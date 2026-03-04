NA ŻYWO

RELACJA. 6. dzień operacji przeciwko Iranowi. Trump: Gdybyśmy nie zaatakowali Iranu, Iran zaatakowałby Izrael i być może nas

Szósty dzień amerykańsko-izraelskiego operacji w Iranie. Zapraszamy do śledzenia relacji!

00:01. Trump: Gdybyśmy nie zaatakowali Iranu, Iran zaatakowałby Izrael i być może nas

Gdybyśmy nie zaatakowali Iranu jako pierwsi, oni zrobiliby to samo Izraelowi i być może nam też - powiedział prezydent USA Donald Trump. Dodał, że gdyby miał oceniać powodzenie w obecnej wojnie, dałby 15 punktów w 10 punktowej skali.

Myślę, że gdybyśmy tego nie zrobili pierwsi, oni zrobiliby to samo Izraelowi i strzelili też w nas, gdyby to było możliwe

— powiedział Trump na początku spotkania poświęconego inicjatywie mającej zredukować wzrost kosztów prądu z powodu rozwoju AI.

Prezydent zapewniał, że działania wojenne USA przebiegają bardzo dobrze i USA są w „bardzo silnej pozycji”.

Na froncie wojennym radzimy sobie bardzo dobrze, delikatnie mówiąc. Gdyby ktoś zapytał, jak oceniasz to w skali od 1 do 10? Powiedziałbym, że około 15 

— dodał Trump.

Wypowiedź Trumpa jest już kolejnym uzasadnieniem rozpoczęcia wojny przez USA. 3 marca prezydent USA zaprzeczał, by Izrael wymusił jego decyzję o rozpoczęciu ataku i mówił, że Iran zamierzał zaatakować siły USA. Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt oznajmiła, że powodem była „kumulacja bezpośrednich zagrożeń” ze strony Iranu, choć przyznała, że na czas rozpoczęcia operacji wpływ miały informacje z Izraela o okazji do zabicia najwyższego przywódcy Iranu. Wcześniej sekretarz stanu Marco Rubio sugerował, że Izrael planował zaatakować Iran, wobec czego USA zdecydowały się zrobić to w tym samym czasie, by wyprzedzić niechybny odwet Iranu na izraelski atak.

