyjaśnienia w tej sprawie, przeprowadziła odpowiednie dochodzenie oraz podjęła pilne działania, które zapewnią, że takie ataki się nie powtórzą

— głosi komunikat opublikowany na stronie MSZ.

Według ministerstwa jeden dron uderzył w terminal lotniska, położonego około 10 km od granicy z Iranem, a drugi spadł „w pobliżu budynku szkoły we wsi Szekerabad” w należącej do Azerbejdżanu eksklawie – Nachiczewańskiej Republice Autonomicznej.

Według wcześniejszych informacji dwie osoby zostały ranne.

Iran nie skomentował dotąd tych doniesień – podał Reuters.

CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA. 6. dzień operacji przeciwko Iranowi

