„Zniszczymy drony, pociski irańskie i wszystkie miejsca, gdzie oni produkują tę broń. Zniszczymy ich infrastrukturę i sprawimy, że nie będą w stanie nigdy mieć bomby jądrowej. Iran starał się zabić prezydenta Trumpa, ale to prezydent Trump śmieje się ostatni. I chcę powiedzieć, że misja nie jest zakończona” - powiedział sekretarz obrony USA Pete Hesseth.
Sekretarz obrony USA Pete Hegseth podczas konferencji prasowej zabrał głos na temat operacji USA i Izraela w Iranie.
Będziemy kontrolować przestrzeń powietrzną, wybierać cele i siać destrukcję z nieba cały dzień. Nasi żołnierze mają ze strony prezydenta pełne zezwolenie i autoryzację na działania po to, żebyśmy pokazali potęgę Stanów Zjednoczonych
— wskazał.
Kampania jest w tej chwili siedmiokrotnie większa niż poprzednie operacje Izraela przeciwko Iranowi podczas wojny 12-dniowej. I jak powiedział prezydent Trump, będą kolejne fale, będzie tego więcej, bo my dopiero zaczynamy. My się rozpędzamy, a nie zwalniamy. Irańskie siły działają w ograniczeniu, a my dominujemy, mamy więcej bombowców, więcej myśliwców i ich będzie jeszcze więcej. Kolejne naciągają dzisiaj. Mamy kompletną kontrolę nad ich przestrzenią powietrzną. Będziemy korzystać z wszelkiego rodzaju ładunków, które są precyzyjne i sterowane
— zaznaczył.
Dalsze kroki
Amerykański sekretarz obrony wskazał, że to dopiero początek akcji.
Dopiero zaczynamy. Przyspieszamy, a nie zwalniamy. Potencjał Iranu znika z godziny na godzinę, podczas gdy amerykańska siła staje się coraz silniejsza, mądrzejsza i absolutna
— mówił.
Dziś przylatuje więcej bombowców i myśliwców
— podkreślił.
A teraz, mając całkowitą kontrolę nad przestrzenią powietrzną, będziemy używać bomb GG o masie 500 funtów, tysiąc funtów i 2000 funtów oraz precyzyjnych bomb grawitacyjnych naprowadzanych laserowo, których mamy niemal nieograniczone zapasy
— zaznaczył.
Mam nadzieję, że wszyscy obserwujący rozumieją, czym jest niekontestowana przestrzeń powietrzna i pełna kontrola. To oznacza, że będziemy latać cały dzień, całą noc, dzień i noc, odnajdując i niszcząc produkcję rakiet i obronnej bazy przemysłowej irańskiej armii, odnajdując ich przywódców i ich dowódców wojskowych
— mówił Hegseth.
Będziemy latać nad Teheranem, nad Iranem, nad Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej. Irańscy przywódcy będą patrzeć w górę i widzieć tylko nas i izraelskie siły powietrzne w każdej minucie każdego dnia, aż stwierdzimy, że to koniec - i Iran nie będzie mógł nic z tym zrobić
— opowiadał.
Trump śmieje się ostatni
Hegseth podkreślił, że irańska infrastruktura wojskowa zostanie zniszczona.
Zniszczymy drony, pociski irańskie i wszystkie miejsca, gdzie oni produkują tę broń. Zniszczymy ich infrastrukturę i sprawimy, że nie będą w stanie nigdy mieć bomby jądrowej
— zaznaczył.
Hegseth poinformował też, że USA zabiły szefa komórki Strażników Rewolucji, który przygotowywał zamach na prezydenta USA Donalda Trumpa. Podał również, że po raz pierwszy od II wojny światowej amerykański okręt podwodny zatopił torpedą wrogi okręt wojenny. Stało się to na wodach międzynarodowych w Oceanie Indyjskim.
Iran starał się zabić prezydenta Trumpa, ale to prezydent Trump śmieje się ostatni. I chcę powiedzieć, że misja nie jest zakończona
— podkreślił.
Kurdyjskie bojówki
Pytany o doniesienia dotyczące uzbrajania przez USA kurdyjskich bojówek w Iranie, Hegseth nie udzielił bezpośredniej odpowiedzi.
Powiedziałbym, że żaden z naszych celów nie opiera się na wspieraniu ani uzbrojeniu żadnych konkretnych sił. Wiemy więc, co robią inne podmioty, ale nasze cele nie koncentrują się na tym
— oznajmił.
Słaba kondycja Iranu
Jak tłumaczył towarzyszący mu przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów gen. Dan Caine, USA mają dotąd lokalną kontrolę nad niebem na południowej flance Iranu, lecz amerykańskie siły będą stopniowo posuwać się w głąb kraju. Oznaczać to ma przejście z użycia pocisków dalekiego zasięgu do zrzucania ciężkich bomb naprowadzanych przez GPS. Generał zapewnił też, że USA posiadają wystarczająco amunicji - zarówno ofensywnej, jak i defensywnej - do zrealizowania swoich celów.
Caine zaznaczył, że w rezultacie bombardowań USA struktury dowodzenia Iranu są w słabym stanie, a Hegseth porównał to do sytuacji z futbolu amerykańskiego, mówiąc, że Iranowi skończyły się rozpisane przez trenera zagrania i teraz musi improwizować. Caine zauważył, że w ostatnich dniach dramatycznie zmalała intensywność wystrzału rakiet i dronów z Iranu - rakiet balistycznych o 86 proc., a dronów o 73 proc. względem pierwszego dnia operacji.
Gen. Caine określił cel USA jako uniemożliwienie Iranowi „projekcji siły poza granicami”. Hegseth, uzasadniając amerykański atak, mówił, że Iran nie negocjował w dobrej wierze, a na dodatek był w najsłabszej kondycji w swojej historii.
