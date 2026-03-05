Dziś wczesnym rankiem czarterowy samolot linii FlyDubai wylądował na lotnisku w Wilnie. Przewiózł 170 pasażerów, wśród których znaleźli się również Polacy.
Był to pierwszy lot, którym Litwini powrócili do kraju po wybuchu wojny między USA i Izraelem a Iranem. Na pokładzie znajdowały się osoby, które wcześniej miały wykupione bilety powrotne
— powiedział w rozmowie z radiem publicznym LRT Darius Buta z Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (NKVC).
Planowane są kolejne loty
Ambasada Litwy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich przekazała, że linie lotnicze samodzielnie zaprosiły i zarejestrowały pasażerów. Planowane są kolejne takie loty.
Buta podkreślił, że czarterowy rejs nie zmienia planów litewskiego rządu dotyczących ewakuacji z regionu około 30 osób należących do tzw. grupy najbardziej wrażliwej, czyli chorych, kobiet w ciąży, starszych, dzieci. MSZ poinformowało w środę, że taki lot przygotowywany jest na najbliższe dni.
Według danych MSZ obecnie w krajach Bliskiego Wschodu przebywa około 2 tys. obywateli Litwy, w tym najwięcej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich – 1259, w Izraelu – około 180, w Libanie – około 20.
Powrót Polaków z Bliskiego Wschodu
Polacy z regionu wracają do kraju m.in. wznawianymi połączeniami lotniczymi. W czwartek rano dwie maszyny Sił Powietrznych wystartowały, aby wesprzeć działania związane z ewakuacją z rejonu Bliskiego Wschodu polskich obywateli. Jak przekazał rzecznik MSZ Maciej Wewiór, spośród ok. 10 tys. rodaków przebywających w ZEA i Omanie służba konsularna zidentyfikowała ponad 100 osób, które powinny wrócić specjalnym lotem medycznym przy wsparciu wojska.
Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran w sobotę 28 lutego, zabijając najwyższego przywódcę ajatollaha Alego Chameneia i innych wysokich rangą przedstawicieli władz. Teheran w odwecie przystąpił do ataków m.in. na bazy amerykańskie w regionie, w wyniku czego wiele linii lotniczych anulowało loty w regionie. Lotniska na Bliskim Wschodzie należą do hubów obsługujących połączenia między Europą a Azją.
Adam Bąkowski/PAP
