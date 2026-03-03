Izrael prowadzi operację w południowym Libanie, kontynuując ataki na proirański Hezbollah - podała dziś w komunikacie IDF. Libańskie siły zbrojne wycofały się natomiast z co najmniej siedmiu pozycji operacyjnych - podaje agencja Reutera. Izrael odpowiada w ten sposób na ostrzał rakietowy terytorium tego kraju, który w nocy z 1 na 2 marca przeprowadził Hezbollah.
Siły Obronne Izraela przeprowadzają ukierunkowane ataki na infrastrukturę terrorystyczną Hezbollahu, aby usunąć zagrożenia i zapobiec próbom infiltracji terytorium Izraela
— przekazała armia.
Jesteśmy na granicy jedynie w celach obronnych, aby zapobiec atakom na ludność cywilną i bardzo ważne strategicznie punkty
— powiedział podpułkownik Nadaw Szoszani podczas dzisiejszego briefingu dla prasy.
IDF upoważnione do natarcia
Minister obrony Israel Kac oświadczył, że upoważnił wojsko do natarcia i przejęcia kontroli nad dodatkowymi pozycjami w Libanie po tym, gdy Hezbollah rozpoczął w niedzielę ostrzeliwanie Izraela rakietami.
Wraz z premierem Benjaminem Netanjahu upoważniliśmy armię izraelską do przejęcia kontroli nad dodatkowymi strategicznymi pozycjami w Libanie, aby zapobiec atakom na izraelskie miasta przygraniczne
— poinformował minister w oświadczeniu.
Izrael wydał ponadto ostrzeżenia dla osób mieszkających w pobliżu granicy, wzywając do ewakuacji.
Znajdujecie się w pobliżu obiektów i interesów Hezbollahu, przeciwko którym w najbliższej przyszłości będą działać Siły Obronne Izraela (…). Dla własnego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa członków waszych rodzin, musicie natychmiast opuścić te budynki i budynki do nich przylegające. Pozostańcie od nich w odległości nie mniejszej niż 300 metrów
— apeluje Awichaj Adraee, rzecznik IDF.
Śmierć dżihadysty Adhama Adnana al-Otmana
Armia izraelska poinformowała wcześniej, że zaatakowała ponad 70 celów Hezbollahu w Libanie. Przeprowadziła ponadto naloty na obiekty Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu w Libanie. W wyniku tych nalotów zginął Adham Adnan al-Otman, dowódca skrzydła wojskowego tej organizacji.
Rząd Libanu poinformował, że w izraelskich atakach zginęły 52 osoby. 154 zostały natomiast ranne. Izraelskie naloty na południowe przedmieścia Bejrutu spowodowały przesiedlenie ponad 28,5 tys. osób.
Od listopada 2024 r. siły izraelskie zajmowały pięć pozycji w południowym Libanie.
Izrael bierze pod uwagę „wszystkie opcje”
Poprzedniego dnia rzecznik izraelskiej armii Effie Defrin, pytany o możliwość natarcia lądowego na Hezbollah, oświadczył podczas konferencji prasowej, że „pod uwagę brane są wszystkie opcje”, które doprowadzą do rozbrojenia tego ugrupowania.
Po niedzielnym ataku na Izrael Hezbollahu - organizacji terrorystycznej wspieranej i finansowanej przez Iran, rząd Libanu zakazał w poniedziałek prowadzenia przez nią działalności militarnej. Niespełna dobę później Hezbollah ostrzelał cele w Izraelu dronami i rakietami.
Podsumowanie
Siły Obronne Izraela prowadzą operację w południowym Libanie przeciwko Hezbollahpwi, odpowiadając na ostrzał rakietowy terytorium Izraela z 1 na 2 marca. Minister obrony Israel Kac poinformował, że wojsko otrzymało zgodę na przejęcie kolejnych strategicznych pozycji, a mieszkańców terenów przygranicznych wezwano do ewakuacji. W nalotach zginął m.in. dowódca Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu Adham Adnan al-Otman, a według władz Libanu śmierć poniosły 52 osoby, a ponad 150 zostało rannych. Izrael deklaruje, że rozważa „wszystkie opcje”, w tym możliwe natarcie lądowe, aby doprowadzić do rozbrojenia Hezbollahu.
PAP/Polsat News/oprac. Joanna Jaszczuk
