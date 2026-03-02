Chociaż sytuacja na Bliskim Wschodzie od dawna była napięta i wiele wskazywało na to, że niebawem dojdzie do otwartego konfliktu z Iranem, to ministrowie obrony narodowej Włoch oraz Estonii udali się na… wakacje do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Teraz utknęli oni w tym państwie.
Estonia
Minister obrony Estonii Hanno Pevkur przebywał w Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, na rodzinnych wakacjach, gdy w regionie wybuchła wojna między Stanami Zjednoczonymi i Izraelem a Iranem
— potwierdził szef estońskiej dyplomacji Margus Tsahkna.
Dziennik „Postimees” podał, że Pevkur przybył do Dubaju w piątek.
Minister został skrytykowany w mediach za udanie się w prywatną podróż na Bliski Wschód w okresie wysoce niestabilnej sytuacji w regionie i mimo wydanych ostrzeżeń o zagrożeniu.
Jestem jak każdy. Jeśli ktoś kupuje bilety lotnicze z wielomiesięcznym wyprzedzeniem i rezerwuje hotel, a w tym czasie nic nie wskazuje na jakiekolwiek problemy, to nikt nie chce stracić wydanych pieniędzy
— odparł.
Minister udał się na urlop na Bliski Wschód w trakcie trwających w Estonii ferii zimowych i przyleciał regularnym lotem linii Air Baltic. Opuścił Zjednoczone Emiraty Arabskie drogą lądową i obecnie przebywa w Omanie, gdzie wraz z innymi Estończykami oczekuje na powrót do ojczyzny.
Teraz nie ma lotów. Żyjemy z dnia na dzień. Nie wiemy, jak i kiedy dotrzemy do domu
— przyznał Pevkur w rozmowie z radiem ERR.
Szef MSZ Estonii przyznał, że obecnie ruch lotniczy w regionie jest poważnie utrudniony, a państwo nie jest obecnie w stanie sprowadzić obywateli z powrotem do kraju. Na Bliskim Wschodzie przebywa obecnie około 3 tys. Estończyków, najwięcej w ZEA.
Włochy
Minister obrony Włoch Guido Crosetti przekazał 1 marca, że wróci wojskowym samolotem do Rzymu z Dubaju, którego nie mógł opuścić z powodu zawieszenia ruchu lotniczego po atakach sił USA i Izraela i odwecie Teheranu. Jego podróż do rodziny wywołała polemikę we Włoszech.
Szef resortu obrony poleciał 27 lutego samolotem liniowym do Dubaju do przebywającej tam na wakacjach rodziny. Miał z nią wrócić do Rzymu. Jednak po rozpoczęciu ataku na Iran i odwecie Teheranu wszystkie loty zostały zawieszone.
„La Repubblica” zaznaczyła 1 marca, że minister obrony został zmuszony do pozostania w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w momencie, gdy w siedzibie rządu w Rzymie odbywały się spotkania i rozmowy na temat kryzysu na Bliskim Wschodzie. Jak dodano, nieobecność ministra wywołała zakłopotanie i zdziwienie, a on nie poinformował służb o swojej prywatnej podróży.
Minister Crosetto napisał na platformie X:
Wrócę do Włoch sam, aby uniknąć narażania innych na dodatkowe niebezpieczeństwo, ponieważ podróżowanie ze mną w obecnych warunkach mogłoby stwarzać dla nich ryzyko. Zrobię to oczywiście wojskowym samolotem i zostawię tutaj moją rodzinę, która rozumie tę decyzję, upewniwszy się, że dla nich, tak jak dla innych obywateli włoskich i cudzoziemców, nie ma istotnych zagrożeń, poza tymi wynikającymi z pechowego przypadku.
Wrócę korzystając z wojskowego lotu, ale po dokonaniu wpłaty przed godziną na rzecz dowództwa 31. Skrzydła w Ciampino kwoty trzy razy wyższej, z mojego wyboru, niż ta przewidziana w taryfie dla pasażerów lotów państwowych, po to, by usunąć nawet możliwości atakowania mnie, że wróciłem korzystając z lotu państwowego
— wyjaśnił minister obrony.
Stwierdził ponadto:
Uważam za haniebny i podły sposób prowadzenia polemiki i chciałbym zapewnić, że nie przyjmuję lekcji od nikogo, jeśli chodzi o poczucie państwowości i szacunek dla instytucji, a tym bardziej w kwestii zaangażowania i oddania służbie publicznej; o jakości niech wypowiedzą się inni.
Minister Crosetto zapewnił:
Moja obecność tutaj wczoraj i tej nocy była użyteczna w zarządzaniu trwającym kryzysem oraz w relacjach ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.
Adrian Siwek/PAP
