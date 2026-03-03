Rozpoczęła się czwarta doba amerykańsko-izraelskiego ataku na Iran. W niedzielę irańskie media państwowe potwierdziły, że w sobotnich uderzeniach zginął Najwyższy przywódca Iranu, ajatollah Ali Chamenei. Teheran jeszcze w sobotę odpowiedział ataki odwetowymi na izraelskie miasta i amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie. Na portalu wPolityce.pl na bieżąco śledzimy i relacjonujemy wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Zapraszamy do śledzenia!
Wtorek, 3 marca 2026 r.
17:01. Libańskie Ministerstwo zdrowia: 40 osób zginęło w izraelskich atakach
Co najmniej 40 osób zginęło, a 246 zostało rannych w wyniku izraelskich ataków w ciągu ostatnich dwóch dni - poinformowało libańskie ministerstwo zdrowia. Izrael prowadzi w Libanie ofensywę przeciwko wspieranemu przez Iran Hezbollahowi Rzecznik resortu powiedział, że podana wczoraj liczba 52 ofiar śmiertelnych była błędem technicznym. Wcześniej Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) poinformowało, że co najmniej 30 tys. osób zostało zmuszonych do znalezienia schronienia w tymczasowych obiektach noclegowych w Libanie.
Wspierany przez Iran szyicki Hezbollah ogłosiła w niedzielę, że przyłącza się do rozpoczętej dzień wcześniej przez USA i Izrael wojny, stając po stronie Iranu. Grupa zaatakowała Izrael rakietami i dronami, co spotkało się z silnym odwetem. W poniedziałek libański rząd zakazał Hezbollahowi prowadzenia działań militarnych.
16:30. Atak na lotnisko w Teheranie. Zniszczono budynek Zgromadzenia Ekspertów
W Teheranie i innych miastach Iranu doszło do serii kolejnych amerykańsko-izraelskich ataków, zniszczony miał zostać m.in. budynek Zgromadzenia Ekspertów w Kom, organu, który ma wybrać nowego przywódcę państwa; zaatakowano też lotnisko w Teheranie - przekazały lokalne media. Według irańskiej państwowej agencji prasowej Tasnim, „amerykańsko-syjonistyczni przestępcy zaatakowali budynek Zgromadzenia Ekspertów w Kom (na południe od Teheranu)”. Lokalne media opublikowały zdjęcia poważnie uszkodzonego budynku.
Zgromadzenie Ekspertów to 88-osobowy komitet duchownych. To on wybierze następcę zabitego w sobotę ajatollaha Alego Chameneia, który przez blisko 37 lat był najwyższym przywódcą duchowo-politycznym Iranu. Zdaniem ekspertów szybki wybór pomógłby w utrzymaniu spójności administracyjnej i integralności terytorialnej kraju.
Jak donoszą lokalne media, amerykańsko-izraelskie ataki uderzyły również w lotnisko Mehrabad w Teheranie, dzielnicę przemysłową Hakimeh we wschodniej części stolicy, a w portowym mieście Buszehr nad Zatoką Perską miało w ich wyniku dojść do zniszczenia lotniskowca zdolnego do przyjmowania dronów i śmigłowców. Armia izraelska wydała przed atakami ostrzeżenia, wzywając ludność do opuszczenia zagrożonych terenów.
16:20. Ambasada USA w Jerozolimie: nie jesteśmy w stanie ewakuować Amerykanów
Ambasada USA w Jerozolimie poinformowała, że nie jest w stanie obecnie przeprowadzić ewakuacji amerykańskich obywateli ani bezpośrednio pomóc im w opuszczeniu Izraela. Wcześniej ambasador USA w Izraelu Mike Huckabee podkreślił, że sposoby opuszczenia kraju są bardzo ograniczone. Zaznaczył, że obecnie najlepszym rozwiązaniem jest wyjazd autobusem wahadłowym ministerstwa turystyki Izraela do Taby w Egipcie i następnie skorzystanie z połączeń lotniczych. Huckabee poinformował, że personel amerykańskiej ambasady przebywa w bezpiecznych miejscach. Podkreślił, że nie wiadomo, kiedy ponownie zostanie otwarte lotnisko pod Tel Awiwem.
16:15. CBS: trafiona przez Iran tymczasowa baza w Kuwejcie nie była właściwie zabezpieczona
Zaatakowana przez Iran tymczasowa baza w Kuwejcie, gdzie zginęło sześciu żołnierzy USA, nie była zabezpieczona systemami obrony powietrznej i systemami przeciwdronowymi - podała telewizja CBS. Pentagon miał też zlekceważyć obawy o nadmierną koncentrację żołnierzy w słabo bronionym miejscu.
Według CBS, powołującej się na trzech urzędników USA, żołnierze, którzy zginęli w irańskim ataku, znajdowali się w zaimprowizowanym taktycznym centrum operacyjnym nieopodal portu w Kuwejcie. Informatorzy kwestionowali poniedziałkowe twierdzenia szefa Pentagonu Pete’a Hegsetha o tym, że baza była „ufortyfikowana”. Rozmwówcy telewizji przedstawili bazę jako tymczasową przestrzeń biurową, złożoną z przyczepy o potrójnej szerokości. Ośrodek był otoczony betonowym murem, ale miał nie być odpowiednio zabezpieczony przed atakami z powietrza.
16:00. Rosatom wstrzymał prace w elektrowni atomowej w Buszehrze
Rosyjski państwowy koncern atomowy Rosatom wstrzymał prace w elektrowni atomowej w Buszehrze w południowo-zachodnim Iranie – poinformował we wtorek szef Rosatomu Aleksiej Lichaczow, cytowany przez agencję Reutera.
Lichaczow powiedział, że w elektrowni pracowało ponad 600 osób i opuszczają one obecnie Iran. Blisko 100 pracowników ewakuowano już w sobotę, gdy rozpoczęły się amerykańsko-izraelskie ataki na ten kraj.
We wrześniu ubiegłego roku Rosja i Iran podpisały umowę przedwstępną o budowie małych elektrowni nuklearnych w Iranie. Wcześniej wiceprezydent Iranu i szef Organizacji Energii Atomowej Iranu (AEOI) Mohammad Eslami zapowiedział, że ma powstać osiem nowych bloków jądrowych w celu osiągnięcia do 2040 r. mocy 20 GW z elektrowni jądrowych.
Cztery nowe bloki mają powstać w Buszehrze. Elektrownia atomowa w tym mieście jest obecnie jedyną siłownią nuklearną w Iranie. Została zbudowana w latach 90. XX wieku przez Rosję, która dostarcza paliwo i odbiera je po zużyciu. Elektrownia ma moc 1000 megawatów.
15:35. Pierwszy samolot z Dubaju wylądował we Frankfurcie nad Menem
Po wstrzymaniu lotów w związku z wojną z Iranem pierwszy samolot linii Emirates z Dubaju wylądował dziś po południu we Frankfurcie nad Menem - poinformowała agencja dpa. Wieczorem w Monachium spodziewany jest kolejny rejs przewoźnika ze stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Na razie Emirates nie przekazały, ilu pasażerów przyleciało do Frankfurtu.
Od weekendu, z powodu działań wojennych na Bliskim Wschodzie i zamknięcia przestrzeni powietrznej przez kilka państw, w regionie utknęły dziesiątki tysięcy turystów. Organizacja ich powrotów jest znacznie utrudniona. Według szacunków niemieckich władz w regionie przebywa około 30 tys. niemieckich turystów, z czego blisko 10 tys. to klienci biura podróży TUI.
Prezes firmy Sebastian Ebel zapowiedział, że dziś rozpocznie się sprowadzanie klientów do kraju. Przy organizacji powrotów TUI współpracuje z liniami Etihad Airways, Emirates oraz Qatar Airways. Pierwsze samoloty z pasażerami mają lądować we wtorek w Monachium.
15:15. Litwa rozpoczyna częściową ewakuację obywateli z Bliskiego Wschodu
Litwa rozpoczyna częściową ewakuację swych obywateli ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i krajów sąsiednich w związku z utrzymującym się napięciem na Bliskim Wschodzie – poinformowała premier Inga Ruginiene. Ewakuacja będzie dotyczyła osób znajdujących się w ZEA i należących do tzw. grupy najbardziej wrażliwej, czyli chorych, kobiet w ciąży, osób starszych, dzieci. Według szefa Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (NKVC) Vilmantasa Vitkauskasa takich osób jest około 20.
„Mówimy o ewakuacji z tych punktów w regionie, gdzie jest ona w ogóle możliwa” – powiedział na konferencji prasowej Vitkauskas. Przypomniał, że emirackie linie lotnicze wznowiły loty, ale w ograniczonym zakresie. - Istnieje problem braku lotów, bardzo trudno jest zdobyć bilety, dlatego podjęto decyzję o pomocy tym obywatelom, którzy najbardziej potrzebują wyjazdu – powiedział Vitkauskas. Dodał, że na razie nie ma możliwości ewakuacji obywateli samolotami wojskowymi.
Plan ewakuacji nie dotyczy Litwinów przebywających w Izraelu i Libanie. Tam obowiązują zalecenia władz lokalnych, aby nie przemieszczać się po kraju – przypomniał szef NKVC.
15:00. Wielka Brytania organizuje loty ewakuacyjne z Omanu
Zorganizowany przez brytyjski rząd samolot czarterowy odleci ze stolicy Omanu, Maskatu w ciągu najbliższych kilku dni - ogłosiła we wtorek szefowa dyplomacji Yvette Cooper. Przekazała, że obecność w regionie zarejestrowało już poprzez uruchomioną przez rząd platformę 130 tys. Brytyjczyków.
Współpracujemy również z liniami lotniczymi nad zwiększeniem liczby miejsc w Maskacie dla obywateli brytyjskich, priorytetowo traktując obywateli szczególnie narażonych. Rządowy lot czarterowy odleci z Maskatu w najbliższych dniach. Priorytetowo traktowani będą szczególnie narażeni, ale obywatele brytyjscy w Omanie muszą poczekać na kontakt z MSZ w sprawie tych opcji - powiedziała Cooper podczas wystąpienia w Izbie Gmin.
14:40. Emiraty mają duże rezerwy pocisków
Rzecznik resortu obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich oświadczył, że ZEA mają zasoby pocisków przechwytujących, a stawiający przeciwną tezę raport agencji Bloomberg, opublikowany poprzedniego dnia, mijał się z prawdą. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Zjednoczonych Emiratów Arabskich stwierdziło w opublikowanym równolegle oświadczeniu, że raport Bloomberga nie odzwierciedla poziomu przygotowania, zaawansowania technologicznego ani gotowości operacyjnej kraju. Zaznaczyło, że ZEA dysponuje zróżnicowanymi, zintegrowanymi i wielowarstwowymi systemami obrony powietrznej zdolnymi do przeciwdziałania pełnemu spektrum zagrożeń powietrznych. Według MSZ należą do nich również systemy dalekiego, średniego i krótkiego zasięgu, które zapewniają kompleksową ochronę przestrzeni powietrznej kraju.
Ministerstwo poinformowało również, że kraj utrzymuje solidne strategiczne zapasy amunicji, aby zapewnić ciągłą zdolność przechwytywania i reagowania przez dłuższy czas. Potwierdziło, że potencjał obronny i ramy bezpieczeństwa narodowego ZEA pozostają „niezłomne i bezkompromisowe”, i podkreśliło, że bezpieczeństwo obywateli, mieszkańców i turystów pozostaje najwyższym priorytetem.
W sprawie zasobów ZEA wypowiedział się również rzecznik resortu gospodarki. Zapewnił, że kraj ma wystarczające rezerwy strategiczne podstawowych produktów, by pokryć potrzeby mieszkańców przez okres sięgający od czterech miesięcy do pół roku. Rzecznik komentował obawy związane z zakłóceniem łańcuchów dostaw.
13:45. Katarska armia udaremniła atak Iranu na cywilne lotnisko
Rzecznik katarskiego MSZ Madżid al-Ansari powiedział, że armia tego państwa udaremniła atak Iranu na lotnisko cywilne w stolicy Kataru, Dosze. Podkreślił też, że irańskie ostrzały nie ograniczają się do obiektów wojskowych, lecz obejmują całe terytorium Kataru. Nie pozostanie to bez odpowiedzi - zapewnił. - Podejmowano próby ataku na międzynarodowe lotnisko Hamad, lecz wszystkie zostały udaremnione. Pociski zostały przechwycone przez nasze środki obronne i żaden z nich nie dotarł do celu – powiedział rzecznik, dodając, że jego kraj nie utrzymywał kontaktów z Iranem od początku konfliktu, rozpoczętego w sobotę atakiem USA i Izraela na Iran.
Rzecznik podkreślił, że strona irańska nie uprzedzała Dohy o wystrzeleniu pocisków. W Katarze z powodu wojny i wywołanego nią zamknięcia przestrzeni powietrznej utknęło około 8 tys. podróżnych.
Resort spraw wewnętrznych powiadomił, że wszyscy cudzoziemcy mogą przedłużyć wizy o miesiąc. Wcześniej katarska izba turystyczna zwróciła się do hoteli z prośbą o przedłużenie pobytów osobom, które nie mogą wyjechać z powodu wojny. Władze dodały, że „pokryją dodatkowe koszty, ponieważ bezpieczeństwo, ochrona i dobre samopoczucie wszystkich odwiedzających pozostają (ich) najwyższymi priorytetami”.
13:30. Niszczyciel rakietowy ma zostać wysłany na Cypr
Wielka Brytania zamierza wysłać jeden z okrętów na Cypr, aby bronić znajdujących się tam brytyjskich baz wojskowych Akrotiri i Dhekelia przed możliwymi atakami Iranu - poinformował dziennik „The Tiimes”. Gazeta, powołując się na źródła rządowe, podała, że minister obrony John Healey spotkał się w ciągu ostatniej doby z dowódcami sił zbrojnych, aby przedyskutować kwestię wysłania na Cypr jednego z okrętów Królewskiej Marynarki Wojennej (Royal Navy).
Akrotiri, jedna z dwóch baz brytyjskich na wyspie, została w nocy z niedzieli na poniedziałek zaatakowana dronem przez Iran w ramach podjętego przez ten kraj odwetu po rozpoczęciu amerykańsko-izraelskiej operacji wojskowej. Jak pisze „The Times”, Wielka Brytania nie ma obecnie możliwości obrony baz na Cyprze przed irańskimi pociskami balistycznymi.
Według cytowanych przez tę gazetę źródeł, na Cypr prawdopodobnie wysłany zostanie HMS Duncan, niszczyciel rakietowy typu 45. Royal Navy ma sześć takich okrętów, ale trzy przechodzą obecnie remont. Spośród pozostałych trzech, HMS Duncan jest w stanie najwyższej gotowości, więc najszybciej mógłby zostać wysłany. Oczekuje się, że mógłby dotrzeć na Cypr w ciągu tygodnia.
13:20. Tusk o sytuacji na Bliskim Wschodzie
Premier Donald Tusk przed posiedzeniem rządu m.in. wypowiadał się na temat ewentualnej ewakuacji Polaków ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie utknęli w wyniku izraelsko-amerykańskiego ataku na Iran. Z jego słów wynika, że przynajmniej na razie akcji ewakuacyjnej nie będzie, chociaż podobno Polska jest do niej gotowa.
13:10. ONZ po ataku na Liban: Co najmniej 30 tys. przesiedleńców szukało schronienia
Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) poinformowało, że co najmniej 30 tys. przesiedleńców szukało od wczoraj schronienia w tymczasowych obiektach noclegowych w Libanie, gdzie rozpoczęły się działania zbrojne pomiędzy Izraelem a proirańską organizacją terrorystyczną Hezbollah. - Wczoraj, według ostrożnych szacunków, prawie 30 tys. osób zostało przyjętych i zarejestrowanych w zbiorowych schroniskach - powiedział Babar Baloch, rzecznik UNHCR, podczas wtorkowej konferencji prasowej w Genewie. Dodał, że wiele innych osób spało w samochodach na poboczach dróg lub spędziło ten czas w korkach.
W niektórych częściach południowego Libanu, w Dolinie Bekaa (we wschodnim Libanie) i na południowych przedmieściach Bejrutu odnotowuje się znaczne przemieszczenia ludności po tym, gdy Izrael wydał ostrzeżenia o ewakuacji, dotyczące mieszkańców ponad 53 libańskich wiosek i przeprowadził intensywne naloty w tych trzech regionach – oznajmił Baloch.
13:01. Lotnisko Chopina anulowało 66 lotów do i z Bliskiego Wschodu
Z powodu eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie od soboty odwołano 66 rejsów między Warszawą a krajami Zatoki Perskiej i Izraelem. Tylko dziś nie odbędzie się osiem lotów – poinformował Piotr Rudzki z Lotniska Chopina. Utrudnienia dotyczą m.in. połączeń z Dubajem, Dohą i Tel Awiwem.
W związku z sobotnimi nalotami przeprowadzonymi na Iran przez USA i Izrael, oraz odwetem sił irańskich wiele państw z Bliskiego Wschodu zamknęło przestrzeń powietrzną. Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) poinformowała, że w regionie występuje wysokie ryzyko dla lotnictwa cywilnego – zarówno w przestrzeni powietrznej Iranu, jak i w krajach sąsiednich, gdzie znajdują się bazy USA. W związku z tym agencja zaleciła przewoźnikom wstrzymanie lotów do i z Bliskiego Wschodu do 6 marca. Zasadom tym nie podlegają przewoźnicy z poza UE. - Dziś rano na lotnisku w Warszawie wylądował samolot Flydubai. Zapowiadany jest również przylot tego przewoźnika z Dubaju na godz. 19.30. Pozostałe linie nie podjęły jeszcze decyzji o wznowieniu rejsów - powiedział Rudzki.
Na dziś odwołanych jest osiem rejsów do i z Warszawy na Bliski Wschód. Od początku konfliktu łączna liczba anulowanych operacji wynosi około 66. Na Lotnisku Chopina pozostają trzy samoloty należące do trzech różnych przewoźników, które przyleciały w sobotę i ze względu na sytuację na Bliskim Wschodzie nie mogły odlecieć. Jedna z maszyn, która również parkowała w naszym porcie około godz. 11.15 we wtorek wyleciała rejsem technicznym do ZEA
— powiedział Rudzki.
12:45. Izraelskie ataki na południowy Bejrut, stolicę Libanu
11:50. Armia Izraela: szykujemy się na kilkutygodniową kampanię przeciw Iranowi
Rzecznik armii Izraela podpułkownik Nadaw Szoszani poinformował, że wojsko przygotowuje się do trwającej kilka tygodni kampanii przeciwko Iranowi, ale wysłanie sił lądowych jest mało prawdopodobne. - Przygotowaliśmy ogólny plan na kilka tygodni działań – powiedział ppłk Szoszani na briefingu, dodając, że czas trwania kampanii może ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji. Dotychczasowe postępy określił jako pozytywne.
Zapytany, czy Izrael mógłby wysłać wojska lądowe do Iranu, Szoszani odpowiedział, że jest to mało prawdopodobne. - Nie sądzę, aby było to obecnie prawdopodobne – powiedział, dodając, że nie zetknął się osobiście z koncepcją takiej operacji.
11:40. Moment ataku irańskiego drona na port Salalah w Omanie
Port działa od 1998 roku. Położony jest w guberni Zufar, nad Morzem Arabskim, które leży w północnej części Oceanu Indyjskiego. Jest centralnie położony na skrzyżowaniu szlaków handlowych między Azją i Europą
11:20.
W Bejrucie zauważono samolot pasażerski startujący z miejsca, w którym doszło do izraelskich nalotów na stolicę Libanu - informuje Associated Press
11:15. Czerwony Półksiężyc: od początku wojny w Iranie zginęło 787 osób
Co najmniej 787 osób zginęło dotąd w Iranie w wyniku wojny, rozpoczętej w sobotę atakiem USA i Izraela - poinformował irański Czerwony Półksiężyc, nie precyzując, czy przekazane dane odnoszą się wyłącznie do cywilów, czy również do przedstawicieli sił bezpieczeństwa. Poprzedniego dnia organizacja informowała o śmierci 555 osób.
Niemal całkowity brak dostępu do internetu sprawia, że niezależna weryfikacja danych o ofiarach jest niezwykle trudna - podkreślił brytyjski „The Guardian”, dodając, że liczba ta może wzrosnąć.
W Izraelu w wyniku irańskich bombardowań zginęło dotychczas 11 osób. Trzy osoby poniosły śmierć w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, po jednej w Kuwejcie i Bahrajnie. Armia amerykańska potwierdziła, że zginęło sześciu żołnierzy USA stacjonujących w Kuwejcie.
11:10. MAEA: są pewne uszkodzenia budynków wejściowych do irańskiego kompleksu nuklearnego w Natanz
Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) poinformowała, że na podstawie zdjęć satelitarnych zaobserwowano pewne uszkodzenia budynków wejściowych do irańskich podziemnych zakładów wzbogacania uranu w Natanz, ale nie spodziewa się żadnych skutków radiologicznych.
„Na podstawie najnowszych dostępnych zdjęć satelitarnych MAEA może obecnie potwierdzić pewne niedawne uszkodzenia budynków wejściowych do podziemnych irańskich zakładów wzbogacania paliwa (FEP) w Natanz. Nie przewiduje się żadnych skutków radiologicznych i nie wykryto dodatkowego wpływu na sam zakład, który został poważnie uszkodzony podczas konfliktu w czerwcu” - przekazała oenzetowska agencja we wpisie na platformie X.
10:50. Pociski rakietowe wystrzelone w stronę Izraela
Siły Obronne Izraela (IDF) ustaliły, że z Iranu w kierunku terytorium Państwa Izrael wystrzelono niedawno pociski rakietowe. Systemy obronne pracują nad przechwyceniem zagrożenia - informuje izraelska armia
10:30. MSZ: potępiamy ataki Iranu i liczymy na demokratyzację w tym kraju
Tajwańskie MSZ skrytykowało „wyprowadzane na oślep” ataki Iranu na kraje Zatoki Perskiej, udzielając jednocześnie poparcia działaniom USA i Izraela. Władze w Tajpej wyraziły nadzieję, że Irańczycy wkrótce będą mogli cieszyć się wolnością i demokracją.
Wiceminister spraw zagranicznych Francois Wu oświadczył, że Tajwan, będąc sojusznikiem USA i Izraela, potępia irańskie ataki na obiekty w Katarze oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W jego ocenie działania te były prowadzone bez rozróżnienia celów cywilnych i wojskowych. Wu ocenił w rozmowie z dziennikarzami w parlamencie, że Izrael i USA dążą do „wyeliminowania terroryzmu”.
Rzecznik resortu dyplomacji Hsiao Kuang-wei z kolei zapewnił, że władze w Tajpej „wspierają wysiłki społeczności międzynarodowej na rzecz pomocy narodowi irańskiemu w dążeniu do wolności i demokracji”. – Mamy nadzieję, że Irańczycy wkrótce będą mogli cieszyć się tymi wartościami oraz prawami człowieka – powiedział.
10:10. Francja wyśle systemy antydronowe na Cypr
Po ataku irańskich dronów na brytyjską bazę wojskową na Cyprze władze Francji zadeklarowały wysłanie na wyspę systemów antyrakietowych i antydronowych oraz fregaty – poinformowała agencja Reutera, powołując się na cypryjską agencję informacyjną CNA. Stanowisko władz francuskich w tej sprawie potwierdził także szef MSZ Jean-Noel Barrot. – Francja jest gotowa do obrony sojuszników, jeśli będą potrzebować pomocy – powiedział szef resortu dyplomacji, cytowany przez agencję Reutera.
Działania na rzecz ochrony Cypru zadeklarowała także Grecja. Ministerstwo obrony tego państwa powiadomiło w poniedziałek, że Ateny wysyłają w kierunku wyspy dwie fregaty i cztery myśliwce F-16.
08:51. Air France: zawieszamy loty z i do Tel Awiwu, Bejrutu, Dubaju i Rijadu do 5 marca
Zawieszamy loty z i do Tel Awiwu, Bejrutu, Dubaju i Rijadu do 5 marca włącznie - przekazała we wtorek linia lotnicza Air France, tłumacząc to wojną amerykańsko-izraelską z Iranem. Przewoźnik zaznaczył, że priorytetem jest bezpieczeństwo pasażerów i załóg, dlatego przed wznowieniem rejsów dokona oceny ryzyka.
W związku z sytuacją bezpieczeństwa (w regionie) przewoźnik podjął decyzję, aby przedłużyć zawieszenie połączeń do i z Tel Awiwu, Bejrutu, Dubaju i Rijadu do 5 marca włącznie
— powiadomiła Air France w komunikacie.
08:42. Eksplozje w Teheranie i innych miastach
W Teheranie i innych miastach Iranu słyszane były rano eksplozje - przekazał emigracyjny antyrządowy portal Iran International. Od soboty trwają naloty sił USA i Izraela na Iran.
Według AFP wybuchy, które było słychać na północy irańskiej stolicy, były „potężne”, ale nie udało się jeszcze ustalić, które miejsca zostały trafione.
Irańska agencja Mehr odnotowała eksplozje w położonym o ok. 350 km na południe od stolicy Isfahanie i w Szirazie, dawnej stolicy Persji. Krajowe media poinformowały również o wybuchach w położonym ok. 40 km na zachód od Teheranu Karadżu.
08:33. Armia: prowadzimy operację w południowym Libanie
Izraelscy żołnierze prowadzą operację w południowym Libanie, kontynuując ataki na proirański Hezbollah - poinformowała we wtorek rano armia izraelska.
Żołnierze armii izraelskiej prowadzą działania w południowym Libanie i są rozmieszczeni w kilku miejscach w pobliżu granicy w ramach wzmocnienia wysuniętej obrony
— przekazała armia w oświadczeniu cytowanym przez AFP.
W oświadczeniu poinformowano, że rozmieszczenie sił jest częścią szerszych działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców północnego Izraela, w pobliżu granicy z Libanem.
Równolegle Hezbollah, wspierana przez Iran organizacja terrorystyczna, której działań militarnych zakazał w poniedziałek rząd w Bejrucie, prowadziła w nocy ostrzał celów w Izraelu.
08:11. Trump: nasze zapasy amunicji „klasy średniej i średnio wysokiej” nigdy nie były tak duże
Nasze zapasy amunicji „klasy średniej i średnio wysokiej” nigdy nie były tak duże - zapewnił we wtorkowym wpisie na platformie Truth Social prezydent USA Donald Trump. Zarzucił byłemu prezydentowi Joe Bidenowi, że oddał zaawansowaną broń Ukrainie.
Zapasy amunicji Stanów Zjednoczonych, klasy średniej i średnio wysokiej, nigdy nie były wyższe czy lepsze - jak mi dzisiaj powiedziano; mamy praktycznie nieograniczone jej zapasy
— napisał Trump. Dodał, że w związku z tym „wojny mogą »trwać bez końca« i z sukcesami, przy korzystaniu jedynie z tych zapasów”.
07:51. Agencja ISNA: wybór nowego najwyższego przywódcy nie potrwa długo
Wybór najwyższego przywódcy Iranu, który zastąpi zabitego w sobotę w amerykańsko-izraelskich nalotach ajatollaha Alego Chameneia nie potrwa długo - podała we wtorek irańska agencja ISNA powołując się na jednego z członków Zgromadzenia Ekspertów. Właśnie to zgromadzenie dokona wyboru przywódcy.
Zgodnie z konstytucją Iranu do czasu wyboru krajem rządzi trzyosobowa rada tymczasowa, w skład której weszli prezydent Masud Pezeszkian, szef władzy sądowniczej Golamhosejn Mohseni Eżei oraz imam Alireza Arafi, stojący na czele ogólnokrajowego systemu seminariów duchownych.
07:16. Amerykańskie uderzenia w irańskie systemy
Amerykanie pokazali, jak wyglądały uderzenia w irańskie systemy.
07:05. Przechwycenie irańskiego drona
W sieci pojawiło się nagranie, które pokazuje przechwycenie irańskiego drona na międzynarodowym lotnisku w Irbilu w Kurdystanie, w północnym Iraku.
06:58. Vance: to, co się stanie z reżimem w Iranie jest drugorzędne
To, co się stanie z reżimem w Iranie jest drugorzędne wobec głównego celu jakim jest pozbawienie Iran możliwości pozyskania broni jądrowej - powiedział w wywiadzie dla Fox News wiceprezydent USA J.D. Vance. Zapewnił też, że prezydent Donald Trump nie pozwoli na prowadzenie wieloletniej wojny.
Pytany, czy administrację Trumpa obchodzi to, kto będzie rządził Iranem po zakończeniu wojny, wiceprezydent odpowiedział, że „w idealnym świecie” chciałby, aby był to ktoś chętny do współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i kto okazywałby Ameryce szacunek.
05:30. Axios: Donald Trump rozmawiał o Iranie z przywódcami Kurdów w Iraku
Prezydent USA Donald Trump miał w niedzielę rozmawiać przez telefon z liderami Kurdów w Iraku - podał portal Axios. Rozmowa miałą dotyczyć operacji amerykańsko-izraelskiej przeciwko Iranowi oraz tego, co może nastąpić po niej - przekazały trzy źródła, na które powołał się Axios.
Trump rozmawiał z Masudem Barzanim i Bafelem Talabanim - poinformował serwis. Masud Barzani to były przywódca irackich Kurdów, a Bafel Talabani to lider ugrupowania Patriotyczna Unia Kurdystanu.
Jak zaznaczył Axios, Kurdowie mają tysiące żołnierzy wzdłuż granicy iracko-irańskiej i kontrolują strategiczne obszary, które mogą mieć znaczenie w miarę rozwoju wojny. Iraccy Kurdowie mają również bliskie powiązania z Kurdami w Iranie.
Powszechnie uważa się, a z pewnością zgadza się z tym (premier Izraela Benjamin) Netanjahu, że Kurdowie wyjdą z ukrycia (…), że powstaną
— powiedział jeden z urzędników Białego Domu. Izrael od dawna utrzymuje bliskie stosunki z Kurdami w Syrii, Iraku i Iranie.
Portal przypomniał, że podczas jednego ze spotkań z Donaldem Trumpem w Białym Domu Netanjahu, który „nieustępliwie” nawoływał do ataków na Iran i zmiany reżimu w tym kraju, opowiadał się za tym, by w sprawie takich działań zwrócić się do Kurdów.
05:15. Portugalia dała USA warunkową zgodę na używanie bazy Lajes
Rząd Portugalii dał amerykańskiemu wojsku warunkową zgodę na używanie bazy Lajes na Azorach w operacji przeciwko Iranowi „Epicka Furia”. Władze w Lizbonie podkreśliły, że zgodę wydano już po rozpoczęciu ataków i odwecie Iranu.
W poniedziałkowej rozmowie z CNN Portugal minister spraw zagranicznych Portugalii Paulo Rangel wyjaśnił, że rząd Luisa Montenegro postawił Amerykanom warunki korzystania z bazy Lajes. Sprecyzował, że Portugalia nie pozwoliła na użycie żadnego ze stacjonujących tam od 18 lutego samolotu do pierwszego uderzenia USA na Iran, które miało miejsce w sobotę.
Rangel wyjaśnił, że Lizbona wydała armii USA zgodę na korzystanie z azorskiej bazy dopiero wtedy, kiedy Iran został już zaatakowany z innych baz i zbrojnie odpowiedział na to uderzenie.
Szef portugalskiej dyplomacji dodał, że baza Lajes może być wyłącznie używana przez USA „w odpowiedzi na atak ze strony Iranu, atak musi być zgodny z zasadami konieczności i proporcjonalności, a cele operacji muszą mieć wyłącznie charakter wojskowy”.
05:05. Minister obrony Hiszpanii: nasze bazy wojskowe nie udzielają pomocy USA w ataku na Iran
Bazy wojskowe na południu Hiszpanii, które od dekad użytkują wojska amerykańskie, nie udzielają pomocy armii USA w jej ofensywie przeciwko Iranowi – poinformowała w poniedziałek minister obrony Hiszpanii Margarita Robles, cytowana przez portal radia Cadena SER.
Robles zaznaczyła, że pomoc może być udzielona włącznie w ramach prawa międzynarodowego. Przypomniała, że porozumienie amerykańsko-hiszpańskie dot. użytkowania baz nie pozwala amerykańskiej armii na jednostronne działania, bez międzynarodowych ram.
04:55. Benjamin Netanjahu o operacji przeciwko Iranowi: to nie będzie wojna bez końca
Premier Izraela Benjamin Netanjahu powiedział w poniedziałek w telewizji Fox News, że amerykańsko-izraelska operacja przeciwko Iranowi będzie „szybką i zdecydowaną akcją”, a nie wojną bez końca.
To będzie szybka i zdecydowana akcja, stworzymy warunki przede wszystkim dla Irańczyków, którzy odzyskają kontrolę nad swoim losem i utworzą swój własny, demokratycznie wybrany rząd, co przyczyni się do zmiany Iranu
— podkreślił izraelski premier w amerykańskiej telewizji.
03:56. Donald Trump zapowiedział odwet za irański ostrzał ambasady USA w Arabii Saudyjskiej
Wkrótce się okaże, jaki będzie odwet USA za irański atak na ambasadę amerykańską w Rijadzie i zabitych amerykańskich żołnierzy - powiedział w poniedziałek telewizji NewsNation prezydent USA Donald Trump.
Czynimy wiele szkód. Wyrządzamy im ogromne szkody
— podkreślił Trump. Pytany o to, kto obecnie rządzi Iranem, odpowiedział:
Wkrótce się dowiecie.
Dodał też, że nie sądzi, by wysłanie sił lądowych do Iranu było konieczne. Wcześniej tego dnia nie wykluczył skierowania tego rodzaju wojsk „jeśli będzie to konieczne”.
Zapowiedział, że „wkrótce się okaże, jaki będzie odwet USA za atak na amerykańską ambasadę i poległych żołnierzy”. Według Dowództwa Centralnego dotychczas w operacji przeciwko Iranowi zginęło sześciu amerykańskich wojskowych.
03:03. Przewodniczący Johnson: Izrael planował atak na Iran nawet bez pomocy USA
Przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson powiedział w poniedziałek, że Izrael planował uderzenie na Iran nawet bez pomocy USA. Podobnie na temat okoliczności rozpoczęcia operacji „Epicka Furia” mówił też sekretarz stanu USA Marco Rubio.
Johnson relacjonował w ten sposób informacje otrzymane podczas spotkania szefa dyplomacji z przywódcami Kongresu i komisji ds. wywiadu w obydwu izbach. Oświadczył, że atak na Iran był „środkiem defensywnym”, wyprzedzającym atak Iranu.
Izrael był zdeterminowany, by działać we własnej obronie, z lub bez amerykańskiego wsparcia
— powiedział Johnson.
02:20. Armia: atakujemy centra dowodzenia Hezbollahu i magazyny broni w Bejrucie
Izraelska armia, cytowana przez agencję Reutera, poinformowała we wtorek, że prowadzi ataki na centra dowodzenia Hezbollahu oraz magazyny broni w Bejrucie, stolicy Libanu.
Nocne ataki na cele w Libanie poprzedzono wezwaniem do ewakuacji, które wystosowano do mieszkańców południowych obrzeży Bejrutu, a także kilku innych miejscowości w południowym Libanie.
Wcześniej armia izraelska poinformowała, że zaatakowała ponad 70 celów Hezbollahu w Libanie oraz przeprowadziła naloty na obiekty Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu w Libanie, w których zginął dowódca skrzydła wojskowego tej organizacji Adham Adnan al-Otman. Rząd Libanu poinformował, że w izraelskich atakach zginęły 52 osoby, a 154 zostały ranne.
02:02. Dwa drony uderzyły w ambasadę USA w Rijadzie
Dwa drony uderzyły w ambasadę USA w Rijadzie - poinformowało saudyjskie ministerstwo obrony. Na terenie ambasady wybuchł niewielki pożar. Nie ma informacji o możliwych ofiarach.
Jak poinformowano w oświadczeniu, w teren amerykańskiej placówki uderzyły dwa drony, powodując „ograniczony pożar i niewielkie zniszczenia”
Według źródeł, na które powołuje się agencja Reutera, na miejscu dało się słyszeć głośny huk i widoczne były płomienie oraz dym. CNN podała, że w ambasadę uderzyły dwa irańskie drony. Nie ma jak dotąd informacji o możliwych ofiarach.
Konto ambasady na platformie X poleciło Amerykanom mieszkającym w stolicy oraz w Dżuddzie i Zahran, by niezwłocznie schronili się i ograniczyli podróże do obiektów wojskowych.
Wcześniej irańskie drony uderzyły również w saudyjską rafinerię naftową w Ras Tanura, co spowodowało wstrzymanie prac w obiekcie.
00:29. Rząd: apel do Amerykanów, by wyjeżdżali z kilkunastu krajów Bliskiego Wschodu
Departament Stanu USA zaapelował w poniedziałek do Amerykanów o natychmiastowe opuszczenie kilkunastu krajów na Bliskim Wschodzie w związku z poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa.
Na liście znalazły się: Arabia Saudyjska, Bahrajn, Egipt, Iran, Irak, Izrael (a także Zachodni Brzeg i Strefa Gazy), Jemen, Jordania, Kuwejt, Liban, Oman, Katar, Syria, Zjednoczone Emiraty Arabskie.
Wezwano, by Amerykanie opuścili wymienione kraje, korzystając z komercyjnych środków transportu.
:10. Armia: zbombardowaliśmy gmachy irańskiego publicznego radia i telewizji
Izraelska armia poinformowała, że przeprowadziła ataki na kompleks budynków irańskiego publicznego radia i telewizji IRIB w Teheranie w nocy z poniedziałku na wtorek czasu miejscowego. Agencja Reutera poinformowało o dwóch silnych eksplozjach w tym rejonie.
IRIB to jedyna legalna sieć telewizyjna i radiowa w Iranie, całkowicie kontrolowana przez władze. Według Reutersa atak nastąpił po uprzednim wezwaniu do ewakuacji terenu.
