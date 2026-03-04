Tureckie ministerstwo obrony poinformowało, że dziś przechwycono wystrzeloną z Iranu rakietę balistyczną, która zmierzała w kierunku Turcji, a więc w przestrzeń NATO. Zaznaczono, że pocisk został zniszczony przez obronę powietrzną Sojuszu Paktu Północnoatlantyckiego nad wschodnią częścią Morza Śródziemnego. Szef tureckiej dyplomacji Hakan Fidan rozmawiał ze swoim irańskim odpowiednikiem Abbasem Aragczim, by wyrazić protest - przekazał Reuters. Komunikat potępiający działania Iranu wydała także rzecznik NATO.
Jak podaje resort obrony w Ankarze, rakieta przeleciała najpierw nad terytorium Iraku i Syrii, a w incydencie nikt nie ucierpiał.
CZYTAJ TAKŻE: RELACJA. 5. dzień operacji przeciwko Iranowi. CNN: CIA pracuje nad uzbrojeniem Kurdów, by doprowadzić do powstania w Iranie
NATO potępia działania Iranu
Rzecznik prasowa Sojuszu Północnoatlantyckiego Allison Hart potępiła działania Iranu, który wystrzelił dzisiaj pocisk balistyczny w kierunku przestrzeni powietrznej Turcji.
Nasze odstraszanie i obrona pozostają silne we wszystkich obszarach, także jeśli chodzi o obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową
— powiedziała rzecznik NATO.
Hart podkreśliła, że NATO jest solidarne ze wszystkimi sojusznikami, w tym Turcją, w obliczu ataków Iranu na kraje regionu.
Ankara „zastrzega sobie prawo do reakcji”
Ministerstwo wskazuje, że Turcja opowiada się za stabilnością i pokojem. Z drugiej podkreślono, że zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na „wszelkie wrogie działania” wobec tego kraju.
Turcja zastrzega sobie prawo do reakcji na każde wymierzone w nią wrogie działanie i ostrzega wszystkie strony, by powstrzymały się od działań, które mogą doprowadzić do eskalacji konfliktu
— podkreślono w komunikacie cytowanym przez agencję Reutera.
Resort zwraca przy tym uwagę, że Ankara potrafi zapewnić bezpieczeństwo swoim terytoriom i obywatelom, niezależnie od kierunku, z którego pochodzi zagrożenie.
Rozmowa ministrów spraw zagranicznych
Doszło też do rozmowy telefonicznej szefów dyplomacji obu krajów.
Minister spraw zagranicznych Turcji Hakan Fidan w rozmowie telefonicznej ze swoim irańskim odpowiednikiem Abbasem Aragczim podkreślił, że należy unikać jakichkolwiek kroków, które mogłyby pogłębić konflikt
— dodał Reuters, powołując się na źródło w tureckiej dyplomacji.
Atak na Iran
28 lutego Izrael i USA rozpoczęły naloty na Iran, zabijając m.in. najwyższego przywódcę tego państwa Alego Chameneia. Teheran w odpowiedzi zaatakował Izrael i kilka państw Zatoki Perskiej, uderzając zarówno w położone tam amerykańskie bazy, jak i w obiekty cywilne.
Jak dotąd nie było doniesień o atakach Iranu wymierzonych w Turcję.
Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan w reakcji na wybuch wojny zaznaczył, że ataki USA i Izraela wyraźnie naruszają suwerenność Iranu i prawo międzynarodowe. Potępił równocześnie uderzenia Iranu na „bratnie kraje Zatoki Perskiej”.
Podsumowanie
PAP/Polsat News/Joanna Jaszczuk
