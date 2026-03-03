„Mam takie poczucie, że szczególnie władze Stanów Zjednoczonych, nie mają politycznego pomysłu, jak doprowadzić do sytuacji, w której ta wojna kinetyczna doprowadzi do upadku reżimu w Iranie” - mówił na antenie Telewizji wPolsce24 Marek Magierowski, ekspert Instytutu Wolności i Atlantic Council, były ambasador RP w Izraelu oraz w Stanach Zjednoczonych.
Marek Magierowski został zapytany o to, jak patrzy na sprawę ataku na Iran.
Pod względem taktycznym, militarnym, operacyjnym i wywiadowczym, w te pierwsze 24 godziny konfliktu, czyli ataku sił koalicyjnych, choć jest to jedynie koalicja dwóch państw Stanów Zjednoczonych i Izraela, ta operacja została przeprowadzona w sposób błyskotliwy, niemalże perfekcyjny
— wskazał.
Zlikwidowano, mówiąc obrazowo, niemalże całą elitę polityczną dzisiejszego Iranu, łącznie z duchowym przywódcą, ministrem obrony, dowódcą z korpusu strażników rewolucji islamskiej…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/754524-tylko-u-nas-magierowski-o-ataku-na-iran-niemalze-perfekcyjny