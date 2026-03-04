Co najmniej 80 osób zginęło, a 32 zostały ranne w wyniku uderzenia w irański okręt, do którego doszło w środę 4 marca w pobliżu wód terytorialnych Sri Lanki - poinformowały władze w Kolombo. Szef Pentagonu Pete Hegseth potwierdził, że atak przeprowadziły USA.
Rząd Sri Lanki powiadomił, że okręt wojenny IRIS Dena, na pokładzie którego znajdowało się około 180 członków załogi, nadał sygnał SOS, gdy znajdował się około 40 km na południe od miasta Galle, położonego około 115 km od stolicy kraju, Kolombo.
W reakcji na alarm marynarka wojenna oraz siły powietrzne Sri Lanki wysłały okręty i samoloty w celu ewakuacji marynarzy
— podała agencja AFP.
Hegseth potwierdza
Ataku dokonał amerykański okręt podwodny - poinformował w rozmowie z Reutersem jeden z amerykańskich urzędników, zastrzegających sobie anonimowość. Następnie szef Pentagonu Pete Hegseth potwierdził podczas konferencji prasowej, że było to pierwsze zatopienie wrogiej jednostki przez amerykański okręt podwodny za pomocą torpedy od czasów II wojny światowej.
Reuters przekazał wcześniej w środę, powołując się na źródła w marynarce wojennej i ministerstwie obrony Sri Lanki, że co najmniej 101 osób zaginęło. Informacjom tym zaprzeczył rzecznik marynarki wojennej, twierdząc, że doniesienia o liczbie zaginionych są nieprawdziwe.
Ministerstwo obrony Sri Lanki poinformowało, że wciąż prowadzone są poszukiwania pozostałych członków załogi okrętu.
Kontynuujemy poszukiwania, ale nie wiemy jeszcze, co stało się z resztą załogi
— powiedział AFP lankijski urzędnik, sugerując, że szanse na odnalezienie kolejnych ocalałych są nikłe.
Sri Lanka nie ujawni zdjęć z akcji ratowniczej
Zarówno marynarka wojenna, jak i siły powietrzne Sri Lanki oświadczyły, że nie ujawnią zdjęć z akcji ratowniczej, ponieważ brały w niej udział wojska innego kraju.
Fregata IRIS Dena wracała do Iranu z Indii, gdzie w połowie lutego uczestniczyła w przeglądzie flot wojennych w Zatoce Bengalskiej. W wydarzeniu brały udział siły morskie kilku krajów - przypomniał indyjski dziennik „The New Indian Express”.
PAP/oprac. Joanna Jaszczuk
