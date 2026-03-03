Prezydent Wołodymyr Zełenski zapewnia, że już w najbliższych dniach jego kraj będzie „technicznie” gotowy do konkretnych negocjacji o członkostwie w Unii Europejskiej już w 2027 roku. Jego deklaracja nie wzbudziła entuzjazmu.
Nie tylko Węgry
O szybkim spełnieniu wymogów technicznych niezbędnych do rozpoczęcia rozmów akcesyjnych z Unią prezydent Zełenski mówił wczoraj dziennikarzom, o czym informują ukraińskie media, m.in. Ukrinform. Zapewnił, że już za kilka dni Ukraina będzie technicznie gotowa do otwarcia wszystkich sześciu klastrów negocjacyjnych. Ale – jak dodał - nie wszyscy przywódcy Unii Europejskiej są przygotowani, by „dać Ukrainie taką szansę”. - Ukraina zrobi swoje – dodał. I wskazał, że data przystąpienia jego kraju do Wspólnoty powinna zostać wpisana do planu pokojowego. …
