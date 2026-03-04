Bułgaria, Hiszpania i Francja rozpoczęły masowe ewakuacje swoich obywateli z ogarniętego wojną Bliskiego Wschodu: Sofia sprowadzi 1400 turystów, Madryt wysyła samolot po ponad 300 osób, a Paryż przygotowuje kolejne loty ratunkowe. Swoich obywateli ściągają również Litwa oraz Węgry.
Pomoc dla bułgarskich turystów
Tysiąc czterystu bułgarskich turystów zostanie ewakuowanych z Bliskiego Wschodu dziś i w ciągu najbliższych dwóch dni
— poinformowała minister spraw zagranicznych Bułgarii Nadeżda Neinski.
Pierwszy samolot ma wylądować w Warnie.
Do ewakuacji turystów zostanie wykorzystany rządowy samolot, który ma 80 miejsc. Pozostałe należą do krajowego przewoźnika Bulgaria Air. Według ministerstwa turystyki najwięcej Bułgarów jest w Dubaju. Na drugim miejscu jest Jordania.
Pierwszy lot wystartował z Dubaju. Przeleci nad południowym Omanem i Egiptem ze 180 osobami na pokładzie. Minister podała, że pozostałe dzisiejsze loty odbędą się z lotnisk w Omanie, Abu Zabi i Dubaju. Samoloty zostały wyczarterowane przez firmy turystyczne, które zorganizowały wycieczki.
Ewakuacji z Arabii Saudyjskiej nie będzie, ponieważ tam lotniska działają normalnie, stwierdziła minister. Według niej najtrudniejsza jest ewakuacja bułgarskich obywateli z Izraela.
Ewakuacja Hiszpanów
Hiszpania wysyła dziś samolot pasażerski w celu ewakuacji ponad 300 swoich obywateli z ogarniętego wojną Bliskiego Wschodu po ataku USA i Izraela na Iran
— poinformowało hiszpańskie ministerstwo obrony, cytowane przez dziennik „El Pais”.
Airbus 330, który leci na Bliski Wschód, może pomieścić ponad 300 pasażerów. Resort przygotowuje kolejne samoloty, które zostaną wysłane, kiedy następne grupy pasażerów będą gotowe do podróży.
Wcześniej szef MSZ Jose Manuel Albares poinformował, że ewakuacja hiszpańskich obywateli z Bliskiego Wschodu już trwa i ponad 150 osób leci z Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, do Madrytu. Hiszpańskie media podały wieczorem, że na madryckie lotnisko Barajas przybyło łącznie 175 osób.
Jak podał „El Pais”, wczoraj grupa 29 pielgrzymów z Andaluzji wyjechała na własną rękę z Jerozolimy do Egiptu, dokąd dotarła po 10-godzinnej podróży autobusem. Dziś ma wylecieć z Kairu do Hiszpanii.
Według informacji hiszpańskiego MSZ, na Bliskim Wschodzie przebywa około 30 tys. Hiszpanów.
Loty ewakuacyjne dla Francuzów
Na dziś zaplanowano kilka lotów ewakuacyjnych dla obywateli francuskich na Bliskim Wschodzie
— powiedział minister spraw zagranicznych Francji Jean-Noel Barrot w wywiadzie dla telewizji France 2
Jeden (samolot) wystartuje ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, drugi z Egiptu, a trzeci z Izraela
— powiadomił Barrot.
Szef dyplomacji nie podał informacji, ile osób poleci przygotowanymi samolotami. Obecnie w regionie przebywa około 400 tys. Francuzów.
Pierwszy samolot z ewakuowanymi
Pierwszy samolot z ewakuowanymi z Omanu obywatelami Francji wylądował dziś rano na paryskim lotnisku Roissy-Charles de Gaulle
— podała AFP
W wywiadzie dla France 2 Barrot poinformował, że francuskie myśliwce Rafale zestrzeliły irańskie drony atakujące Zjednoczone Emiraty Arabskie.
Odpowiedzieliśmy już na prośbę naszych partnerów, zwłaszcza Zjednoczonych Emiratów Arabskich, udostępniając im potencjał wojskowy. Wszystko to w ściśle defensywnym celu: umożliwieniu naszym partnerom obrony przed agresją, której sami nie sprowokowali
— powiedział szef MSZ.
Po ataku izraelsko-amerykańskim na Iran i odwetowych atakach Republiki Islamskiej na państwa Zatoki Perskiej i Izrael, przestrzeń powietrzna wielu krajów została zamknięta. Zjednoczone Emiraty Arabskie w porozumieniu z innymi państwami Zatoki Perskiej otworzyły bezpieczne korytarze powietrzne.
Samolot ewakuacyjny z Węgier
Pierwszy samolot ewakuacyjny wyruszył dziś z lotniska w Kecskemet w środkowych Węgrzech; ze stolicy Jordanii, Ammanu, ma przywieźć do kraju 87 osób, w tym 83 Węgrów, dwóch Rumunów, Słowaka i Kolumbijczyka
— ogłosił szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto.
Będą to głównie pasażerowie, którzy wcześniej przebywali w Izraelu. Pomogliśmy grupie 51 osób opuścić Izrael drogą lądową i udać się do Jordanii, a oprócz nich zabieramy około 30 osób, które przebywały w Jordanii
— wyjaśnił Szijjarto w nagraniu opublikowanym na Facebooku.
Dodał, że kolejny lot ewakuacyjny do Jordanii wystartuje jutro, a pojutrze samolot poleci do Szarm el-Szejk w Egipcie.
Litwa zaczęła ewakuacje już wczoraj
Litwa rozpoczyna częściową ewakuację swych obywateli ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i krajów sąsiednich w związku z utrzymującym się napięciem na Bliskim Wschodzie
— poinformowała wczoraj premierka Inga Ruginiene.
Ewakuacja będzie dotyczyła osób znajdujących się w ZEA i należących do tzw. grupy najbardziej wrażliwej, czyli chorych, kobiet w ciąży, osób starszych, dzieci. Według szefa Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (NKVC) Vilmantasa Vitkauskasa takich osób jest około 20.
Mówimy o ewakuacji z tych punktów w regionie, gdzie jest ona w ogóle możliwa
— powiedział na konferencji prasowej Vitkauskas.
Problem braku lotów
Przypomniał, że emirackie linie lotnicze wznowiły loty, ale w ograniczonym zakresie.
Istnieje problem braku lotów, bardzo trudno jest zdobyć bilety, dlatego podjęto decyzję o pomocy tym obywatelom, którzy najbardziej potrzebują wyjazdu
— powiedział Vitkauskas.
Dodał, że na razie nie ma możliwości ewakuacji obywateli samolotami wojskowymi.
Plan ewakuacji nie dotyczy Litwinów przebywających w Izraelu i Libanie. Tam obowiązują zalecenia władz lokalnych, aby nie przemieszczać się po kraju
— przypomniał szef NKVC.
Według danych MSZ obecnie w krajach Bliskiego Wschodu przebywa około 2 tys. obywateli Litwy. Najwięcej w Emiratach Arabskich – 1259, w Izraelu – około 180, w Libanie – około 20.
