Izraelska armia poinformowała, że w jej nalocie na Teheran zginął Daud Zalizadeh / autor: EPA/SATELLITE IMAGE ©2026 VANTOR / HANDOUT -- MANDATORY CREDIT: SATELLITE IMAGE 2026 VANTOR PAP/EPA.
Izraelska armia poinformowała, że w jej nalocie na Teheran zginął Daud Zalizadeh, najwyższy ranga irański dowódca odpowiedzialny za działania w Libanie. Izrael oprócz ataków na Iran walczy też z wspieranym przez Teheran libańskim Hezbollahem.

Zalizadeh był tymczasowym szefem odpowiedzialnego za Liban dowództwa sił Al-Kuds, elitarnej jednostki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC).

Hezbollah to szyicka grupa zbrojna, która kontrolowała niegdyś południe Libanu, tworząc tam quasi-państwo. Organizacja została znacznie osłabiona w 2024 roku, podczas ostatniej z serii wojen toczonych z Izraelem.

Założony w 1982 roku ruch był inspirowany irańską rewolucją islamską i ściśle współpracuje z reżimem w Teheranie.

Działania Hezbollahu

1 marca Hezbollah ogłosił, że przyłącza się do rozpoczętej dzień wcześniej przez USA i Izrael wojny, stając po stronie Iranu. Grupa zaatakowała Izrael rakietami i dronami, co spotkało się z silnym odwetem. W poniedziałek libański rząd zakazał Hezbollahowi prowadzenia działań militarnych.

Izrael 3 marca kontynuował naloty na Liban, a jego wojska lądowe wkroczyły też w głąb tego państwa, informując, że dążą do utworzenia tam strefy buforowej.

Jeszcze przed rozpoczęciem amerykańsko-izraelskich ataków na Iran w mediach pojawiały się doniesienia, że oficerowie IRGC przejęli faktyczną kontrolę nad Hezbollahem.

Grupa jest elementem tzw. osi oporu - sieci wspieranych przez Iran organizacji zbrojnych, które łączy wrogość wobec USA i Izraela.

