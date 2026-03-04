Norweski parlament powołał komisję śledczą ws. powiązań polityków z Epsteinem. "Musimy zrobić porządek. Prawda musi wyjść na jaw"

W parlamencie Norwegii powstała komisja śledcza do zbadania powiązań między norweskimi politykami i amerykańskim przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem. „Musimy przywrócić zaufanie do państwa” - powiedział PAP przewodniczący komisji Per-Willy Amundsen.

Decyzja zapadła po ujawnieniu kontaktów między Epsteinem a osobami związanymi z norweską dyplomacją i środowiskiem politycznym. Wśród nich znaleźli się m.in. były premier i były szef MSZ Thorbjoern Jagland, wieloletni dyplomata i współautor porozumień z Oslo Terje Roed-Larsen oraz były minister spraw zagranicznych i do niedawna szef Światowego Forum Ekonomicznego w Davos Boerge Brende.

Musimy zrobić porządek i odzyskać zaufanie (obywateli - PAP) jako państwo. Prawda musi wyjść na jaw, choć z pewnością będzie to dla Norwegii bolesne. Dlatego komisja ma szeroki mandat obejmujący relacje władz Norwegii z zewnętrznymi organizacjami, fundacjami i sieciami współpracy, w które zaangażowani byli norwescy dyplomaci i politycy. Dochodzenie sięgnie aż do porozumień z Oslo z 1993 roku

— powiedział parlamentarzysta.

Wykorzystywanie środków pomocowych

Komisja ma przeanalizować m.in. przyznawanie i wykorzystywanie środków pomocowych oraz mechanizmy kontroli w służbie zagranicznej.

Norwegia przeznacza rocznie na pomoc rozwojową i humanitarną ok. 1 proc. dochodu narodowego brutto (ponad 50 mld koron, ok. 19 mld złotych). Według zapowiedzi parlamentu komisja uzyska dostęp do dokumentów objętych tajemnicą, aby prześledzić relacje instytucji państwowych z międzynarodowymi sieciami współpracy.

Epstein, który utrzymywał kontakty towarzyskie z wieloma bogatymi i wpływowymi ludźmi z całego świata, przynajmniej części z nich oferował towarzystwo młodych kobiet, zwabianych obietnicą kariery. W 2008 r. został skazany przez sąd stanowy na Florydzie za wykorzystywanie seksualne nieletnich. W 2019 r. amerykańska prokuratura federalna postawiła mu zarzuty handlu nieletnimi w celu wykorzystywania seksualnego. W tym samym roku popełnił samobójstwo w areszcie.

