Władimir Putin wydał dekret, na mocy którego mianował Gieorgija Michnę nowym ambasadorem Rosji w Polsce. Dyplomata zastąpi odwołanego w grudniu Siergieja Andriejewa. Dokument o powołaniu nowego ambasadora w Warszawie został opublikowany w serwisie prawnym Federacji Rosyjskiej.
Dekret Putina o nowym ambasadorze w Polsce
Zgodnie z treścią dokumentu Michno został wyznaczony na stanowisko nadzwyczajnego i pełnomocnego ambasadora w Polsce.
Poprzedni ambasador Rosji w Warszawie, Siergiej Andriejew, został odwołany ze stanowiska w grudniu 2025 r.
Gieorgij Michno urodził się w 1972 r. W 1995 r. ukończył studia na Moskiewskim Uniwersytecie im. Łomonosowa oraz w Akademii Dyplomatycznej MSZ Rosji. Sprawował funkcje w przedstawicielstwach Rosji przy ONZ, Radzie Europy w Strasburgu oraz przy organizacjach międzynarodowych w Wiedniu. Przed objęciem stanowiska ambasadora w Warszawie pełnił funkcję wicedyrektora Departamentu ds. Nowych Wyzwań i Zagrożeń w rosyjskim ministerstwie spraw zagranicznych.
PAP/ flot
