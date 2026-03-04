Meksykański narkobaron El Mencho został pochowany w poniedziałek w aglomeracji Guadalajary w środkowej części kraju. Jak donoszą lokalne media, spoczął w złotej trumnie, a pogrzebowi towarzyszyła muzyka i pięć ciężarówek wieńców.
Lider kartelu CJNG (Cartel Jalisco Nueva Generacion) Nemesio Oseguera Cervantes, znany jako El Mencho, został pochowany na cmentarzu w Zapopanie, w aglomeracji Guadalajary. Jego ciało po przeprowadzeniu sekcji zwłok w mieście Meksyk zostało w sobotę przekazane rodzinie. W niedzielę trafiło ono do domu pogrzebowego, który od tego czasu był otoczony policją, wojskiem i funkcjonariuszami Gwardii Narodowej, którzy przepytywali każdego, kto próbował się zbliżyć.
Do domu pogrzebowego przybywały też wieńce, których było tak dużo, że – jak powiedział lokalny dziennikarz agencji AFP – potrzeba było aż pięciu ciężarówek, żeby przewieźć je na cmentarz. Prawie wszystkie kwiaty miały zostać wysłane anonimowo. Jeden z wieńców był wykonany z czerwonych róż i przedstawiał skrzydła anioła. Inny zaś miał kształt koguta – było to nawiązanie do zamiłowania El Mencho do walk tych ptaków oraz jego drugiego pseudonimu – Władca Kogutów.
Procesji pogrzebowej towarzyszył zespół grający muzykę z północy Meksyku, w tym narcocorridos – piosenki wysławiające osoby pracujące przy przemycie narkotyków. Według lokalnych mediów, w chwili przybycia trumny El Mencho do kaplicy na terenie cmentarza, rozbrzmiała tradycyjna piosenka „El Muchacho Alegre” (hiszp. „Wesoły chłopak”).
El Mencho został poważnie ranny podczas wymierzonej w narkobiznes operacji meksykańskiego wojska w Tapalpie w stanie Jalisco 22 lutego. Zmarł podczas transportu do stolicy. Zgodnie z aktem zgonu uzyskanym przez agencję AP zgon nastąpił w wyniku licznych ran postrzałowych. W chwili śmierci miał 59 lat.
Zamieszki po śmierci El Mencho
Po śmierci El Mencho CJNG wywołał zamieszki w 20 z 31 stanów Meksyku. Członkowie kartelu doprowadzili do blokad dróg, a także podpaleń pojazdów, sklepów, banków, stacji benzynowych i innych lokali usługowych. Doszło też do ataków na służby mundurowe. Zginęły co najmniej 73 osoby, w większości członkowie kartelu oraz funkcjonariusze Gwardii Narodowej. W poniedziałek, 23 lutego, prezydent Claudia Sheinbaum ogłosiła, że sytuacja wraca do normy.
Pogrzeb El Mencho odbył się sześć kilometrów od Estadio Akron w Zapopanie w aglomeracji Guadalajary, gdzie zostanie rozegrana część spotkań tegorocznych mistrzostw świata w piłce nożnej. Metropolia jest stolicą stanu Jalisco, gdzie doszło do największych zamieszek po śmierci przestępcy.
Prezydent FIFA Gianni Infantino powiedział 24 lutego, że FIFA ma „pełne zaufanie do Meksyku jako gospodarza imprezy”, pomimo fali przemocy po zabiciu lidera kartelu.
Meksykańskie media sugerują, że atak na El Mencho nie miał na celu zakłócenia organizacji mundialu, lecz wręcz przeciwnie – miał ukazać siłę państwa. Operacja wymierzona w kartel CJNG została odebrana jako demonstracja determinacji władz w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej w miejscu przyszłych rozgrywek.
Po zabiciu El Mencho meksykańskie siły bezpieczeństwa przeprowadziły kolejne operacje wymierzone w kluczowe postaci karteli, w wyniku których zatrzymano m.in. Antonia Guadalupe, pseudonim Lexus, jednego z liderów Kartelu z Zatoki (Cartel del Golfo), oraz Gerarda R., znanego jako El Congo, członka CJNG powiązanego – według ministra bezpieczeństwa Omara Garcii Harfucha – z grupą odpowiedzialną za głośne zamordowanie burmistrza Uruapanu Carlosa Manzy podczas obchodów Dnia Zmarłych w 2025 r.
