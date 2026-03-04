Hiszpanie zaprzeczają doniesieniom USA! Chodzi o atak na Iran. Albares: Nasze stanowisko ws. wojny nie zmieniło się ani o jotę

Minister spraw zagranicznych Hiszpanii Jose Manuel Albares „kategorycznie” zaprzeczył doniesieniom Białego Domu, że jego kraj zgodził się na współpracę z amerykańską armią podczas trwającego ataku USA i Izraela na Iran.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt poinformowała, że rząd w Madrycie zgodził się współpracować z amerykańskim wojskiem po tym, gdy Hiszpania odmówiła USA korzystania ze swoich baz na południu kraju podczas ataku na Iran.

Sugerowała w ten sposób, że nie dojdzie do zerwania stosunków handlowych z Madrytem, o czym mówił wczoraj prezydent USA Donald Trump.

Stanowczo temu zaprzeczam

— zdementował te wypowiedzi Albares w wywiadzie dla radia Cadena SER.

Stanowisko rządu Hiszpanii w sprawie wojny na Bliskim Wschodzie, bombardowań w Iranie i wykorzystania naszych baz nie zmieniło się ani o jotę

— dodał polityk.

Atak na Iran

Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran 28 lutego. W odpowiedzi armia irańska ostrzeliwuje bazy USA w regionie Zatoki Perskiej.

2 marca minister obrony Hiszpanii Margarita Robles poinformowała, że dwie bazy wojskowe na południu Hiszpanii, które od dekad użytkują wojska amerykańskie, nie udzielają pomocy armii USA w jej ofensywie przeciwko Iranowi.

Robles zaznaczyła, że pomoc może być udzielona włącznie w ramach prawa międzynarodowego. Przypomniała, że porozumienie amerykańsko-hiszpańskie, dotyczące użytkowania baz, nie pozwala amerykańskiej armii na jednostronne działania, bez ram międzynarodowych.

Adam Stankiewicz/PAP

