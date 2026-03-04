32-letni lider gangu z Malmoe, podejrzany m.in. o produkcję, przemyt i rozprowadzanie dużej ilości narkotyków, został zatrzymany w Polsce – powiadomiła w komunikacie policja w Szwecji.
Mężczyzna, poszukiwany przez szwedzki wymiar sprawiedliwości, uciekł za granicę, skąd wciąż wydawał rozkazy swoim kompanom. Został zatrzymany w Warszawie przez polską policję.
Jest to wynik długotrwałej współpracy z partnerami międzynarodowymi
— podkreślił Rasem Chebil, szef wydziału śledczego policji w Malmoe, cytowany w oświadczeniu.
Kto był zaangażowany w ujęcie gangstera?
W ujęcie gangstera zaangażowana była obecna w Polsce szwedzka policja, a także Europol oraz Eurojust - unijne agencje ds. współpracy policyjnej oraz wymiaru sprawiedliwości.
Według lokalnej gazety „Sydsvenskan”, mężczyzna podejrzany jest m.in. o prowadzenie fabryki amfetaminy w Kaevlinge na południu Szwecji, a także udział w morderstwie lidera konkurencyjnego gangu.
Szwedzka prokuratura wydała za mężczyzną Europejski Nakaz Aresztowania. Na temat jego wydania wypowie się polski sąd.
