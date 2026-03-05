Szef włoskiego MSZ, wicepremier Antonio Tajani poinformował, że liczba Włochów, którzy opuścili dotąd kraje Bliskiego Wschodu zbliża się do 10 tysięcy. Jak powiedział dziennikarzom, jego resort pracuje nad zwiększeniem tempa ewakuacji z zagrożonych stref.
Działamy na rzecz tego, aby zwiększyć liczbę osób, które wyjadą z całego tego obszaru. Mam nadzieję, że 5 marca liczba ta przekroczy 10 tysięcy
— oświadczył Tajani po pięciu dniach ataków sił USA i Izraela na Iran oraz odwetu Teheranu. Dodał:
Zwiększyliśmy liczbę lotów.
Szef dyplomacji podkreślił, że priorytetem jest sprowadzenie osób, mających problemy ze zdrowiem i zwłaszcza tych, którzy znajdują się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w Katarze, Kuwejcie, Bahrajnie i Omanie.
Wicepremier Tajani zaznaczył:
Działamy także, aby możliwie najwięcej naszych obywateli opuściło Izrael. Wielu pielgrzymów wyjechało z Jerozolimy przez Jordanię i Egipt. Pracujemy, by pomóc też Włochom, którzy są zablokowani w innych częściach świata
— wyjaśnił.
Mam na myśli szczególnie Malediwy, Sri Lankę i Tajlandię. Podejmujemy wszelkie starania, by przyspieszyć tempo odlotów. Z Malediwów niektórzy odpłynęli statkiem na Mauritius, a stamtąd wrócą samolotem
— poinformował minister spraw zagranicznych.
Dodatkowe loty czarterowe
Jak powiedział, trzeba zorganizować dodatkowe loty czarterowe na Malediwy po 3 tysiące Włochów, którzy czekają na powrót do kraju.
Weźmy pod uwagę to, że łącznie tych Włochów, którzy muszą wrócić do kraju lub przebywają na najtrudniejszych obszarach jest ponad 100 tysięcy, choć nie wszyscy chcą wracać
— zastrzegł Tajani.
Ogłosił także, że MSZ zwiększył liczbę osób dyżurujących w ambasadach i konsulach, ponieważ bardzo wielu Włochów zwraca się do nich po pomoc. W sztabie kryzysowym resortu spraw zagranicznych na telefony odpowiada 50 osób - dodał wicepremier.
