Do Wilna przyleciał czarterowy samolot z Dubaju. Wśród 170 pasażerów znaleźli się również polscy obywatele

Na zdjęciu samolot pasażerski Boeing 737 linii Flydubai Airlines
Na zdjęciu samolot pasażerski Boeing 737 linii Flydubai Airlines

Dziś wczesnym rankiem czarterowy samolot linii FlyDubai wylądował na lotnisku w Wilnie. Przewiózł 170 pasażerów, wśród których znaleźli się również Polacy.

Był to pierwszy lot, którym Litwini powrócili do kraju po wybuchu wojny między USA i Izraelem a Iranem. Na pokładzie znajdowały się osoby, które wcześniej miały wykupione bilety powrotne

— powiedział w rozmowie z radiem publicznym LRT Darius Buta z Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (NKVC).

Planowane są kolejne loty

Ambasada Litwy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich przekazała, że linie lotnicze samodzielnie zaprosiły i zarejestrowały pasażerów. Planowane są kolejne takie loty.

Buta podkreślił, że czarterowy rejs nie zmienia planów litewskiego rządu dotyczących ewakuacji z regionu około 30 osób należących do tzw. grupy najbardziej wrażliwej, czyli chorych, kobiet w ciąży, starszych, dzieci. MSZ poinformowało w środę, że taki lot przygotowywany jest na najbliższe dni.

Według danych MSZ obecnie w krajach Bliskiego Wschodu przebywa około 2 tys. obywateli Litwy, w tym najwięcej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich – 1259, w Izraelu – około 180, w Libanie – około 20.

Powrót Polaków z Bliskiego Wschodu

Polacy z regionu wracają do kraju m.in. wznawianymi połączeniami lotniczymi. W czwartek rano dwie maszyny Sił Powietrznych wystartowały, aby wesprzeć działania związane z ewakuacją z rejonu Bliskiego Wschodu polskich obywateli. Jak przekazał rzecznik MSZ Maciej Wewiór, spośród ok. 10 tys. rodaków przebywających w ZEA i Omanie służba konsularna zidentyfikowała ponad 100 osób, które powinny wrócić specjalnym lotem medycznym przy wsparciu wojska.

Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran w sobotę 28 lutego, zabijając najwyższego przywódcę ajatollaha Alego Chameneia i innych wysokich rangą przedstawicieli władz. Teheran w odwecie przystąpił do ataków m.in. na bazy amerykańskie w regionie, w wyniku czego wiele linii lotniczych anulowało loty w regionie. Lotniska na Bliskim Wschodzie należą do hubów obsługujących połączenia między Europą a Azją.

