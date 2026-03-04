„Zapowiadana na dziś ceremonia żałobna ku czci przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chameneia, zabitego w amerykańsko-izraelskich atakach, została przełożona na późniejszy termin” - przekazała telewizja państwowa. Uroczystość miała rozpocząć się wieczorem na Placu Imama Chomeiniego w Teheranie.
Ceremonia pożegnalna została przełożona (…) w związku ze spodziewaną bezprecedensową frekwencją
— poinformowały media, dodając, że nowa data zostanie ogłoszona później.
Media podkreśliły wagę uroczystości
Państwowe irańskie media podkreśliły wagę uroczystości, nazywając ją ważnym momentem w historii kraju.
Chamenei rządził Iranem przez blisko cztery dekady, sprawując funkcję najwyższego duchowo-politycznego przywódcy kraju, i jest uważany za polityka, który zbudował jego potęgę. Zginął 28 lutego w wieku 86 lat podczas amerykańsko-izraelskiego nalotu, który rozpoczął trwającą obecnie wojnę na Bliskim Wschodzie.
Jak informował dziennik „Financial Times”, powołujący się na izraelskie źródła wywiadowcze, atak, w którym poza Chameneiem zginęła grupa najwyższych urzędników państwowych, był możliwy dzięki zinfiltrowaniu przez wywiad sieci kamer drogowych. Pozwoliło to na uzyskiwanie precyzyjnych informacji o tym, gdzie i kiedy znajdują się kluczowe postaci irańskiej elity politycznej.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
