„Z materiału, który został opublikowany przez Izraelskie Siły Powietrzne, można z dużym prawdopodobieństwem odtworzyć charakter tego uderzenia. Wiemy już z całą pewnością, że celem były budynki dowodzenia oraz centrum operacyjne, gdzie odbywały się główne kierowanie i narada najważniejszych osób w państwie” - mówił na antenie Telewizji wPolsce24 generał Dariusz Wroński.
Generał Dariusz Wroński został zapytany na antenie Telewizji wPolsce24 o to, czy zgadza się z tezą, że atak na Iran został przeprowadzony w sposób spektakularny.
Tak. Trzeba by było zaznaczyć, że po raz pierwszy mamy do czynienia z taką operacją, która pokazuje wręcz i wprost wyższość techniki zachodniej, powiedzmy amerykańskiej nad techniką i sposobem walki oraz używania tego uzbrojenia i systemów przez kraje taki jak: Rosja, czy kraje po Związku Radzieckim
—- wskazał.
Wschodnia technika i taktyka przegrywa z techniką i taktyką zachodnią
— zaznaczył.
Amerykańską akcję w Iranie i Wenezueli łączy to, że była ona wymierzona w konkretnych liderów krajów odpowiedzialnych za terror.
Musimy oswoić się ze słowem „dekapitacja”, czyli z eliminacją osobową. Zarówno w Ameryce Południowej, czyli w Wenezueli, jak i tutaj mamy do czynienia właśnie z taką operacją
— powiedział generał Wroński.
Chirurgiczne uderzenie
Generał Wroński zwrócił uwagę na niesamowitą precyzję uderzenia.
Bardzo ważną kwestią jest to, że zostało użyte najnowocześniejsze uzbrojenie. Chyba nawet drugie słowo, które kojarzy mi się z tym, co obecnie na świecie się dzieje, to jest to: „game changer”. (…) Kiedy oglądamy te obrazki nawet, które się w tej chwili pojawiają, to warto zwrócić uwagę na te kwestie, które dwa dni temu mieliśmy obrazowo pokazane - niszczenie centrum dowodzenia głęboko pod ziemią
— powiedział.
Z materiału, który został opublikowany przez Izraelskie Siły Powietrzne, można z dużym prawdopodobieństwem odtworzyć charakter tego uderzenia. Wiemy już z całą pewnością, że celem były budynki dowodzenia oraz centrum operacyjne, gdzie odbywały się główne kierowanie i narada najważniejszych osób w państwie
— wskazał wojskowy.
Oficjalne nagranie z właśnie z tego IDF-u (Siły Obronne Izraela - dop. red.), z operacji głębokiego rażenia, zazwyczaj zawierają jakieś materiały typu film z zasobnika celowniczego w trybie infra red, czyli podczerwieni lub telewizyjnego. Tu mamy telewizyjny stabilizowany obraz celu z oznaczeniem laserowym. To bardzo jaskrawo pokazuje, jak bardzo daleko technologia poszła do przodu i jak precyzyjne, wręcz chirurgiczne uderzenie mogliśmy obserwować
— zaznaczył.
Z kosmosu obserwowany był każdy ruch, każda zmiana
— podkreślił.
