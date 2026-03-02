Trump nazwał Nawrockiego "wspaniałym prezydentem": Chociaż nie prowadził w sondażach, to wygrał i to wielka historia dla całej Europy

  • Świat
  • opublikowano:
Trump z uznaniem wypowiedział się o polskim prezydencie / autor: EPA/JIM LO SCALZO Dostawca: PAP/EPA.
Trump z uznaniem wypowiedział się o polskim prezydencie / autor: EPA/JIM LO SCALZO Dostawca: PAP/EPA.

Poparłem go, a on wygrał, chociaż nie prowadził w sondażach. Wygrał i to wielka historia dla całej Europy. Będzie wspaniałym prezydentem. Już nim jest” - mówił o prezydencie Karolu Nawrockim prezydent USA Donald Trump.

Podczas uroczystości w Białym Domu prezydent USA Donald Trump pośmiertnie odznaczył sierżanta Michaela Ollisa Medalem Honoru.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Oddał życie, aby uratować polskiego żołnierza. Trump odznaczył go Medalem Honoru. Wzruszająca uroczystość w Białym Domu

Ciepłe słowa pod adresem Nawrockiego

Podczas uroczystości amerykański prezydent wskazał na obecność na sali przedstawicieli prezydenta RP, w tym szefa Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza, podkreślając, że Nawrocki jest „fantastycznym mężczyzną”

Poparłem go, a on wygrał, chociaż nie prowadził w sondażach. Wygrał i to wielka historia dla całej Europy. Będzie wspaniałym prezydentem. Już nim jest

— powiedział Trump.

Wspomniał też o tym, że obecny jest wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, „aby uczcić krew i poświęcenie, które przyczyniły się do zacieśnienia więzi polsko-amerykańskiej”

Łączy nas wspaniała więź. Mamy świetne relacje z waszym krajem

— stwierdził prezydent USA.

Adrian Siwek/PAP

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych