Jeżeli prezydent USA Donald Trump chce zrewidować stosunki handlowe z Hiszpanią, musi przestrzegać umów między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską – przekazały we wtorek cytowane przez agencję EFE źródła w hiszpańskim rządzie po zapowiedziach Trumpa o zerwaniu handlu z Hiszpanią.
CZYTAJ WIĘCEJ: Trump wściekły na Hiszpanię! Zapowiedział zerwanie handlu. Oberwało się także Starmerowi: „Nie mamy do czynienia z Chruchillem”
Te same źródła zaznaczyły, że Hiszpania jest kluczowym członkiem NATO, który wywiązuje się ze swoich zobowiązań i wnosi znaczący wkład w obronę terytorium Europy.
Groźby Trumpa
We wtorek Trump oświadczył, że nie jest zadowolony z Hiszpanii i powiadomił, że Stany Zjednoczone nie będą już handlować z tym krajem.
Zerwiemy cały handel z Hiszpanią. Nie chcemy mieć niczego do czynienia z Hiszpanią
— stwierdził Trump.
Powiedziałem Scottowi (Bessentowi, ministrowi finansów), by zerwał z nimi wszelkie kontakty (handlowe)
— oznajmił amerykański prezydent podczas spotkania z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem w Białym Domu.
Jak zaznaczył amerykański prezydent, Hiszpania nie zwiększyła wydatków na obronność do 5 proc. PKB, jak inne państwa NATO, a ostatnio odmówiła USA użytkowania swoich baz wojskowych na południu kraju w związku z działaniami na Bliskim Wschodzie.
Madryt wskazuje na umowy
Cytowany przez EFE rząd w Madrycie podkreśla, że dla zrewidowania amerykańsko-hiszpańskich stosunków handlowych Waszyngton musi działać „z poszanowaniem autonomii prywatnych przedsiębiorstw, prawa międzynarodowego i umów dwustronnych między UE i USA”.
Rząd zapewnił, że dysponuje niezbędnymi środkami, aby ograniczyć ewentualne skutki, pomóc sektorom, które mogą ucierpieć oraz zdywersyfikować łańcuchy dostaw.
Wartość handlu między USA a Hiszpanią wyniosła w 2024 około 70 mld euro; wartości importu i eksportu były niemal takie same.
kk/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/754611-madryt-reaguje-na-grozby-trumpa
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.