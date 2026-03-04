W parlamencie Norwegii powstała komisja śledcza do zbadania powiązań między norweskimi politykami i amerykańskim przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem. „Musimy przywrócić zaufanie do państwa” - powiedział PAP przewodniczący komisji Per-Willy Amundsen.
Decyzja zapadła po ujawnieniu kontaktów między Epsteinem a osobami związanymi z norweską dyplomacją i środowiskiem politycznym. Wśród nich znaleźli się m.in. były premier i były szef MSZ Thorbjoern Jagland, wieloletni dyplomata i współautor porozumień z Oslo Terje Roed-Larsen oraz były minister spraw zagranicznych i do niedawna szef Światowego Forum Ekonomicznego w Davos Boerge Brende.
Musimy zrobić porządek i odzyskać zaufanie (obywateli - PAP) jako państwo. Prawda musi wyjść na jaw, choć z pewnością będzie to dla Norwegii bolesne. Dlatego komisja ma szeroki mandat obejmujący relacje władz Norwegii z zewnętrznymi organizacjami, fundacjami i sieciami współpracy, w które zaangażowani byli norwescy dyplomaci i politycy. Dochodzenie sięgnie aż do porozumień z Oslo z 1993 roku
— powiedział parlamentarzysta.
Wykorzystywanie środków pomocowych
Komisja ma przeanalizować m.in. przyznawanie i wykorzystywanie środków pomocowych oraz mechanizmy kontroli w służbie zagranicznej.
Norwegia przeznacza rocznie na pomoc rozwojową i humanitarną ok. 1 proc. dochodu narodowego brutto (ponad 50 mld koron, ok. 19 mld złotych). Według zapowiedzi parlamentu komisja uzyska dostęp do dokumentów objętych tajemnicą, aby prześledzić relacje instytucji państwowych z międzynarodowymi sieciami współpracy.
Epstein, który utrzymywał kontakty towarzyskie z wieloma bogatymi i wpływowymi ludźmi z całego świata, przynajmniej części z nich oferował towarzystwo młodych kobiet, zwabianych obietnicą kariery. W 2008 r. został skazany przez sąd stanowy na Florydzie za wykorzystywanie seksualne nieletnich. W 2019 r. amerykańska prokuratura federalna postawiła mu zarzuty handlu nieletnimi w celu wykorzystywania seksualnego. W tym samym roku popełnił samobójstwo w areszcie.
CZYTAJ WIĘCEJ:
— Norwegia traci zaufanie do monarchii. Proces syna przyszłej królowej odsłania głębsze problemy. W tle kontakty Mette-Marit z Epsteinem
— Były książę Andrzej został aresztowany. BBC: „Podejrzenie nadużycia władzy w związku z pełnieniem funkcji publicznej”
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/754651-norwegia-zbada-polityczne-powiazania-z-epsteinem
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.