Donald Trump oświadczył w mediach społecznościowych, że choć zapasy USA „w średnim i wyższym stopniu zaawansowania technologicznego, nigdy nie były wyższe ani lepsze”, to jednak Stany Zjednoczone „nie są tam, gdzie chciałyby być”. Winą za taki stan rzeczy prezydent obarczył swojego poprzednika, Joe Bidena, którego określił mianem „śpiącego”. ” Śpiący Joe Biden poświęcił cały swój czas i pieniądze naszego kraju, dając wszystko P.T. Barnumowi (Zełenskiemu!) z Ukrainy” – podkreślił Trump.
„Zapasy praktycznie nieograniczone”
Trump podkreślił w swoim wpisie, że siły zbrojne USA „dysponują praktycznie nieograniczonymi zapasami” amunicji w średnim i wyższym stopniu zaawansowania” technologicznego.
Wojny można prowadzić „w nieskończoność” i z powodzeniem, używając tylko tych zapasów (które są lepsze niż najlepsza broń innych krajów!)
— napisał Prezydent, który jednak zaznaczył, że mogło być jeszcze lepiej.
W najwyższym stopniu mamy dobre zapasy, ale nie jesteśmy tam, gdzie chcielibyśmy być. Wiele dodatkowej broni wysokiej jakości jest składowanych dla nas w krajach peryferyjnych.
— stwierdził.
Śpiący Joe Biden
Powodem niezadowolenia Donalda Trumpa jest polityka poprzedniego prezydenta.
Śpiący Joe Biden poświęcił cały swój czas i pieniądze naszego kraju, DAJĄC wszystko P.T. Barnumowi (Zełenskiemu!) z Ukrainy – wartość setek miliardów dolarów – i chociaż oddał tak wiele z tego super-wysokiego poziomu (ZA DARMO!), nie zawracał sobie głowy jego wymianą.
— napisał prezydent USA.
P.T. Barnum, jak określił ukraińskiego prezydenta, to żyjący w XIX w. amerykański polityk, ale przede wszystkim przedsiębiorca w branży rozrywkowej, głównie cyrkowej Uważany jest za jednego z prekursorów nowoczesnego przemysłu rozrywkowego i reklamy.
„USA gotowe na zwycięstwo”
Donald Trump uspokajał jednocześnie:
Na szczęście odbudowałem armię w mojej pierwszej kadencji i nadal to robię. Stany Zjednoczone są zaopatrzone i gotowe na WIELKIE ZWYCIĘSTWO!!!
Ile potrwa „Epicka Furia”?
Stany Zjednoczone wraz z Izraelem od soboty prowadzą w Iranie operację pod kryptonimem „Epicka Furia”. Wczoraj Donald Trump powiedział, że naloty na Teheran i inne irańskie miasta mogą potrwać około czterech tygodni, choć wyeliminowanie dowództwa wojskowego przciwnika zajęło o wiele krócej.
Od samego początku przewidywaliśmy cztery do pięciu tygodni
— powiedział.
Zakładaliśmy, że wyeliminowanie dowództwa wojskowego zajmie cztery tygodnie, a, jak wiecie, stało się to w ciągu około godziny
— ocenił Donald Trump, według którego operacja przebiega zgodnie z planem.
CZYTAJ TEŻ Ile będzie trwał atak na Iran? Trump podał szacunkowy czas działań. „Już teraz znacznie wyprzedzamy nasze prognozy czasowe „
