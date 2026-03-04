Wartość rosyjskich aktywów zablokowanych w Niemczech po agresji na Ukrainę wyraźnie się kurczy. Dane niemieckiego Ministerstwa Finansów pokazują, że po rekordowym wzroście w pierwszych latach wojny następuje systematyczny spadek. Jednym z kluczowych powodów są skuteczne odwołania od sankcji przed sądami UE.
Coraz mniej zamrożonych miliardów
Jak informuje dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung” (FAZ), cytowany przez dw.com, w 2025 roku łączna wartość zamrożonych w Niemczech prywatnych aktywów powiązanych z Rosją wyniosła ok. 2,9 mld euro. Rok wcześniej było to niemal 3,3 mld euro, a w 2023 r. – prawie 4,4 mld euro.
Ministerstwo wskazuje dwa zasadnicze powody spadku. Pierwszym są zmiany w wycenie majątku, które wpływają na jego łączną wartość.
Jednak, jak czytamy w dw.com:
Decydujące znaczenie ma fakt, że wiele osób, objętych początkowo sankcjami, skutecznie zaskarżyło tę decyzję.
Wyroki sądów UE z ostatnich lat pozwalają przypuszczać, że w poszczególnych przypadkach uzasadnienie wpisania na listę było skomplikowane. Dotyczyło to przede wszystkim kwestii, czy osoby umieszczone na liście rzeczywiście wspierały działania, które podważały lub zagrażały integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy
— napisał FAZ, cytowany przez dw.com.
Podstawa prawna i kolejne nowelizacje
Jak przypomina „FAZ”, zamrażanie aktywów opiera się na unijnym rozporządzeniu z 2014 roku, przyjętym po aneksji Krymu przez Rosję. Przepisy te umożliwiają nakładanie sankcji na osoby odpowiedzialne za działania wymierzone w integralność terytorialną i niezależność Ukrainy.
Po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji w lutym 2022 r., jak czytamy w dw.com, regulacje były wielokrotnie rozszerzane i aktualizowane – ostatnio w grudniu 2025 r. Skala zmian była ogromna: jeszcze przed rosyjską agresją wartość zamrożonych aktywów wynosiła niespełna 342 tys. euro, by w 2022 r. gwałtownie wzrosnąć do miliardów.
„To nie szczegół, to sygnał ostrzegawczy”
Ministerstwo Finansów zapewnia, że egzekwowanie sankcji pozostaje jednym z jego kluczowych zadań. Autor interpelacji w tej sprawie, poseł Marcel Emmerich, nie kryje obaw związanych z malejącą wartością zamrożonych środków.
Sankcje wobec rosyjskich aktywów w Niemczech są kluczowym środkiem nacisku gospodarczego. Jeśli zamrożone aktywa teraz maleją, nie jest to szczegół, ale sygnał ostrzegawczy
— powiedział deputowany Zielonych dla FAZ
W jego ocenie pojawia się pytanie, czy państwo niemieckie w wystarczającym stopniu nadzoruje wykonanie sankcji i przeciwdziała próbom ich omijania.
