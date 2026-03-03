Wołodymyr Zełenski zadeklarował w rozmowie z włoskim dziennikiem „Corriere della Sera”, że nie odda Donbasu i nie ulegnie żądaniom Kremla. Prezydent Ukrainy argumentował, że Putin „zechce potem więcej, a Rosja uzyska otwartą drogę do centralnych regionów kraju”. Prezydent Ukrainy chwalił też atak USA na Iran. Zaaznaczył również, że siły europejskie nie są w stanie zastąpić USA.
Wojna na Bliskim Wschodzie i trudna sytacja Ukraina
Ukraiński przywódca przyznał, że wojna na Bliskim Wschodzie może postawić jego kraj w trudnej sytuacji.
Nigdy nie zostawię Donbasu i 200 tys. Ukraińców, którzy tam mieszkają. Czemu miałbym to zrobić? Bo Putin to narzuca jako warunek pokoju? A zaraz potem narzuci nowe warunki? Nie, nie zgadzam się
— oświadczył Zełenski w rozmowie z włoskim dziennikiem.
Jeśli się wycofamy, Rosjanie będą mieli otwartą drogę do centrum kraju
— ocenił prezydent.
Zełenski: Putin przegrał ofensywę w zimie”
Putin przegrał swoją ofensywę zimową. Zaatakował elektrownie w czasie największych mrozów. Chciał nas podzielić, chciał nastawić ludność cywilną przeciwko wojsku, by zmusić ją do tego, żeby przestała walczyć. Nie udało mu się to”
— podkreślił przywódca Ukrainy.
Rozmówca „Corriere della Sera” przypomniał, że Rosja ponosi ogromne straty w ludziach - nawet do 35 tys. miesięcznie.
To gigantyczna liczba. Teraz Putin ma zmobilizować 400 tys. nowych żołnierzy, ale jego armia przestała rosnąć. Straty są równe liczbie nowych rekrutów. Oni są sparaliżowani, bliscy kryzysu”
— powiedział Zełenski.
„Gdy rosyjska armia zacznie się zmniejszać…”
Jego zdaniem poważne negocjacje pokojowe zaczną się wtedy, gdy rosyjska armia zacznie się zmniejszać pod względem liczebności.
Zełenski mówił też w wywiadzie dla włoskiego dziennika o procesie negocjacyjnym, wyjaśniając, że następne trójstronne spotkanie z Amerykanami mogłoby odbyć się 5 lub 6 marca.
Wolałbym w Genewie albo, w każdym razie, w Europie, ponieważ wojna toczy się na naszym kontynencie”
— przyznał.
„Europa nie jest w stanie zastąpić USA”
Mówiąc o zdolnościach militarnych Europejczyków, ukraiński przywódca zauważył, że „są szybsi niż wcześniej, ale wciąż nie są w stanie zastąpić Stanów Zjednoczonych” we wsparciu dla Kijowa.
Wyraził też opinię, że premier Węgier Viktor Orban przegra zbliżające się wybory. „Wtedy będziemy mogli wznowić normalne relacje” z tym krajem - oznajmił.
Pytany o to, czy sam będzie kandydował w wyborach, odparł: „Zobaczę, czego będą chcieli Ukraińcy”.
Zełenski o ataku na Iran
Prezydent Ukrainy, odnosząc się do ataku USA na Iran, ocenił, że była to „dobra decyzja”.
Iran produkuje mnóstwo broni dla Rosji, zwłaszcza drony i pociski. Teraz nie będzie mógł już tego robić, ale może tym razem to Rosjanie uzbroją Irańczyków”
— powiedział prezydent ukraińskiego państwa.
Wyraził też obawę w związku z rozwojem sytuacji na Bliskim Wschodzie.
Możemy znaleźć się w trudnej sytuacji, jeśli chodzi o pozyskanie rakiet i broni w celu obrony naszego nieba, ponieważ Amerykanie i ich sojusznicy na Bliskim Wschodzie mogą ich potrzebować do własnej obrony
— przyznał Zełenski.
CZYTAJ TEŻ
— Dlaczego Trump zdecydował się na atak na Iran? Zaskakująca odpowiedź. „Mieliśmy analizy, z których wynikało po prostu…”
— Mocny apel prezydenta Zełenskiego do Zachodu: Rosjanie i tak będą kłamać. Putin już rozpoczął III wojnę światową
Oprac. SC/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/754563-zelenski-europa-nie-zastapi-amerykanow-nie-oddam-donbasu
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.