Węgry rozpoczęły ewakuację. Pierwszy lot wystartował. Uciekają przez Jordanię i Egipt, a Wizzair zwiększa liczbę lotów dla powracających

  • Świat
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Węgry rozpoczęły ewakuację. Kolejne samoloty już w planach / autor: PAP/EPA/MARTIN DIVISEK
Węgry rozpoczęły ewakuację. Kolejne samoloty już w planach / autor: PAP/EPA/MARTIN DIVISEK

Pierwszy samolot ewakuacyjny wyruszył dziś z lotniska w Kecskemet w środkowych Węgrzech; ze stolicy Jordanii, Ammanu, ma przywieźć do kraju 87 osób, w tym 83 Węgrów, dwóch Rumunów, Słowaka i Kolumbijczyka” - ogłosił szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto.

Będą to głównie pasażerowie, którzy wcześniej przebywali w Izraelu. Pomogliśmy grupie 51 osób opuścić Izrael drogą lądową i udać się do Jordanii, a oprócz nich zabieramy około 30 osób, które przebywały w Jordanii

— wyjaśnił Szijjarto w nagraniu opublikowanym na Facebooku.

Kolejne loty ewakuacyjne

Dodał, że kolejny lot ewakuacyjny do Jordanii wystartuje jutro, a pojutrze samolot poleci do Szarm el-Szejk w Egipcie.

Wczoraj Szijjarto ogłosił, że węgierski przewoźnik Wizzair zwiększy liczbę połączeń do i z Szarm el-Szejk z trzech do 10 tygodniowo. Zaznaczył, że Węgrzy, którzy nie mogą opuścić Izraela drogą powietrzną, mogą się udać lądem do Jordanii lub Egiptu i stamtąd wrócić samolotem do kraju.

Przedwczoraj minister powiadomił, że w związku z wybuchem walk na Bliskim Wschodzie ponad 5 tys. Węgrów złożyło wniosek o ochronę konsularną.

CZYTAJ WIĘCEJ:

RELACJA. 5. dzień operacji przeciwko Iranowi. CNN: CIA pracuje nad uzbrojeniem Kurdów, by doprowadzić do powstania w Iranie

Abp Adrian Galbas ze specjalnym apelem do wiernych: Dramatyczna sytuacja na świecie wzywa nas do intensywniejszej modlitwy o pokój

Kulisy uderzenia na Alego Chameneia. Izrael infiltrował irańską sieć kamer drogowych. „Znaliśmy Teheran tak, jak znamy Jerozolimę”

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych