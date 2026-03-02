„Poparłem go, a on wygrał, chociaż nie prowadził w sondażach. Wygrał i to wielka historia dla całej Europy. Będzie wspaniałym prezydentem. Już nim jest” - mówił o prezydencie Karolu Nawrockim prezydent USA Donald Trump.
Podczas uroczystości w Białym Domu prezydent USA Donald Trump pośmiertnie odznaczył sierżanta Michaela Ollisa Medalem Honoru.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Oddał życie, aby uratować polskiego żołnierza. Trump odznaczył go Medalem Honoru. Wzruszająca uroczystość w Białym Domu
Ciepłe słowa pod adresem Nawrockiego
Podczas uroczystości amerykański prezydent wskazał na obecność na sali przedstawicieli prezydenta RP, w tym szefa Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza, podkreślając, że Nawrocki jest „fantastycznym mężczyzną”
Poparłem go, a on wygrał, chociaż nie prowadził w sondażach. Wygrał i to wielka historia dla całej Europy. Będzie wspaniałym prezydentem. Już nim jest
— powiedział Trump.
Wspomniał też o tym, że obecny jest wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, „aby uczcić krew i poświęcenie, które przyczyniły się do zacieśnienia więzi polsko-amerykańskiej”
Łączy nas wspaniała więź. Mamy świetne relacje z waszym krajem
— stwierdził prezydent USA.
Adrian Siwek/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/754521-trump-o-nawrockim-jest-wspanialym-prezydentem
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.