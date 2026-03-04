„Pierwszy samolot ewakuacyjny wyruszył dziś z lotniska w Kecskemet w środkowych Węgrzech; ze stolicy Jordanii, Ammanu, ma przywieźć do kraju 87 osób, w tym 83 Węgrów, dwóch Rumunów, Słowaka i Kolumbijczyka” - ogłosił szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto.
Będą to głównie pasażerowie, którzy wcześniej przebywali w Izraelu. Pomogliśmy grupie 51 osób opuścić Izrael drogą lądową i udać się do Jordanii, a oprócz nich zabieramy około 30 osób, które przebywały w Jordanii
— wyjaśnił Szijjarto w nagraniu opublikowanym na Facebooku.
Kolejne loty ewakuacyjne
Dodał, że kolejny lot ewakuacyjny do Jordanii wystartuje jutro, a pojutrze samolot poleci do Szarm el-Szejk w Egipcie.
Wczoraj Szijjarto ogłosił, że węgierski przewoźnik Wizzair zwiększy liczbę połączeń do i z Szarm el-Szejk z trzech do 10 tygodniowo. Zaznaczył, że Węgrzy, którzy nie mogą opuścić Izraela drogą powietrzną, mogą się udać lądem do Jordanii lub Egiptu i stamtąd wrócić samolotem do kraju.
Przedwczoraj minister powiadomił, że w związku z wybuchem walk na Bliskim Wschodzie ponad 5 tys. Węgrów złożyło wniosek o ochronę konsularną.
