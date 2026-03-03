Wiceszef MSZ Marcin Bosacki wyraził przekonanie, że w ciągu najbliższych godzin resort będzie gotowy, by zakomunikować możliwość pomocy w wydostaniu się m.in. ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich tym, którzy tam utknęli na skutek działań wojennych w regionie. Kiedy polskie władze ciągle zastanawiają się, czy warto w ogóle ewakuować polskich obywateli, działania podjęły już m.in USA i Włochy.
Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran, zabijając najwyższego przywódcę ajatollaha Alego Chameneia i innych wysokich rangą przedstawicieli władz. Teheran w odwecie przystąpił do ataków m.in. na bazy amerykańskie w regionie. Z powodu działań wojennych w regionie ruch lotniczy nad kilkoma krajami został zawieszony, co utrudnia organizację powrotów Polaków z krajów Bliskiego Wschodu.
Wieczorem w neo-TVP Info Bosacki poinformował, że MSZ przygotowuje rozwiązania dla tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy, czyli „głównie ewakuacja medyczna tych, którzy są w złym stanie, potrzebują szybko leków”.
Myślę, że w ciągu najbliższych godzin będziemy w stanie zakomunikować, że będziemy im pomagać w wydostaniu się głównie ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich
— powiedział.
Doprecyzował, że taka ewakuacja miałaby się odbyć drogą powietrzną, ale „prawdopodobnie nie z samych Emiratów”. Bosacki wyjaśnił, że w ZEA „okienka, kiedy można wylecieć” są bardzo krótkie, w przeciwieństwie do sąsiednich krajów, czyli Omanu i Arabii Saudyjskiej.
Wiceminister przekazał także, że prawdopodobnie „w ciągu najbliższych godzin, najdalej doby lub dwóch” ruszą normalne loty z Omanu „tych operatorów, którzy wysłali w te regiony Polaków; będą ich stamtąd zabierać”.
Włochy
Dużo bardziej konkretne od polskich władz są władze Włoch. Do Mediolanu przyleciał we wtorek wieczorem z Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich samolot czarterowy z około 200 ewakuowanymi uczniami włoskich szkół średnich.
To drugi lot zorganizowany w ramach ewakuacji Włochów z krajów Zatoki Perskiej po rozpoczęciu operacji USA i Izraela przeciwko Iranowi.
Uczniowie, w większości niepełnoletni, uczestniczyli w Abu Zabi w projekcie edukacyjnym, zorganizowanym we współpracy z ONZ.
O szybką ewakuację młodzieży z ogarniętego konfliktem regionu apelowali ich rodzice.
2 marca do Rzymu przyleciał pierwszy samolot ze 127 Włochami ewakuowanymi z Zatoki Perskiej. Maszyna odleciała z Omanu, a na jej pokładzie były też osoby, które dostały się tam z Dubaju.
MSZ w Rzymie ogłosiło także, że udzieli pomocy obywatelom włoskim przebywającym na Malediwach, którzy mieli wrócić do kraju przez Dubaj. To około 3 tys. osób, które nie mogą wydostać się z wysp.
USA
Departament Stanu USA poinformował natomiast, że pracuje nad zorganizowaniem lotów wojskowych i czarterowych dla Amerykanów, którzy chcieliby opuścić Bliski Wschód. Resort przekazał, że jest w kontakcie z ok. 3 tys. obywateli USA.
Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt oświadczyła, że USA opracowują plany pomocy w powrocie do domu Amerykanów na Bliskim Wschodzie.
Wcześniej ambasada USA w Jerozolimie poinformowała, że nie jest w stanie obecnie przeprowadzić ewakuacji amerykańskich obywateli ani bezpośrednio pomóc im w opuszczeniu Izraela.
Departament Stanu USA zaapelował w poniedziałek do Amerykanów o natychmiastowe opuszczenie 14 krajów na Bliskim Wschodzie w związku z poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Wezwano, by Amerykanie opuścili wymienione kraje, korzystając z komercyjnych środków transportu.
Na liście znalazły się: Arabia Saudyjska, Bahrajn, Egipt, Iran, Irak, Izrael (a także Zachodni Brzeg i Strefa Gazy), Jemen, Jordania, Kuwejt, Liban, Oman, Katar, Syria oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie.
Adrian Siwek/PAP
