Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że jego kraj musi wzmocnić odstraszanie nuklearne w obliczu obecnych wyzwań. Ocenił, że dokonuje się stopniowe przejście do zaawansowanego odstraszania nuklearnego. Zapowiedział, iż Francja zwiększy liczbę swoich głowic nuklearnych. Co więcej, we wspólnym oświadczeniu kanclerza RFN Friedricha Merza oraz prezydenta Francji Emmanuela Macrona poinformowano, że Francja i Niemcy powołały specjalną grupę do spraw odstraszania nuklearnego.
W wystąpieniu w bazie wojskowej Ile Longue w Bretanii francuski prezydent podkreślił, że na płaszczyźnie geopolitycznej obecne czasy są okresem przełomów z wieloma zagrożeniami.
Ten okres usprawiedliwia zaostrzenie francuskiego modelu odstraszania nuklearnego
— argumentował.
W 2025 r. Macron zaproponował debatę strategiczną na temat ochrony partnerów Paryża na kontynencie europejskim poprzez francuskie odstraszanie nuklearne. Francuski prezydent zastrzega przy tym, że decyzje dotyczące tej broni pozostaną wyłączną domeną Paryża, ale powołuje się na szeroki zasięg pojęcia „żywotnych interesów” Francji, o których jest mowa w doktrynie nuklearnej tego kraju.
Wzrost liczby głowic nuklearnych Francji
Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział, że jego kraj zwiększy liczbę swoich głowic nuklearnych. Zastrzegł przy tym, że Francja nie będzie informować na temat wielkości tego arsenału.
Według danych Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI) Francja dysponuje 290 głowicami nuklearnymi. Jej arsenał oparty jest na pociskach odpalanych z okrętów podwodnych i przenoszonych przez samoloty Rafale.
„Nie będzie żadnego dzielenia się ostateczną decyzją”
Prezydent Francji Emmanuel Macron zastrzegł w przemówieniu, że tylko prezydent może podjąć ostateczną decyzję o użyciu francuskiego arsenału nuklearnego. Niemniej dodał, że Francja jest gotowa na wejście w zaawansowane odstraszanie nuklearne, włączając w to wymiar europejski.
Nie będzie żadnego dzielenia się ostateczną decyzją
— powiedział Macron w bazie okrętów podwodnych z napędem atomowym Ile Longue w Bretanii.
Polska wśród krajów zainteresowanych odstraszaniem nuklearnym Francji
Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że osiem krajów zgodziło się wziąć udział w zaproponowanym przez Francję zaawansowanym odstraszaniu nuklearnym. Wśród tych krajów wymienił Polskę.
Macron powiedział, że odstraszanie nuklearne, które określił jako zaawansowane, daje sojusznikom europejskim możliwość udziału w związanych z nim ćwiczeniach.
Poinformował, że po raz pierwszy w jednym z ćwiczeń strategicznych Francji uczestniczyli przedstawiciele Wielkiej Brytanii.
Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że proponowane przez jego kraj odstraszanie nuklearne jest działaniem całkowicie komplementarnym z NATO na płaszczyźnie strategicznej i technicznej.
Jak wyjaśnił, praca, którą Francja rozpoczęła nad projektem wspólnym z krajami europejskimi, prowadzona jest przy pełnej przejrzystości ze Stanami Zjednoczonymi i w ścisłej współpracy z Wielką Brytanią.
Rozmieszczanie sił francuskich w innych państwach
Prezydent Emmanuel Macron zaznaczył, że Francja będzie mogła tymczasowo rozmieszczać elementy sił strategicznych u swoich sojuszników europejskich.
Jak powiedział, oznacza to, że tak jak w przypadków strategicznych okrętów podwodnych „francuskie samoloty przenoszące będą mogły być rozprowadzone po kontynencie europejskim”.
Macron zaznaczył, że w ramach zaawansowanego odstraszana nuklearnego partnerzy Francji będą mogli uczestniczyć w ćwiczeniach z ich udziałem.
Specjalna grupa Francji i Niemiec
Co więcej, we wspólnym oświadczeniu kanclerza RFN Friedricha Merza oraz prezydenta Francji Emmanuela Macrona poinformowano, że Francja i Niemcy powołały specjalną grupę do spraw odstraszania nuklearnego.
Decyzja Berlina i Paryża zapadła w obliczu rosnących obaw o bezpieczeństwo w Europie oraz wątpliwości co do wiarygodności amerykańskiego „parasola nuklearnego” za kadencji prezydenta Donalda Trumpa - odnotował Reuters.
Francja i Niemcy zobowiązały się do podjęcia konkretnych działań już w tym roku. Niemcy mają wziąć udział we francuskich ćwiczeniach nuklearnych, ma też dojść do wizyt w strategicznie ważnych obiektach. Oba kraje podkreśliły, że ich działania będą uzupełniać, a nie zastępować nuklearne odstraszanie NATO, oraz zaznaczyły, że wciąż polegają na odstraszaniu zapewnianym przez USA oraz na siłach nuklearnych Francji i Wielkiej Brytanii.
CZYTAJ TAKŻE:
— Prezydent Nawrocki: Przystąpienie do programu Nuclear Sharing to dobre rozwiązanie dla bezpieczeństwa Polaków
— RELACJA. Trzecia doba wojny z Iranem. Media: żona Chameneia zmarła na skutek obrażeń doznanych w ataku!
Adam Stankiewicz/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/754506-francja-wzmacnia-arsenal-nuklearny-macron-bedzie-wiecej-glowic
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.