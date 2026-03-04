W Parlamencie Europejskim pojawiła się skandaliczna wystawa, której organizatorką jest niemiecka europoseł i deputowana z FDP, Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Przedstawiono na niej obraźliwe karykatury m.in. Donalda Trumpa, Jarosława Kaczyńskiego i wielu innych polityków. „Pani, która zrobiła tę wystawę, jest przewodniczącą podkomisji ds. obronności i ona między innymi odpowiadała za program SAFE” — napisał Jacek Ozdoba, europoseł PiS.
Wystawa obraża sojusznika UE
Wystawa przedstawia na przykład obsceniczne figury z podobizną prezydenta USA, Donalda Trumpa, które pokazywane są w jednym rządzie z Władimirem Putinem. Europosłowie PiS komentują to jednoznacznie.
Skandal! Przewodniczący podkomisji ds. obrony w Parlamencie Europejskim (SEDE) urządza wystawę, która obraża głównego sojusznika Unii Europejskiej, Stany Zjednoczone. To absolutny skandal i nie ma na to absolutnie żadnej zgody.
— napisał na platformie X Jacek Ozdoba, dodając że podjął już działania w tej sprawie.
Składam wniosek o natychmiastowe odwołanie Marie Strack-Zimmermann z Renew z funkcji przewodniczącej podkomisji ds. bezpieczeństwa
— zapowiedział polityk.
Podczas gdy nasz sojusznik toczy wojnę, a jego żołnierze giną, walcząc również o bezpieczeństwo Europy. Grupa Renew zachowuje się skandalicznie
— podkreślił
Ozdoba zwraca też uwagę na niebezpieczeństwo. płynące z takiej postawy przewodniczącej podkomisji ds. obrony w PE, Marie Strack-Zimmermann.
Zadaję sobie teraz pytanie, jak taka osoba może reprezentować Parlament Europejski w jakichkolwiek rozmowach dotyczących bezpieczeństwa?
— zastanawia się europoseł.
„Niemcy nie śmieją się z tego, co zrobili”
Z kolei Arkadiusz Mularczyk komentował zachowanie Niemców, którzy lubią się śmiać z innych, „tylko nie naśmiewają się z siebie”.
Niemcy się naśmiewają ze wszystkich „dyktatorów” na świecie, tylko nie naśmiewają się z siebie. To państwo, które mieni się mocarstwem moralnym, nie czuje żadnego dystansu wobec siebie. Nie śmieją się z siebie, swojej historii, z tego, co zrobili. Nie śmieją się z tego, że do dzisiaj uciekają przed odpowiedzialnością, przed Polakami, Grekami i innymi narodami za zbrodnie II wojny światowej. Ale śmieją się ze wszystkich wokół na świecie. Zestawiają prezydenta Trumpa z prezydentem Putinem. Obok jest prezes Jarosław Kaczyński. To pokazuje mental tego kraju, narodu
— zaznaczył europoseł PiS, cytowany przez Radio Maryja.
Mularczyk również podkreślił, że zestawienie Donalda Trumpa, Jarosława Kaczyńskiego czy Viktora Orbana w jednym rzędzie z Putinem jest absolutnym skandalem.
Komuś się coś bardzo pomieszało…Europosłanka Marie Strack-Zimmermann zestawiła takie postacie jak Putin, dyktator, morderca, terrorysta, z prezesem Kaczyńskim, z premierem Orbanem, czy prezydentem Trumpem. Porównuje polityków, którzy zabijają (…) z politykami, którzy są demokratycznie wybrani i w demokratycznych wyborach oddają władzę
— podkreślał europoseł.
Reakcja EKR
Jak czytamy w niemieckim dzienniku „Die Welt”, prawicowo-konserwatywna grupa EKR w Parlamencie Europejskim już skrytykowała wystawę.
Strack-Zimmermann, pełniąc funkcję przewodniczącej Komisji Bezpieczeństwa i Obrony Parlamentu Europejskiego, wykazała się brakiem instytucjonalnego osądu i wrażliwości
— napisałą grupa EKR, przytoczonym przez „Die Welt”.
Wystawa zawiera przedstawienia, które zestawiają Donalda Trumpa z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, porównują go do postaci totalitarnych oraz przedstawiają prezydenta Stanów Zjednoczonych w sposób jednoznacznie obsceniczny, poniżający i seksualizowany. Co więcej, zawiera motywy, które wielu mogłoby uznać za obraźliwe z punktu widzenia religijnego.
— czytamy w oświadczenie konserwatystów.
Podsumowanie
Wystawa zorganizowana w Parlamencie Europejskim w jakiś sposób dodatkowo wyjaśnia słynny gest Donalda Tuska, który mierzył z palców w plecy Donalda Trumpa. Jemu wówczas również wydawało się, że ma szalone poczucie humoru. Poklepywany przez swoich europejskich postępowych przyjaciół, utwierdzał się w tym przekonaniu przez lata. Teraz stara się o tym zapomnieć. Tyle, że nie ma to już większego znaczenia, bo Biały Dom szybko zapomniał o polskim premierze. Niemieccy eurodeputowani wkrótce też mogą się przekonać, jak ciężkie mają poczucie humoru.
