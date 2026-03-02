Trwa 1469. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Wtorek, 3 marca 2026 r.
13:45. Gen. Syrski: Rosja zmieniła taktykę ataków z wykorzystaniem dronów Shahed
Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Ołeksandr Syrski stwierdził, że rosyjska armia zmieniła taktykę uderzeń z wykorzystaniem dronów Shahed – poinformowała agencja prasowa RBK-Ukraina. „Poszukujemy i znajdujemy rozwiązania w związku z nową taktyką, polegającą na przelotach Shahedów na bardzo małych wysokościach” – napisał Syrski na Telegramie.
Jak wynika z informacji ukraińskich mediów, powołujących się na relacje żołnierzy jednostek obrony przeciwlotniczej, w ostatnim czasie częste są wypadki lotów rosyjskich dronów na wysokości poniżej 100 metrów nad ziemią. To utrudnia ich wczesne wykrycie przy pomocy radaru i skuteczne zwalczanie. Kluczową rolę w walce z rosyjskimi bezzałogowcami mają odgrywać ukraińskie drony przechwytujące. W lutym wykonały one łącznie 6300 wylotów i przechwyciły skutecznie ponad 1500 rosyjskich dronów różnego typu, pomimo trudnych warunków atmosferycznych, jakie nie sprzyjają użyciu bezzałogowców na małych wysokościach.
Obecnie w ukraińskiej armii trwają szkolenia operatorów dronów przechwytujących. Powstają także wyspecjalizowane dywizjony obrony przeciwlotniczej wyposażone w bezzałogowce. Jak stwierdził gen. Syrski, Rosja wprowadza zmiany w taktyce użycia dronów typu Shahed-131/136, polegające nie tylko na zmienia pułapu lotu, ale także stosuje uderzenia dużymi grupami oraz stosuje wersje Shahedów o napędzie odrzutowym, które są szybsze niż większość środków przechwytujących.
13:12. Zełenski rozmawiał z prezydentem ZEA
Zełenski napisał, że przywódcy obu państw rozmawiali o tym, jak Ukraina może pomóc ZEA w ochronie przed atakami powietrznymi. „Ochrona życia jest wspólnym priorytetem dla wszystkich na świecie” - napisał ukraiński prezydent.
13:00. Spór Zełenskiego i Orbana
Premier Węgier Viktor Orban oświadczył, że zdjęcia satelitarne i informacje operacyjne potwierdzają, iż rurociąg Przyjaźń transportujący na Węgry i Słowację rosyjską ropę przez Ukrainę jest sprawny. „Z satelity nie widać pulpitu, a dalej pod ziemią - rury. Może Orban jest magikiem i widzi, co dzieje się z rurą pod ziemią? Jestem zaskoczony, ale jednak wszystko może się zdarzyć” - zareagował na słowa Orbana Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy. Na te słowa odpowiedział z kolei węgierski premier, informując o swoim apelu do szefowej KE, by „o egzekwowanie porozumień, które zobowiązują Ukrainę do umożliwienia tranzytu ropy naftowej rurociągiem Przyjaźń”.
CZYTAJ WIĘCEJ: Ostry spór Orbana i Zełenskiego! Poszło o rurociąg „Przyjaźń”. „Może jest magikiem i widzi, co dzieje się z rurą?”; „Co za arogancja”
12:30. Pięć osób rannych w ataku dronów na Połtawę
Informacje o ataku przekazuje połtawska prokuratura obwodowa. Szczątki strąconych dronów uszkodziły sześć budynków.
11:50. Zełenski: Nie oddam Donbasu
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zadeklarował w rozmowie z włoskim dziennikiem „Corriere della Sera”, że nie odda Donbasu i nie ulegnie żądaniom Władimira Putina, ponieważ - jak dodał - zechce on potem więcej, a Rosja uzyska otwartą drogę do centralnych regionów kraju. Ukraiński przywódca przyznał, że wojna na Bliskim Wschodzie może postawić jego kraj w trudnej sytuacji.
„Nigdy nie zostawię Donbasu i 200 tys. Ukraińców, którzy tam mieszkają. Czemu miałbym to zrobić? Bo Putin to narzuca jako warunek pokoju? A zaraz potem narzuci nowe warunki? Nie, nie zgadzam się”
— oświadczył Zełenski w rozmowie z włoskim dziennikiem.
„Jeśli się wycofamy, Rosjanie będą mieli otwartą drogę do centrum kraju”
— ocenił prezydent.
„Putin przegrał swoją ofensywę zimową. Zaatakował elektrownie w czasie największych mrozów. Chciał nas podzielić, chciał nastawić ludność cywilną przeciwko wojsku, by zmusić ją do tego, żeby przestała walczyć. Nie udało mu się to”
— podkreślił. Przypomniał, że Rosja ponosi ogromne straty w ludziach - nawet do 35 tys. miesięcznie.
10:08. Atak w obwodzie donieckim. 6 osób nie żyje
W ciągu ostatniej doby Rosjanie 13 razy ostrzelali miejscowości w obwodzie donieckim, w wyniku czego zginęło sześć osób, a 19 zostało rannych - powiadomił szef władz wojskowych obwodu donieckiego na wschodzie Ukrainy, Wadym Fiłaszkin.
„Rosjanie zabili sześcioro mieszkańców obwodu donieckiego: troje w Drużkiwce i troje w Kramatorsku. W ciągu doby rannych zostało jeszcze 19 osób w (tej części kraju). Łączna liczba ofiar Rosjan w obwodzie donieckim podawana jest bez uwzględnienia Mariupola i Wołnowachy”
— napisał Fiłaszkin w komunikatorze Telegram, podając że w ciągu doby wojska rosyjskie 13 razy ostrzelały miejscowości w tym regionie. Dodał, że z linii frontu ewakuowano 273 osoby, w tym 69 dzieci.
09:10. Nocny atak rosyjskich dronów
Od wczorajszego wieczoru Rosjanie atakowali cele na Ukrainie za pomocą 136 dronów, w tym ok. 80 bezpilotowców typu Szahid – podały ukraińskie Siły Powietrzne. Komunikat głosi, że do godz. 9.00 czasu lokalnego dzisiaj obrona powietrzna zneutralizowała 127 bezzałogowców. Ukraińcy przekazali, że uderzenia pięciu rosyjskich dronów odnotowano w trzech lokalizacjach.
08:42. Rosjanie tracą sprzęt warty miliony
Ukraińcy zniszczyli rosyjski system przeciwlotniczy Pancyr-S1.
07:40. Rosyjskie straty wojenne
Od początku inwazji na Ukrainę smierć poniosło 1268520 rosyjskich żołnierzy.
00:01. Zełenski: jeśli któraś strona wycofa się z negocjacji, będziemy szukać innych sposobów
Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że jeśli któraś ze stron zechce wycofać się z rozmów pokojowych, Ukraina i jej sojusznicy będą szukać innych sposobów, aby zmusić Rosję do zakończenia wojny.
Rozmawiamy o możliwości zakończenia wojny przy stole negocjacyjnym. Nie można po prostu powiedzieć, że jesteśmy gotowi się wycofać – każda z trzech stron może się wycofać, ale my w jakiś sposób zamierzamy osiągnąć rezultat. Dlatego nie należy nikogo straszyć, należy kontynuować negocjacje (…). Jeśli ktoś będzie chciał się wycofać, cóż mogę powiedzieć, będziemy szukać innych formatów, jak zmusić Rosję do zakończenia tej wojny
— powiadomił Zełenski, odpowiadając na pytania dziennikarzy w komunikatorze WhatsApp.
W odpowiedzi na pytanie dziennikarzy, czy podczas negocjacji porusza się temat wymiany terytoriów niezajętych przez Rosję w Donbasie na terytoria zajęte przez nią w obwodach sumskim i charkowskim, prezydent odpowiedział, że nie można „porównywać tych ziem”.
Kiedy mówimy o terytoriach przygranicznych, bardzo trudno jest je utrzymać wrogowi. Rosjanie doskonale rozumieją, że nie są w stanie ich utrzymać i nadejdzie moment, kiedy wypchniemy ich z tych terytoriów. Natomiast Donbas jest dla Rosjan celem. Nie zmienili swoich celów, nieco zmniejszyły się ich apetyty, ale to na razie
— ocenił Zełenski.
Według prezydenta strona ukraińska nie będzie rozmawiać o wymianie niewielkich terytoriów na granicy obwodów sumskiego i charkowskiego na duże terytorium Donbasu.
Według źródeł Bloomberga Rosja prawdopodobnie wycofa się z rozmów pokojowych, jeśli Ukraina nie zgodzi się wycofać swoich wojsk z całego Donbasu. Według źródeł Bloomberga rosyjscy urzędnicy coraz częściej uważają, że nie ma sensu kontynuować rozmów pokojowych z Ukrainą pod egidą Stanów Zjednoczonych, jeśli Kijów nie jest gotowy ustąpić terytorium w celu osiągnięcia porozumienia.
red/PAP/Facebook/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/754529-relacja-1469-dzien-wojny-zelenski-nie-oddam-donbasu
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.