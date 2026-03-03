Izraelska armia poinformowała, że w jej nalocie na Teheran zginął Daud Zalizadeh, najwyższy ranga irański dowódca odpowiedzialny za działania w Libanie. Izrael oprócz ataków na Iran walczy też z wspieranym przez Teheran libańskim Hezbollahem.
Zalizadeh był tymczasowym szefem odpowiedzialnego za Liban dowództwa sił Al-Kuds, elitarnej jednostki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC).
Hezbollah to szyicka grupa zbrojna, która kontrolowała niegdyś południe Libanu, tworząc tam quasi-państwo. Organizacja została znacznie osłabiona w 2024 roku, podczas ostatniej z serii wojen toczonych z Izraelem.
Założony w 1982 roku ruch był inspirowany irańską rewolucją islamską i ściśle współpracuje z reżimem w Teheranie.
Działania Hezbollahu
1 marca Hezbollah ogłosił, że przyłącza się do rozpoczętej dzień wcześniej przez USA i Izrael wojny, stając po stronie Iranu. Grupa zaatakowała Izrael rakietami i dronami, co spotkało się z silnym odwetem. W poniedziałek libański rząd zakazał Hezbollahowi prowadzenia działań militarnych.
Izrael 3 marca kontynuował naloty na Liban, a jego wojska lądowe wkroczyły też w głąb tego państwa, informując, że dążą do utworzenia tam strefy buforowej.
Jeszcze przed rozpoczęciem amerykańsko-izraelskich ataków na Iran w mediach pojawiały się doniesienia, że oficerowie IRGC przejęli faktyczną kontrolę nad Hezbollahem.
Grupa jest elementem tzw. osi oporu - sieci wspieranych przez Iran organizacji zbrojnych, które łączy wrogość wobec USA i Izraela.
