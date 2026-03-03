TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Magierowski o ataku na Iran: Operacja została przeprowadzona w sposób błyskotliwy, niemalże perfekcyjny

  • Świat
  • opublikowano:
Magierowski zabrał głos na temat ataku na Iran / autor: wPolsce24/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH Dostawca: PAP/EPA.
Magierowski zabrał głos na temat ataku na Iran / autor: wPolsce24/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH Dostawca: PAP/EPA.

Mam takie poczucie, że szczególnie władze Stanów Zjednoczonych, nie mają politycznego pomysłu, jak doprowadzić do sytuacji, w której ta wojna kinetyczna doprowadzi do upadku reżimu w Iranie” - mówił na antenie Telewizji wPolsce24 Marek Magierowski, ekspert Instytutu Wolności i Atlantic Council, były ambasador RP w Izraelu oraz w Stanach Zjednoczonych.

Marek Magierowski został zapytany o to, jak patrzy na sprawę ataku na Iran.

Pod względem taktycznym, militarnym, operacyjnym i wywiadowczym, w te pierwsze 24 godziny konfliktu, czyli ataku sił koalicyjnych, choć jest to jedynie koalicja dwóch państw Stanów Zjednoczonych i Izraela, ta operacja została przeprowadzona w sposób błyskotliwy, niemalże perfekcyjny

— wskazał.

Zlikwidowano, mówiąc obrazowo, niemalże całą elitę polityczną dzisiejszego Iranu, łącznie z duchowym przywódcą, ministrem obrony, dowódcą z korpusu strażników rewolucji islamskiej…

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

