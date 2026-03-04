NA ŻYWO

1471. dzień wojny na Ukrainie. Zełenski: Partnerzy Kijowa, w tym USA, zwrócili się o pomoc w walce z irańskimi dronami

autor: PAP/EPA/TOMMASO FUMAGALLI
autor: PAP/EPA/TOMMASO FUMAGALLI

Trwa 1471. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

00:01. Zełenski: Partnerzy Kijowa, w tym USA, zwrócili się o pomoc w walce z irańskimi dronami

Partnerzy Ukrainy, w tym Stany Zjednoczone, zwrócili się do Kijowa o pomoc w obronie przed irańskimi dronami Shahed - przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zapowiedział też rozmowy z liderami Bliskiego Wschodu i dodał, że Kijów koordynuje działania z partnerami w Europie.

To nasz wspólny interes – pomóc ludziom się chronić. Pomóc także w szybszym przywróceniu stabilności w krytycznie ważnych dostawach. Partnerzy zwracają się do nas, do Ukrainy, abyśmy pomogli w ochronie przed Shahedami – ekspertyzą i realnymi działaniami. Takie prośby napłynęły również ze strony amerykańskiej. Obecnie, w tych dniach, rozmawiałem z liderami Emiratów, Kataru, Bahrajnu, Jordanii i Kuwejtu. Odbędą się jeszcze rozmowy z innymi liderami regionalnymi. Koordynujemy działania również z naszymi partnerami w Europie

— powiadomił Zełenski w wieczornym przemówieniu.

W ocenie szefa państwa ukraińskiego każdy, kto zetknął się z atakami ze strony Iranu, stoi przed niezwykłym wyzwaniem – Shahedami, które trudno zestrzelić, gdy nie ma odpowiedniej wiedzy specjalistycznej i adekwatnej broni.

Oczywiście każda nasza pomoc będzie możliwa tylko pod warunkiem, że nie osłabi naszego własnego bezpieczeństwa w Ukrainie i że będzie inwestycją w nasze możliwości dyplomatyczne: pomagamy w obronie przed wojną tym, którzy pomagają nam, Ukrainie, przybliżać godne zakończenie wojny. Pracujemy na rzecz pokoju i realnego bezpieczeństwa

— stwierdził prezydent.

red/PAP/X/Facebook

