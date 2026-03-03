Trwa 1470. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Środa, 4 marca 2026 r.
19:00. Kallas: wojna na Bliskim Wschodzie odwraca uwagę od Ukrainy
Wojna na Bliskim Wschodzie odwraca uwagę od Ukrainy; wojna w Ukrainie nie może zniknąć z naszego pola widzenia, to bezpośrednie zagrożenie dla Europy - powiedziała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas po nieformalnym spotkaniu Rady Państw Morza Bałtyckiego. Podczas wspólnej konferencji prasowej z wicepremierem, szefem MSZ Radosławem Sikorskim Kallas była pytana, czy podziela obawy, że tocząca się na Bliskim Wschodzie wojna odwróci uwagę od spraw ukraińskich. - Tak, wojna rzeczywiście odwraca uwagę od Ukrainy, dlatego mieliśmy również to dzisiejsze spotkanie - mówiła.
Zaznaczyła, że podczas środowych rozmów przywódcy podkreślili, że wojna w Ukrainie nie może zniknąć z naszego pola widzenia, ponieważ stanowi ona bezpośrednie zagrożenie dla Europy. Dodała, że niepokojące jest to, że „wszystkie zdolności, które są nagle potrzebne na Bliskim Wschodzie, są także potrzebne na Ukrainie”. - (…) Musimy sobie z tym jakoś poradzić - zaznaczyła szefowa unijnej dyplomacji. Zauważyła, że Rosja utraciła kolejnego sojusznika. - Myślę, że to jest pozytywny rozwój tej sytuacji, ale musimy tutaj zwiększyć zakaz ruchu morskiego - ceny ropy, które rosną, pomagają Rosji w finansowaniu machiny wojennej - stwierdziła Kallas.
18:45. Szef Chersońskiej Obwodowej Administracji Wojskowej: Odbudowa elektrociepłowni nie ma sensu
Odbudowa Elektrociepłowni w Chersoniu w jej obecnym stanie nie ma sensu, ponieważ nie spełnia ona nowoczesnych wymogów. Zamiast tego konieczna jest decentralizacja systemu dostaw ciepła - powiedział w szef Chersońskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Ołeksandr Prokudin. Jak podkreślił, wstępny plan zakłada instalację 59 modułowych kotłowni w różnych rejonach Chersonia. Trzydzieści dwie z nich przejęłyby zadania elektrociepłowni, a pozostałe obsługiwałyby przedsiębiorstwo „Chersontepłoenerho”. Ich moc miałaby wynosić od 0,2 do 5 MW.
18:40. Rosyjskie wojska zaatakowały samochód w obwodzie sumskim
Rosyjskie wojska zaatakowały cywilny pojazd w obwodzie sumskim. Ranne zostały trzy osoby – poinformował na Telegramie szef Sumskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Ołeh Hryhorow. „Wróg zaatakował cywilny pojazd w gminie wiejskiej Mykołajiw. Ranne zostały trzy osoby: dwóch mężczyzn w wieku 60 i 23 lat oraz 57-letnia kobieta. Najcięższe obrażenia odniósł 23-letni mężczyzna” – czytamy.
17:15. Wojska rosyjskie uderzyły w infrastrukturę kolejową w obwodzie odeskim
Trzy osoby, w tym dwoje dzieci, zostały ranne w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na infrastrukturę kolejową w obwodzie odeskim – poinformował Ołeksij Kułeba, wicepremier ds. odbudowy i minister rozwoju wspólnot i terytoriów. „Wróg przeprowadził atak rakietowy na infrastrukturę kolejową w obwodzie odeskim. W wyniku uderzenia uszkodzony został budynek administracyjny dworca kolejowego. Ranny został pracownik kolei oraz dwoje dzieci” – czytamy w komunikacie.
16:27. Rosyjski tankowiec LNG zatonął u wybrzeży Libii po kilku eksplozjach
Rosyjski tankowiec Arctic Metagaz, przewożący skroplony gaz ziemny (LNG), zatonął w nocy na Morzu Śródziemnym, pomiędzy Maltą a Libią - poinformowało libijskie Centrum Koordynacji Poszukiwań i Ratownictwa (RCC) w komunikacie na Facebooku. „Na pokładzie statku doszło do nagłych eksplozji, a następnie do potężnego pożaru, który ostatecznie doprowadził do zatonięcia jednostki” – wyjaśniło RCC.
Kreml oskarżył Ukrainę o zaatakowanie statku dronami morskimi, wysłanymi z wybrzeża Libii. „Klasyfikujemy ten incydent jako akt międzynarodowego terroryzmu i piractwa morskiego, rażące naruszenie podstawowych norm międzynarodowego prawa morskiego” – oświadczyło rosyjskie ministerstwo transportu, cytowane przez AFP. Ukraina nie odniosła się do tych zarzutów.
W chwili katastrofy statek znajdował się około 240 km na północ od libijskiej Syrty. Tankowiec przewoził 62 tys. ton skroplonego gazu ziemnego i płynął z Murmańska w Rosji do Port Saidu w Egipcie. Według greckiej gazety „Naftemporiki” tankowiec miał wyłączony system automatycznej identyfikacji (AIS). Libijskie władze poinformowały, że cała 30-osobowa załoga została uratowana. Podjął ją, według informacji libijskiego portalu LibyaObserver, statek towarowy Ripcurst, płynący do Bengazi.
Libijskie władze portowe ostrzegły również inne statki przed zbliżaniem się do miejsca katastrofy ze względu na ryzyko kolizji i potencjalne wycieki skroplonego gazu ziemnego lub paliwa. Tankowiec należał do zarejestrowanej w Liberii firmy Lathyrus Shipping Company i został zaklasyfikowany jako część floty cieni, wykorzystywanej do transportu objętej sankcjami rosyjskiej ropy naftowej i gazu. Zarówno statek, jak i jego właściciel również objęci byli restrykcjami nałożonymi przez Stany Zjednoczone, Unię Europejską, a także Wielką Brytanię i kilka innych krajów.
15:54. Szijjártó w Moskwie. Ma rozmawiać z Putinem o bezpieczeństwie energetycznym Węgier
Minister spraw zagranicznych Węgier Péter Szijjártó przybył do Moskwy na rozmowy z Władimirem Putinem. Wcześniej zapowiadano, że mają one dotyczyć „szantażu Ukrainy wobec Słowacji i Węgier”. Szijjártó stwierdził w opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu, że wojny „stawiają wyjątkowe wyzwania bezpieczeństwu narodowemu i energetycznemu Węgier”. - Wojna na Ukrainie i kryzys na Bliskim Wschodzie to dwa konflikty zbrojne, które jednocześnie budzą niepokój. Dla nas bezpieczeństwo Węgier i narodu węgierskiego jest zawsze najważniejsze – mówił Szijjártó w swoim nagraniu.
15:45. 48 starć na froncie
Od początku dnia odnotowano na froncie 48 starć z siłami rosyjskimi – podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Jak napisano, Rosjanie „aktywnie działają na kierunkach hulajpolskim i pokrowskim, kontynuują też ostrzał terenów przygranicznych obwodu sumskiego.
15:30. Zełenski odwołał naczelnika SBU, oskarżonego w związku z korupcją
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwołał Wołodymyra Kompaniczenkę ze stanowiska naczelnika wydziału Służby Bezpieczeństwa Państwowego (SBU) w obwodzie żytomierskim. Kompaniczenko oskarżony jest w sprawie karnej w związku z korupcją przy budowie schronów dla samolotów.
15:20. Kallas: nasz plan od początku był bardzo jasny
Jeśli negocjacje z Rosją w sprawie Ukrainy się nie powiodą, Unia Europejska będzie nadal wywierać presję - powiedziała Kaja Kallas, Wysoka Przedstawiciel UE do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w rozmowie z ukraińskim Radiem Swoboda. - Nasz plan od początku był bardzo jasny: z jednej strony wspierać Ukrainę, a z drugiej wywierać presję na Rosję. Widzimy, że w Rosji nie dzieje się najlepiej. Jej gospodarka nie jest w najlepszym stanie, musieli podnieść podatki, mają duże problemy z rekrutacją żołnierzy. Jeśli więc będziemy kontynuować tę presję, nadejdzie moment, w którym agresorowi po prostu skończą się pieniądze na finansowanie tej wojny – powiedziała
15:10. Eksplozje słyszane w Dnieprze i Mikołajowie
Po południu 4 marca w Dnieprze i Mikołajowie w czasie alarmu lotniczego słyszane były eksplozje. O wybuchach w Dnieprze poinformowały media i lokalne kanały w serwisie Telegram. Również ukraińskie Siły Powietrzne zamieściły na swoim kanale ostrzeżenie przed szybkim celem, który zbliża się do Dniepru. Później serwis Suspilne poinformował o eksplozjach w Mikołajowie. Władze lokalne nie potwierdziły jeszcze informacji o atakach. W momencie eksplozji w większości regionów Ukrainy obowiązywał stan gotowości przeciwlotniczej w związku z zagrożeniem atakami przy użyciu rakiet balistycznych.
15:09. Iran wysłał prośbę Ukrainie
Ambasada Iranu w RPA wysłała prośbę do ukraińskiej placówki dyplomatycznej w tym kraju o złożenie kondolencji z powodu śmierci ajatollaha Alego Chameneiego i innych wysokich rangą urzędników państwowych. „Nie mogę się powstrzymać od życzenia, aby każdy przestępca otrzymał za swoje czyny to, na co zasługuje” - odpowiedział ukraiński ambasador Ołeksandr Szczierba.
14:20. Ukraiński atak na port w Noworosyjsku
W wyniku udanego ataku, przeprowadzonego w nocy 2 marca przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy wspólnie z Siłami Obrony na port morski w Noworosyjsku w Rosji, uszkodzone zostały statki – podało źródło Ukraińskiej Prawdy w służbach specjalnych. Według tego źródła ukraińskie siły zaatakowały trałowiec morski „Walentyn Pikul”, poważnie uszkodzone zostały również okręty „Ejsk” i „Kasimow”. W atakach zginąć miało trzech rosyjskich marynarzy, a 14 zostało rannych.
14:10. Rosjanie zaatakowali pociąg Dniepr-Kowel
Rosjanie próbowali zaatakować dronem jadący pociąg pasażerski relacji Dniepr-Kowel – poinformował Ołeksij Kułeba, wicepremier Ukrainy ds. odbudowy. - Nikt nie ucierpiał w tym zdarzeniu. Pracownicy kolei szybko wdrożyli procedury bezpieczeństwa: zatrzymali pociąg i prewencyjnie ewakuowali pasażerów. Dzięki temu rosyjski bezzałogowy statek powietrzny uderzył kilka metrów od lokomotywy – zrelacjonował. Z kolei – jak przypomniał – w środę rano dron uderzył w pociąg w obwodzie mikołajowskim, raniąc jedną osobę. Wiele pociągów wciąż ma opóźnienia w związku z tym zdarzeniem.
13:50. Zełenski: Od początku roku odzyskaliśmy 460 kilometrów kwadratowych terytorium Ukrainy
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził w rozmowie z włoską gazetą „Corriere Della Sera” informacje przekazane 23 lutego przez Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych Ukrainy Ołeksandra Syrskiego o odzyskaniu w wyniku kontrataków 460 km kw. terytorium Ukrainy od początku 2026 r. Komentując kwestię przewagi rosyjskich wojsk nad siłami ukraińskimi prezydent podkreślił, że Ukraina, „naprawdę dąży do dialogu”, ale jednocześnie „staramy się być silni, produkując zasoby techniczne i więcej dronów”. - Dywersyfikujemy formy wojny, co pozwala nam stawiać opór. Nie przegrywamy. Rosjanie tracą mnóstwo ludzi, nawet 35 tysięcy miesięcznie. To gigantyczna liczba. Teraz Putin zamierza zmobilizować 400 tysięcy nowych żołnierzy, ale jego armia przestała się rozwijać. Poważne negocjacje rozpoczną się, gdy jego armia zacznie się zmniejszać – powiedział szef ukraińskiego państwa.
12:30. Rosjanie próbowali przełamać granicę z Ukrainą w obwodzie charkowskim
3 marca Rosjanie dwukrotnie podjęli próbę przekroczenia granicy z Ukrainą w kierunku miejscowości Zybyne i Kruhłe w obwodzie charkowskim – poinformował Ołeh Synehubow, szef charkowskiej obwodowej administracji wojskowej i rzecznik Połączonych Sił Zadaniowych Ołeksandr Miłosz. Jak stwierdził, oddziały ukraińskie „zadały straty” rosyjskim grupom szturmowym.
11:30. Atak na Chersoń: dwie osoby zabite i dwie ranne
„76-letnia kobieta i 35-letni mężczyzna znaleźli się pod ostrzałem. Odnieśli śmiertelne obrażenia i zginęli na miejscu” - poinformował Jarosław Szańko, szef miejskiej administracji wojskowej. Wcześniej władze miasta poinformowały, że około godziny 8:00 rano czasu ukraińskiego Rosjanie zaatakowali dronem w centrum Chersonia samochód – ranny został 47-letni mężczyzna. Godzinę później 69-letni mężczyzna doznał obrażeń spowodowanych wybuchem i ran nogi. Został przewieziony do szpitala.
11:00. Prezes ukraińskiego IPN mówi o ukraińskich miejscach pochówku w Polsce
Prezes Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej (UIPN) Ołeksandr Ałfiorow wyraził nadzieję, że w tym roku uda się osiągnąć postępy w sprawie odnowienia ukraińskich miejsc pochówku na terytorium Polski. - Można powiedzieć, że zmian (w tej sprawie) nie było. Jestem pewien, że ten rok przyniesie inne rezultaty – powiedział Ałfiorow w wywiadzie dla agencji Interfax-Ukraina, odpowiadając na pytanie o postępy w zakresie odbudowy ukraińskich miejsc pamięci w Polsce, jakie zostały zdewastowane w minionych latach. W ocenie Ałfiorowa, problemem jest stosunek polskiego społeczeństwa do tych obiektów. - Niestety, u naszych polskich przyjaciół zmienił się akcent, jeśli chodzi o poszukiwanie historycznego wroga. Naród polski wiele wycierpiał od Rosjan, ale wydaje mi się, że akcent może być dziwnie przesunięty w stronę Ukrainy – powiedział prezes UIPN.
10:40. Zmarł żołnierz ranny podczas zamachu we Lwowie
W szpitalu zmarł żołnierz Gwardii Narodowej, ranny podczas zamachu we Lwowie w nocy 22 lutego – poinformował mer miasta Andrij Sadowy. „Niestety, ponieśliśmy kolejną stratę po zamachu terrorystycznym we Lwowie. 30-letni żołnierz Gwardii Narodowej Ukrainy Józef Pawliński zmarł w szpitalu. Tego wieczoru przybył na miejsce eksplozji wraz z innymi służbami. Pomógł odepchnąć ludzi i stworzyć bezpieczną strefę. Właśnie w tym momencie nastąpiła druga eksplozja” - napisał mer.
10:20. Pomoc z Danii dla Chersonia
Do Chersonia przyjechały ciężarówki z pomocą od naszych przyjaciół z Danii - napisał mer.
09:50. Belgia chce 10 mln euro kaucji za zajęty rosyjski tankowiec
Belgia wyznaczyła kaucję w wysokości 10 milionów euro za rosyjski tankowiec Ethera, należący do „floty cieni”. - Nasz rząd podejmuje zdecydowane działania przeciwko okrętom tzw. floty cieni. Dzięki tej operacji zapewniamy przestrzeganie sankcji UE, chronimy Morze Północne i ograniczamy finansowanie wojny Rosji na Ukrainie - powiedział belgijski minister obrony Theo Francken. 21-osobowa załoga - w jej skład wchodzi rosyjski kapitan, 7 oficerów i 13 innych członków załogi, głównie pochodzenia indyjskiego - musi pozostać na pokładzie.
09:25. Rośnie presja UE na Ukrainę w sprawie uszkodzeń rurociągu Przyjaźń
Unia Europejska wywiera coraz większą presję na Ukrainę w związku z sytuacją wokół rurociągu naftowego Przyjaźń, który został uszkodzony 27 stycznia w wyniku rosyjskiego ataku, i domaga się, aby zezwolono na przeprowadzenie tam europejskich inspekcji - pisze „Financial Times”. Według gazety Węgry i Słowacja oskarżają Kijów o opóźnianie działań naprawczych i twierdzą, że Ukraina wyolbrzymia skalę zniszczeń. Wysoki rangą dyplomata UE powiedział, że Ukraina „strzeliła samobójczego gola”, co dało Węgrom powód do zablokowania pożyczki od UE w wysokości 90 miliardów euro. - Nie możemy stwierdzić, czy doszło do uszkodzeń, czy nie. Istnieją bardzo proste sposoby udokumentowania tego i pokazania, że trwają aktywne prace naprawcze. Ale tego jeszcze nie zrobiono – powiedział rozmówca „FT”. Według gazety przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej António Costa również zwrócili się w trakcie swojej wizyty w Kijowie z prośbą o pozwolenie na wysłanie niezależnej misji w celu oceny zniszczeń, lecz strona ukrraińska nie zgodziła się na to.
09:10. Rosjanie zrzucili trzy bomby lotnicze na Słowiańsk
Armia rosyjska zaatakowała we wtorek wieczorem bombami lotniczymi FAB-250 miasto Słowiańsk w obwodzie donieckim. W wyniku ostrzału zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne - poinformował szef miejskiej administracji wojskowej Wadym Lach. Rosjanie zaatakowali sektor prywatny Słowiańska i uszkodzili co najmniej 63 domy, z których trzy zostały całkowicie zniszczone.
09:00. Atak dronowy na Mikołajów
„W wyniku ataku dronów Shahed na Mikołajów uszkodzona została infrastruktura transportowa. Wybuchł pożar. Jeden mężczyzna odniósł obrażenia i został hospitalizowany. Wszystkie służby działają” - poinformował w mediach społecznościowych szef obwodowej administracji Mikołajowa Witalij Kim. Z kolei mer miasta Ołeksandr Senkewycz napisał, że do ataku doszło „w czasie, gdy dzieci muszą iść do szkoły, a dorośli do pracy”. „To celowy terroryzm wobec ludności. Nasze służby sprawdzają sektor mieszkaniowy. Jak dotąd nie stwierdzono żadnych szkód” – napisał. Lokalna gazeta „MikVisti” poinformowała, że rosyjski dron spadł na tory kolejowe, w wyniku czego zapalił się wagon osobowy pociągu stojącego na peronie.
08:30. Rosja zaatakowała pociąg pasażerski
Rosjanie uderzyli irańskim dronem Szahed pociąg pasażerski w Mikołajowie.
07:10. Rosyjskie straty wojenne
Od początku agresji na Ukrainę śmierć poniosło 1269500 rosyjskich żołnierzy.
02:30. Merz w USA: wezwałem Trumpa do zwiększenia presji na Rosję
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz powiedział we wtorek, że w rozmowie z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem wezwał go do zwiększenia presji na Rosję. Szef niemieckiego rządu ocenił, że Władimir Putin „grając na czas działa wbrew woli prezydenta USA”.
Rosja gra na czas i tym samym działa wbrew woli prezydenta USA. Podczas dzisiejszych rozmów wezwałem go do zwiększenia presji na Moskwę
— powiedział kanclerz po spotkaniu w Białym Domu z Trumpem.
Merz wyraził przy tym przekonanie, że porozumienie dotyczące Ukrainy i Rosji wynegocjowane „ponad głowami Europejczyków” jest nie do zaakceptowania.
00:01. Zełenski: możemy dostarczyć drony przechwytujące w zamian za rakiety do systemu Patriot
W Ukrainie brakuje rakiet PAC-3 do systemów obrony przeciwlotniczej Patriot, więc Kijów jest gotów wymienić z krajami Bliskiego Wschodu swoje drony przechwytujące na te rakiety - powiedział na briefingu prasowym prezydent Wołodymyr Zełenski.
Dzisiaj mają na przykład systemy obrony przeciwlotniczej Patriot, rakiety PAC-3, mają to wszystko… Ale czy to chroni przed setkami Shahedów? Nie. A my mamy niedobór PAC-3, tak. Na przykład, jeśli mówimy o broni w czasie wojny, której nam brakuje, to PAC-3, rakiety; jeśli nam je dadzą, damy im (drony) przechwytujące. To równoważna wymiana
— powiedział Zełenski, komentując możliwość współpracy z krajami Bliskiego Wschodu. Jego wypowiedź cytuje portal Ukraińska Prawda.
Szef państwa zaznaczył, że teraz ukraińscy dyplomaci na różnych szczeblach współpracują z przedstawicielami Bliskiego Wschodu.
Myślę, że w najbliższych dniach porozmawiam z każdym z przywódców tych krajów, którzy nawiązują kontakt lub chcą współpracować. Oczywiście jest to kwestia dotycząca wszystkich – jak chronić przestrzeń powietrzną. Sami żyjemy w tej sytuacji
— stwierdził.
Według prezydenta Ukraina nie może przekazywać broni, której sama ma niedobór, ale oczywiście jest gotowa dzielić się doświadczeniem w odpieraniu zmasowanych ataków wroga.
W poniedziałek szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha poinformował, że jego kraj może wysłać specjalistów ds. dronów na Bliski Wschód i podzielić się swoimi możliwościami i wiedzą specjalistyczną, aby pomóc w zestrzeliwaniu irańskich Shahedów, jeśli partnerzy Kijowa pomogą doprowadzić do zawieszenia broni w wojnie z Rosją.
Sybiha podkreślił, że skuteczność Ukrainy w neutralizowaniu irańskich dronów Shahed osiągnęła 90 proc., częściowo dzięki wykorzystaniu dronów przechwytujących produkcji krajowej.
Wcześniej, w niedzielę, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer powiedział, że zgodził się, na prośbę USA, aby brytyjskie bazy wojskowe były wykorzystywane do uderzeń obronnych w magazyny bądź wyrzutnie irańskich rakiet. Szef brytyjskiego rządu zadeklarował, że brytyjscy i ukraińscy eksperci pomogą sojusznikom z krajów regionu Zatoki Perskiej w zestrzeliwaniu irańskich dronów.
W sobotę rano Izrael i USA rozpoczęły naloty na cele w Iranie. Teheran w odpowiedzi zaatakował amerykańskie bazy w kilku krajach regionu, a także Izrael. W nalotach zginął m.in. najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei oraz grupa czołowych postaci irańskiego reżimu.
