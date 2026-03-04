Rozpoczął się piąty dzień amerykańsko-izraelskiego ataku na Iran. W niedzielę irańskie media państwowe potwierdziły, że w sobotnich uderzeniach zginął Najwyższy przywódca Iranu, ajatollah Ali Chamenei. Teheran jeszcze w sobotę odpowiedział ataki odwetowymi na izraelskie miasta i amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie. Na portalu wPolityce.pl na bieżąco śledzimy i relacjonujemy wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Zapraszamy do śledzenia!
10:50. Syria zamyka przejścia z Libanem
Syria zamyka przejście graniczne z Libanem po tym, jak otrzymano ostrzeżenie o planowanym ataku Izraela - donosi Reuters.
10:40. Zniszczenia amerykańskiego sprzętu
Zdjęcia satelitarne opublikowane przez agencję Anadolu, pokazują zniszczenia sprzętu wojskowego USA, jaki stacjonuje na Bliskim Wschodzie.
10:15. Rosjanie utknęli na Malediwach
Emirates oddaje miejsca na swoich lotach tylko obywatelom ZEA — rosyjscy turyści utknęli na Malediwach. Około 700 Rosjan nie może wrócić do domu. Według doniesień pasażerom odmawia się wejścia na pokład lotów do Dubaju, nawet jeśli w samolotach są wolne miejsca. Część turystów od kilku dni pozostaje na lotnisku w Malé. Jedyną proponowaną alternatywą jest lot przez Stambuł, jednak najbliższe dostępne połączenia są dopiero za około dwa tygodnie - informuje Nexta.
09:50. Francja wysłała Rafale nad ZEA
Francja wysłała myśliwce Rafale nad Zjednoczone Emiraty Arabskie, aby zneutralizowały irańskie drony atakujące region Zatoki Perskiej. - Odpowiedzieliśmy już na prośbę naszych partnerów, zwłaszcza Zjednoczonych Emiratów Arabskich, udostępniając im potencjał wojskowy. Wszystko to w jednym, ściśle defensywnym celu: umożliwieniu naszym partnerom obrony przed agresją, której nie sprowokowali – powiedział szef MSZ Francji Jean-Noel Barrot.
09:45. Do Jordanii wyruszył pierwszy węgierski samolot ewakuacyjny, ma przywieźć do kraju 87 osób
Pierwszy samolot ewakuacyjny wyruszył w środę z lotniska w Kecskemet w środkowych Węgrzech; ze stolicy Jordanii, Ammanu, ma przywieźć do kraju 87 osób, w tym 83 Węgrów, dwóch Rumunów, Słowaka i Kolumbijczyka - ogłosił szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto.
Będą to głównie pasażerowie, którzy wcześniej przebywali w Izraelu. Pomogliśmy grupie 51 osób opuścić Izrael drogą lądową i udać się do Jordanii, a oprócz nich zabieramy około 30 osób, które przebywały w Jordanii
– wyjaśnił Szijjarto w nagraniu opublikowanym na Facebooku. Dodał, że kolejny lot ewakuacyjny do Jordanii wystartuje jutro, a pojutrze samolot poleci do Szarm el-Szejk w Egipcie.
09:40. Hiszpania odmówiła pomocy USA
Stanowisko Hiszpanii wobec amerykańsko-izraelskiego ataku na Iran jest takie samo, jak w przypadku rosyjskiej agresji na Ukrainę i kwestii wojny w Strefie Gazy: nie dla wojny – oświadczył w środę premier Hiszpanii Pedro Sanchez.
Nie dla łamania prawa międzynarodowego. Nie dla założenia, że świat może rozwiązywać swoje problemy wyłącznie poprzez konflikty zbrojne. I wreszcie, nie dla powtarzania błędów przeszłości. Stanowisko rządu Hiszpanii można podsumować w słowach: nie dla wojny – podkreślił szef rządu. Sanchez wezwał USA, Izrael i Iran do zaprzestania trwających od soboty działań wojennych „zanim będzie za późno”.
09:32. Nowe naloty na cele w Iranie i Libanie, zaatakowano m.in. siedzibę milicji Basidż
Izrael przeprowadził w nocy nową falę uderzeń na cele w Iranie oraz w Libanie - przekazały siły zbrojne tego kraju (IDF). W Teheranie zaatakowana została m.in. siedziba milicji Basidż podlegającej Korpusowi Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC). „Celami ataku były centra dowodzenia wykorzystywane przez irański reżim do utrzymania kontroli nad całym Iranem i oceny sytuacji” – przekazały siły zbrojne Izraela. Poinformowały, że w ramach nalotów zbombardowano obiekty należące do logistycznej jednostki irańskiej armii, wyrzutnie rakietowe i systemy obrony powietrznej. Ogółem według IDF, minionej nocy zaatakowano dziesiątki celów.
Niezależnie od tego IDF oświadczyły, że od czasu, gdy w poniedziałek do konfliktu włączyła się proirańska organizacja libańska Hezbollah, wojska izraelskie zaatakowały ponad 250 celów w Libanie, w tym sto w ciągu poprzedniej doby. Jak przekazano, cele w Libanie obejmowały wysokich rangą członków organizacji terrorystycznych, wyrzutnie rakiet, składy broni oraz siedziby Hezbollahu i innych grup terrorystycznych
09:23. Szef MON Izraela: każdy następca Chameneia będzie celem do wyeliminowania
„Każdy przywódca wyznaczony przez irański reżim terrorystyczny do dalszej realizacji planu zniszczenia Izraela, zagrażania Stanom Zjednoczonym, wolnemu światu i krajom regionu oraz uciskania narodu irańskiego będzie jednoznacznie celem do wyeliminowania. Nie ma znaczenia, jak się nazywa, ani gdzie się ukrywa” – zapewnił. Jak dodał, Izrael będzie kontynuował działania na rzecz osłabienia irańskiego reżimu i stworzenia warunków, które umożliwią narodowi irańskiemu przejęcie władzy
— przekazał Kac w oświadczeniu opublikowanym na portalu X.
09:00. Ataki na Bejrut
Kłęby dymu nad dzielnicą Al Lailaki na południowych przedmieściach Bejrutu. Izrael przeprowadził tam kolejne ataki, niedaleko lotniska.
08:10. Iran grozi europejskiemu państwu
Iran rozważa atak na siedzibę Ludowej Organizacji Mudżahedinów Iranu (MEK) znajdującą się w bazie Aszraf-3 w Albanii - poinformowała służba prasowa Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), znanego też jako Gwardia Rewolucyjna, na swoim kanale na Telegramie.
07:10. Nocne ataki na Teheran
Siły Izraela i USA przeprowadziły w nocy kolejną falę ataków na Iran oraz Liban. W odwecie Teheran zaatakował państwa Zatoki Perskiej, w tym Zjednoczone Emiraty Arabskie i Katar. W wyniku działań irańskiego drona doszło do pożaru na terenie amerykańskiego konsulatu w Dubaju.
05:20. Dowódca: zaatakowaliśmy ok. 2 tys. celów w Iranie, zniszczyliśmy 17 irańskich okrętów
Od początku operacji przeciwko Iranowi amerykańskie siły zaatakowały ok. 2 tys. celów w tym kraju, zniszczono 17 irańskich okrętów - poinformował we wtorek admirał Brad Cooper, dowódca Dowództwa Centralnego USA (CENTCOM).
W operacji Epicka Furia ze strony USA bierze udział ponad 50 tys. żołnierzy, 200 myśliwców, dwa lotniskowce i bombowce. Jak dodał, „kolejne zdolności są w drodze”. Podkreślił też, że jest to największe nagromadzenie amerykańskich sił na Bliskim Wschodzie od pokolenia.
Dowódca podsumował, że od soboty amerykańskie siły zaatakowały niemal 2 tys. celów w Iranie. - Poważnie zniszczyliśmy obronę powietrzną Iranu i zniszczyliśmy setki irańskich wyrzutni pocisków balistycznych i dronów - wymieniał Cooper na nagraniu opublikowanym przez CENTCOM.
Mówiąc prościej, koncentrujemy się na tym, by strzelać w to wszystko, z czego oni mogą strzelać do nas
— podkreślił.
04:55. Axios: Netanjahu poinformował Trumpa o miejscu i czasie spotkania Chameneia z doradcami
Premier Izraela Benjamin Netanjahu zadzwonił 23 lutego do prezydenta USA Donalda Trumpa i powiedział mu, że w sobotę 28 lutego przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei spotka się jednocześnie z wieloma wysokiej rangi doradcami. Zasugerował mu, że jednym uderzeniem można zabić ich wszystkich - napisał Axios.
To rozmowa, która „uruchomiła wojnę”, i zmieniła Bliski Wschód - podkreślił serwis.
Netanjahu zadzwonił do Trumpa 23 lutego. Premier przekazał, że Chamenei spotka się w Teheranie ze swoimi wysokimi rangą doradcami w tym samym czasie - w sobotę rano. Izraelski premier miał powiedzieć Trumpowi: wszyscy oni mogą być zabici w jednym niszczycielskim nalocie - przekazały trzy źródła.
04:50. „FT”: Izrael zhakował irańskie kamery drogowe, aby śledzić Chameneia i poznać jego plan dnia
Izrael infiltrował irańską sieć kamer drogowych, aby obserwować Alego Chameneia i innych wysokich rangą irańskich urzędników, co pozwoliło przeprowadzić śmiertelny atak, w którym zginął i ajatollah, i wielu irańskich dowódców, wynika z raportu „Financial Times”, powołującego się na izraelskie źródła wywiadowcze.
W ciągu kilku lat Izraelowi udało się zhakować prawie wszystkie kamery zainstalowane przy ulicach i placach Teheranu. Zaszyfrowane nagrania trafiały na serwery w Tel Awiwie w ramach szerszej operacji wywiadowczej prowadzonej wobec Iranu.
02:40. Armia: zrzuciliśmy na Iran 4000 bomb, uderzyliśmy w 300 wyrzutni rakietowych
Izraelska armia ogłosiła we wtorek, że w ciągu czterech dni ofensywy przeciwko Iranowi zrzuciła na ten kraj ponad 4 tys. bomb i uderzyła w 300 irańskich wyrzutni rakietowych.
W ramach wysiłków ofensywnych Siły Powietrzne wciąż przeprowadzają ciągłe fale uderzeń na wrogie systemy rakiet pocisków balistycznych i obrony przeciwlotniczej
— poinformowały w komunikacje siły zbrojne Izraela.
Armia dodała, że izraelskie myśliwce i drony prowadzą „systematyczne, całodobowe polowanie” na wyrzutnie rakietowe i składy pocisków balistycznych, aby zmniejszyć zdolności Iranu do ostrzeliwania Izraela.
Rzecznik Izraelskiej armii Efi Defrin powiedział, do wtorku w ramach trwającej ofensywy zrzucono już ponad 4 tys. bomb, czyli więcej, niż w 12-dniowej wojnie izraelsko-irańskiej z 2025 roku. Dodał, że od początku operacji izraelskie myśliwce odbyły 1600 lotów.
02:01. Islamski Ruch Oporu: zaatakowaliśmy 27 „wrogich” baz w regionie
Koalicja proirańskich bojówek w Iraku, działająca pod nazwą Islamski Ruch Oporu, ogłosiła we wtorek wieczorem, że od rana tego dnia przeprowadziła 27 uderzeń na „wrogie” bazy w regionie – przekazała agencja Reutera.
Proirańskie bojówki w Iranie atakują amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie w odwecie za rozpoczęte w sobotę izraelsko-amerykańskie bombardowania Iranu, w których zginął między innymi najwyższy przywódca tego kraju, ajatollah Ali Chamenei.
00:40. Belgia szykuje wsparcie wojskowe dla Cypru; zatrzymany tankowiec ma powiązania z Iranem
Belgijski resort obrony przygotowuje się na możliwe prośby o wsparcie w regionie Zatoki Perskiej – powiedział minister Theo Francken. Media podały , że zatrzymany w Zeebrugge tankowiec Ethera, łączony z rosyjską „flotą cieni”, ma powiązania z Iranem.
Belgia nie otrzymała dotąd konkretnych próśb o pomoc wojskową w związku z eskalacją na Bliskim Wschodzie, ale przygotowuje się na różne scenariusze – oświadczył belgijski minister obrony Theo Francken w wywiadzie dla programu „De Afspraak”. Wskazał m.in. na Cypr jako państwo członkowskie UE. „To logiczne, że Cypr otrzyma wsparcie od innych państw członkowskich, jeśli Hezbollah wystrzeli na Cypr drony i inną broń” – powiedział.
00:20. Prokurdyjska partia odrzuciła plan angażowania Kurdów do walki w Iranie
Prokurdyjska Ludowa Partia Równości i Demokracji (DEM) - trzecia siła w parlamencie Turcji - odrzuciła rzekomy plan prezydenta USA Donalda Trumpa i premiera Izraela Benjamina Netanjahu, według którego w walki przeciwko Iranowi można zaangażować Kurdów - przekazał we wtorek portal Middle East Eye.
Amerykański portal Axios poinformował w poniedziałek, że Trump odbył rozmowy z liderami Kurdów w Iraku. - Powszechnie uważa się, a z pewnością zgadza się z tym (premier Izraela Benjamin) Netanjahu, że Kurdowie wyjdą z ukrycia (…), że powstaną – powiedział jeden z urzędników Białego Domu, cytowany przez Axios.
00:10. CNN: CIA pracuje nad uzbrojeniem Kurdów, by doprowadzić do powstania w Iranie
CIA pracuje nad uzbrojeniem sił kurdyjskich, by wesprzeć powstanie przeciwko władzom w Iranie – podała we wtorek CNN, powołując się na źródła. USA prowadzą rozmowy z irańskimi ugrupowaniami opozycyjnymi i kurdyjskimi liderami w Iraku o przekazaniu im wsparcia militarnego – przekazały źródła.
Kilka ugrupowań kurdyjskich na tle amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi wydało oświadczenia, w których wezwało irańskie siły zbrojne do złożenia broni - zaznaczyła CNN. Siły kurdyjskie są atakowane przez Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC). We wtorek IRGC poinformował o uderzeniu ugrupowań kurdyjskich kilkudziesięcioma dronami.
Według CNN we wtorek prezydent USA Donald Trump rozmawiał z Mustafą Hidżrim, przywódcą Demokratycznej Partii Irańskiego Kurdystanu (KDPI). To jedno z ugrupowań zaatakowanych przez IRGC.
Wysokiej rangi przedstawiciel Kurdów w Iranie powiedział CNN, że w najbliższych dniach kurdyjskie opozycyjne siły w Iranie wezmą udział w operacji lądowej w zachodnim Iranie.
Uważamy, że to dla nas teraz duża szansa
— przekazało źródło. Rozmówca stacji dodał, że Kurdowie liczą na wsparcie ze strony USA i Izraela.
00:05. Szef MSZ: zmiana władz w Teheranie może doprowadzić do zakończenia wojny
Zmiana na szczytach władzy w Iranie może otworzyć drogę do zakończenia wojny - ocenił we wtorek na antenie telewizji TRT Haber minister spraw zagranicznych Turcji Hakan Fidan. Szef tureckiej dyplomacji skrytykował przy tym Teheran za atakowanie państw Zatoki Perskiej.
Turecki minister stwierdził, że Bliski Wschód przeżywa obecnie jeden z najbardziej niebezpiecznych momentów od dziesięcioleci, dodając, że transformacja polityczna w Iranie mogłaby otworzyć drogę dyplomacji.
Nowe władze mogłyby zmienić proces decyzyjny w Teheranie i stworzyć okazję do zakończenia wojny
— powiedział Fidan, zauważając, że nowe przywództwo „mogłoby wykazać się większą elastycznością”.
Obecnie, po śmierci najwyższego przywódcy Iranu Alego Chameneia w nalotach USA i Izraela, władzę w Iranie sprawuje trzyosobowa Rada Przywódcza, składająca się z Alego Rezy Arafiego z irańskiej Rady Strażników, prezydenta Masuda Pezeszkiana oraz szefa władzy sądowniczej Golamhosejna Mohseniego Edżeia. To tymczasowe gremium będzie sprawować obowiązki do wyłonienia nowego przywódcy przez Zgromadzenie Ekspertów, przejmując m.in. zadania dowodzenia siłami zbrojnymi i nadzoru nad instytucjami państwowymi.
Może to być okno możliwości, o ile zostanie mądrze wykorzystane
— zauważył Fidan.
Podkreślając wagę powrotu do dyplomacji, zaznaczył, że formuła rozmów „nie może upokarzać Irańczyków, a jednocześnie musi uwzględniać uzasadnione obawy pozostałych stron”.
Minister spraw zagranicznych Turcji skrytykował też w wywiadzie z TRT Haber „bezładne bombardowanie przez Iran krajów Zatoki Perskiej”. - To niewiarygodnie błędna strategia - ostrzegł. Fidan podkreślił, że wiele państw Zatoki Perskiej intensywnie pracowało, aby zapobiec wybuchowi wojny, a obieranie ich za cel przez Teheran jest „kontrproduktywne z perspektywy samego Iranu”.
Atakowanie ich ujawniło mentalność władz w Iranie, które zaczęły uważać, że jeśli mają upaść, to pociągną za sobą cały region
— zaznaczył Fidan.
Zapewnił, że Turcja rozpoczęła koordynować działania z kilkoma krajami, aby zapobiec dalszemu pogarszaniu się sytuacji.
Naszym priorytetem jest wypracowanie wspólnego porozumienia z kluczowymi partnerami i podjęcie kroków, które mogą zapobiec przerodzeniu się konfliktu w coś jeszcze gorszego
— powiedział.
00:01. Izrael: zniszczyliśmy tajny kompleks w Iranie, gdzie pracowano nad bronią atomową
Izraelskie lotnictwo zniszczyło tajna bazę nuklearną na obrzeżach Teheranu, gdzie pracowano nad „rozwinięciem potencjału wymaganego do broni jądrowej” – poinformował we wtorek rzecznik Sił Obronnych Izraela (IDF) gen. Efi Defrin na konferencji prasowej.
Defrin powiedział, że baza o nazwie Minzadehei znajdowała się na zachód od Teheranu, częściowo pod ziemią.
Według IDF po 12-dniowej wojnie z czerwca 2025 r. Iran „nie wstrzymał swej wojskowej działalności nuklearnej i nadal rozwijał potencjał wymagany do broni jądrowej, przenosząc infrastrukturę do podziemnego obiektu chronionego przed atakiem lotniczym”.
IDF twierdzi, że śledził przemieszczanie się irańskich naukowców pracujących nad bronią nuklearną i „zlokalizował ich nowe miejsce pracy w tym obiekcie, co umożliwiło precyzyjne uderzenie w ten tajny kompleks”.
W Minzadehei pracowali oni nad „rozwinięciem kluczowego elementu broni nuklearnej” – podał portal Times of Israel.
red/PAP/Facebook/X
