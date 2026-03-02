Trwa 1469. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Wtorek, 3 marca 2026 r.
00:01. Zełenski: jeśli któraś strona wycofa się z negocjacji, będziemy szukać innych sposobów
Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że jeśli któraś ze stron zechce wycofać się z rozmów pokojowych, Ukraina i jej sojusznicy będą szukać innych sposobów, aby zmusić Rosję do zakończenia wojny.
Rozmawiamy o możliwości zakończenia wojny przy stole negocjacyjnym. Nie można po prostu powiedzieć, że jesteśmy gotowi się wycofać – każda z trzech stron może się wycofać, ale my w jakiś sposób zamierzamy osiągnąć rezultat. Dlatego nie należy nikogo straszyć, należy kontynuować negocjacje (…). Jeśli ktoś będzie chciał się wycofać, cóż mogę powiedzieć, będziemy szukać innych formatów, jak zmusić Rosję do zakończenia tej wojny
— powiadomił Zełenski, odpowiadając na pytania dziennikarzy w komunikatorze WhatsApp.
W odpowiedzi na pytanie dziennikarzy, czy podczas negocjacji porusza się temat wymiany terytoriów niezajętych przez Rosję w Donbasie na terytoria zajęte przez nią w obwodach sumskim i charkowskim, prezydent odpowiedział, że nie można „porównywać tych ziem”.
Kiedy mówimy o terytoriach przygranicznych, bardzo trudno jest je utrzymać wrogowi. Rosjanie doskonale rozumieją, że nie są w stanie ich utrzymać i nadejdzie moment, kiedy wypchniemy ich z tych terytoriów. Natomiast Donbas jest dla Rosjan celem. Nie zmienili swoich celów, nieco zmniejszyły się ich apetyty, ale to na razie
— ocenił Zełenski.
Według prezydenta strona ukraińska nie będzie rozmawiać o wymianie niewielkich terytoriów na granicy obwodów sumskiego i charkowskiego na duże terytorium Donbasu.
Według źródeł Bloomberga Rosja prawdopodobnie wycofa się z rozmów pokojowych, jeśli Ukraina nie zgodzi się wycofać swoich wojsk z całego Donbasu. Według źródeł Bloomberga rosyjscy urzędnicy coraz częściej uważają, że nie ma sensu kontynuować rozmów pokojowych z Ukrainą pod egidą Stanów Zjednoczonych, jeśli Kijów nie jest gotowy ustąpić terytorium w celu osiągnięcia porozumienia.
