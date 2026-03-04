Lider gangu z Malmoe został zatrzymany w Polsce! "Jest to wynik długotrwałej współpracy z partnerami międzynarodowymi"

  • Świat
  • opublikowano:
autor: Fratria
autor: Fratria

32-letni lider gangu z Malmoe, podejrzany m.in. o produkcję, przemyt i rozprowadzanie dużej ilości narkotyków, został zatrzymany w Polsce – powiadomiła w komunikacie policja w Szwecji.

Mężczyzna, poszukiwany przez szwedzki wymiar sprawiedliwości, uciekł za granicę, skąd wciąż wydawał rozkazy swoim kompanom. Został zatrzymany w Warszawie przez polską policję.

Jest to wynik długotrwałej współpracy z partnerami międzynarodowymi

— podkreślił Rasem Chebil, szef wydziału śledczego policji w Malmoe, cytowany w oświadczeniu.

Kto był zaangażowany w ujęcie gangstera?

W ujęcie gangstera zaangażowana była obecna w Polsce szwedzka policja, a także Europol oraz Eurojust - unijne agencje ds. współpracy policyjnej oraz wymiaru sprawiedliwości.

Według lokalnej gazety „Sydsvenskan”, mężczyzna podejrzany jest m.in. o prowadzenie fabryki amfetaminy w Kaevlinge na południu Szwecji, a także udział w morderstwie lidera konkurencyjnego gangu.

Szwedzka prokuratura wydała za mężczyzną Europejski Nakaz Aresztowania. Na temat jego wydania wypowie się polski sąd.

Adam Stankiewicz/PAP

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

