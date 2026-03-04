WIDEO

Skandal w PE! Niemiecka europoseł zorganizowała obsceniczną wystawę. Prezydent USA ukazany w sposób poniżający

W Parlamencie Europejskim pojawiła się skandaliczna wystawa, której organizatorką jest niemiecka europoseł i deputowana z FDP, Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Przedstawiono na niej obraźliwe karykatury m.in. Donalda Trumpa, Jarosława Kaczyńskiego i wielu innych polityków. „Pani, która zrobiła tę wystawę, jest przewodniczącą podkomisji ds. obronności i ona między innymi odpowiadała za program SAFE” — napisał Jacek Ozdoba, europoseł PiS.

Wystawa obraża sojusznika UE

Wystawa przedstawia na przykład obsceniczne figury z podobizną prezydenta USA, Donalda Trumpa, które pokazywane są w jednym rządzie z Władimirem Putinem. Europosłowie PiS komentują to jednoznacznie.

Skandal! Przewodniczący podkomisji ds. obrony w Parlamencie Europejskim (SEDE) urządza wystawę, która obraża głównego sojusznika Unii Europejskiej, Stany Zjednoczone. To absolutny skandal i nie ma na to absolutnie żadnej zgody.

— napisał na platformie X Jacek Ozdoba, dodając że podjął już działania w tej sprawie.

Składam wniosek o natychmiastowe odwołanie Marie Strack-Zimmermann z Renew z funkcji przewodniczącej podkomisji ds. bezpieczeństwa

— zapowiedział polityk.

Podczas gdy nasz sojusznik toczy wojnę, a jego żołnierze giną, walcząc również o bezpieczeństwo Europy. Grupa Renew zachowuje się skandalicznie

— podkreślił

Ozdoba zwraca też uwagę na niebezpieczeństwo. płynące z takiej postawy przewodniczącej podkomisji ds. obrony w PE, Marie Strack-Zimmermann.

Zadaję sobie teraz pytanie, jak taka osoba może reprezentować Parlament Europejski w jakichkolwiek rozmowach dotyczących bezpieczeństwa?

— zastanawia się europoseł.

Niemcy nie śmieją się z tego, co zrobili”

Z kolei Arkadiusz Mularczyk komentował zachowanie Niemców, którzy lubią się śmiać z innych, „tylko nie naśmiewają się z siebie”.

Niemcy się naśmiewają ze wszystkich „dyktatorów” na świecie, tylko nie naśmiewają się z siebie. To państwo, które mieni się mocarstwem moralnym, nie czuje żadnego dystansu wobec siebie. Nie śmieją się z siebie, swojej historii, z tego, co zrobili. Nie śmieją się z tego, że do dzisiaj uciekają przed odpowiedzialnością, przed Polakami, Grekami i innymi narodami za zbrodnie II wojny światowej. Ale śmieją się ze wszystkich wokół na świecie. Zestawiają prezydenta Trumpa z prezydentem Putinem. Obok jest prezes Jarosław Kaczyński. To pokazuje mental tego kraju, narodu

— zaznaczył europoseł PiS, cytowany przez Radio Maryja.

Mularczyk również podkreślił, że zestawienie Donalda Trumpa, Jarosława Kaczyńskiego czy Viktora Orbana w jednym rzędzie z Putinem jest absolutnym skandalem.

Komuś się coś bardzo pomieszało…Europosłanka Marie Strack-Zimmermann zestawiła takie postacie jak Putin, dyktator, morderca, terrorysta, z prezesem Kaczyńskim, z premierem Orbanem, czy prezydentem Trumpem. Porównuje polityków, którzy zabijają (…) z politykami, którzy są demokratycznie wybrani i w demokratycznych wyborach oddają władzę

— podkreślał europoseł.

Reakcja EKR

Jak czytamy w niemieckim dzienniku „Die Welt”, prawicowo-konserwatywna grupa EKR w Parlamencie Europejskim już skrytykowała wystawę.

Strack-Zimmermann, pełniąc funkcję przewodniczącej Komisji Bezpieczeństwa i Obrony Parlamentu Europejskiego, wykazała się brakiem instytucjonalnego osądu i wrażliwości

— napisałą grupa EKR, przytoczonym przez „Die Welt”.

Wystawa zawiera przedstawienia, które zestawiają Donalda Trumpa z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, porównują go do postaci totalitarnych oraz przedstawiają prezydenta Stanów Zjednoczonych w sposób jednoznacznie obsceniczny, poniżający i seksualizowany. Co więcej, zawiera motywy, które wielu mogłoby uznać za obraźliwe z punktu widzenia religijnego.

— czytamy w oświadczenie konserwatystów.

Podsumowanie

Wystawa zorganizowana w Parlamencie Europejskim w jakiś sposób dodatkowo wyjaśnia słynny gest Donalda Tuska, który mierzył z palców w plecy Donalda Trumpa. Jemu wówczas również wydawało się, że ma szalone poczucie humoru. Poklepywany przez swoich europejskich postępowych przyjaciół, utwierdzał się w tym przekonaniu przez lata. Teraz stara się o tym zapomnieć. Tyle, że nie ma to już większego znaczenia, bo Biały Dom szybko zapomniał o polskim premierze. Niemieccy eurodeputowani wkrótce też mogą się przekonać, jak ciężkie mają poczucie humoru.

sc/X, Republika, Radio Maryja

