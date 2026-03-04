Po prawie 30 latach zakończono proces rozminowywania w Chorwacji. Tablice "Uwaga, miny" przechodzą do historii

Po prawie 30 latach zakończono proces rozminowywania w Chorwacji / autor: Pixabay/mtomicphotography
Po prawie 30 latach zakończono proces rozminowywania w Chorwacji / autor: Pixabay/mtomicphotography

W Chorwacji po prawie 30 latach zakończono proces rozminowywania. Usunięto ok. 107 tys. min i urządzeń wybuchowych oraz 470 tys. niewybuchów, które pozostały po wojnie z lat 1991-1995. W trakcie prac śmierć poniosło 41 saperów.

Chorwacja jest krajem wolnym od min

— ogłosił minister spraw wewnętrznych Davor Bożinović.

Po prawie 30 latach zakończyliśmy rozminowywanie zgodnie z Konwencją Ottawską. To nie tylko sukces techniczny, ale także spełniony obowiązek moralny wobec ofiar i ich rodzin

— powiedział.

System ochrony ludności

Jak dodał, rozminowana Chorwacja oznacza bezpieczniejsze rodziny, rozwój obszarów wiejskich, nowe obszary rolnicze i silniejszą turystykę.

Modernizacja systemu ochrony ludności obejmuje nowe ramy prawne i cyfrowe systemy wczesnego ostrzegania

— stwierdził minister.

Chorwaci poinformowali, że granica frontu rozciągała się na odcinku ponad tysiąca kilometrów, a po wojnie bałkańskiej z lat 90. co piąty mieszkaniec tego kraju żył w niebezpieczeństwie z powodu min. Najtrudniejsze do znalezienia były miny bez jakiejkolwiek dokumentacji.

Życie straciło 41 saperów

Rozminowywanie rozpoczęło się natychmiast po wojnie i w ciągu ostatnich trzech dekad kosztowało ok. 1,2 mld euro. Według oficjalnych danych w tym czasie na polach minowych życie straciło 41 saperów oraz 208 mieszkańców.

Do ostatniej takiej tragedii z udziałem sapera doszło pod koniec 2016 roku - w okolicach Zemunika, niedaleko Zadaru, jednego z największych miast Chorwacji, zginął 60-letni mężczyzna. W 2011 r. śmierć poniósł 48-latek; zmarł w drodze do szpitala w mieście Vinkovci. Natomiast w 2015 roku 36-letni saper nadepnął na minę przeciwpiechotną i konieczna była amputacja nogi.

Jak podkreślono, tablice „Uwaga, miny” przechodzą do historii. Zaznaczono również, że przekazano Ukrainie kilkadziesiąt robotów saperskich.

Podczas międzynarodowego sympozjum „Rozminowywanie” w Cavtacie na południu Chorwacji zapowiedziano, że państwo zapewni większe wsparcie chorwackim firmom zajmującym się rozminowywaniem na rynku zagranicznym.

Podczas rozminowywania Chorwacji udoskonaliliśmy procedury i wszystko, czego brakowało na poziomie międzynarodowym, gdy zaczynaliśmy. Posiadamy bogatą wiedzę, od samego procesu oczyszczania terenu z min, przez różnorodne procedury, badania techniczne i inne, po edukację ludności

— mówił wtedy Bożinović.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

