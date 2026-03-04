Topnieje wartość zamrożonych rosyjskich aktywów w Niemczech! Główny powód? Wyroki unijnych sądów

Wartość rosyjskich aktywów zablokowanych w Niemczech po agresji na Ukrainę wyraźnie się kurczy. Dane niemieckiego Ministerstwa Finansów pokazują, że po rekordowym wzroście w pierwszych latach wojny następuje systematyczny spadek. Jednym z kluczowych powodów są skuteczne odwołania od sankcji przed sądami UE.

Coraz mniej zamrożonych miliardów

Jak informuje dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung” (FAZ), cytowany przez dw.com, w 2025 roku łączna wartość zamrożonych w Niemczech prywatnych aktywów powiązanych z Rosją wyniosła ok. 2,9 mld euro. Rok wcześniej było to niemal 3,3 mld euro, a w 2023 r. – prawie 4,4 mld euro.

Ministerstwo wskazuje dwa zasadnicze powody spadku. Pierwszym są zmiany w wycenie majątku, które wpływają na jego łączną wartość.

Jednak, jak czytamy w dw.com:

Decydujące znaczenie ma fakt, że wiele osób, objętych początkowo sankcjami, skutecznie zaskarżyło tę decyzję.

Wyroki sądów UE z ostatnich lat pozwalają przypuszczać, że w poszczególnych przypadkach uzasadnienie wpisania na listę było skomplikowane. Dotyczyło to przede wszystkim kwestii, czy osoby umieszczone na liście rzeczywiście wspierały działania, które podważały lub zagrażały integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy

— napisał FAZ, cytowany przez dw.com.

Podstawa prawna i kolejne nowelizacje

Jak przypomina „FAZ”, zamrażanie aktywów opiera się na unijnym rozporządzeniu z 2014 roku, przyjętym po aneksji Krymu przez Rosję. Przepisy te umożliwiają nakładanie sankcji na osoby odpowiedzialne za działania wymierzone w integralność terytorialną i niezależność Ukrainy.

Po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji w lutym 2022 r., jak czytamy w dw.com, regulacje były wielokrotnie rozszerzane i aktualizowane – ostatnio w grudniu 2025 r. Skala zmian była ogromna: jeszcze przed rosyjską agresją wartość zamrożonych aktywów wynosiła niespełna 342 tys. euro, by w 2022 r. gwałtownie wzrosnąć do miliardów.

To nie szczegół, to sygnał ostrzegawczy”

Ministerstwo Finansów zapewnia, że egzekwowanie sankcji pozostaje jednym z jego kluczowych zadań. Autor interpelacji w tej sprawie, poseł Marcel Emmerich, nie kryje obaw związanych z malejącą wartością zamrożonych środków.

Sankcje wobec rosyjskich aktywów w Niemczech są kluczowym środkiem nacisku gospodarczego. Jeśli zamrożone aktywa teraz maleją, nie jest to szczegół, ale sygnał ostrzegawczy

— powiedział deputowany Zielonych dla FAZ

W jego ocenie pojawia się pytanie, czy państwo niemieckie w wystarczającym stopniu nadzoruje wykonanie sankcji i przeciwdziała próbom ich omijania.

SC/dw.com

