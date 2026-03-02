Trump o Iranie: Dużej fali ataków jeszcze nie było. Dopiero nadejdzie. "Spuszczamy im łomot. Myślę, że idzie bardzo dobrze"

Prezydent USA Donald Trump / autor: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL
Prezydent USA Donald Trump / autor: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

Prezydent USA Donald Trump powiedział dziś, że duża fala ataków na Iran jeszcze nawet się nie zaczęła i wkrótce nadejdzie - podała stacja CNN.

Spuszczamy im łomot. Myślę, że idzie bardzo dobrze

— powiedział Trump w wywiadzie telefonicznym dla CNN.

CZYTAJ TAKŻE: RELACJA. Trzecia doba wojny z Iranem. Media: żona Chameneia zmarła na skutek obrażeń doznanych w ataku!

Trochę wyprzedzamy plan”

Dodał, że nie chciałby, żeby operacja trwała „zbyt długo”.

Zawsze myślałem, że to będzie około czterech tygodni. Trochę wyprzedzamy plan

— przekazał prezydent.

Pytany o to, czy Stany Zjednoczone robią coś więcej poza atakiem militarnym, aby pomóc Irańczykom „odzyskać kontrolę nad krajem”, Trump odparł:

Tak. Zgadza się. Ale teraz chcemy, żeby wszyscy (Irańczycy) przebywali w zamkniętych pomieszczeniach. Tam (w Iranie - PAP) nie jest bezpiecznie.

Jeszcze nawet nie zaczęliśmy silnie ich atakować, dużej fali jeszcze nie było. Duża wkrótce nadejdzie

— oznajmił.

CZYTAJ TAKŻE: Hegseth o ataku na Iran: „Żadnych ćwiczeń z budowania demokracji, żadnych politycznie poprawnych wojen. Walczymy, by wygrać”

Największe zaskoczenie

Przyznał też, że dotychczas „największym zaskoczeniem” były irańskie ataki na kraje w regionie: Bahrajn, Jordanię, Kuwejt, Katar i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Byliśmy zaskoczeni. Powiedzieliśmy im (państwom regionu Zatoki Perskiej - PAP): zajmiemy się tym. A teraz oni chcą walczyć. I walczą agresywnie. Mieli być zaangażowani w bardzo małym stopniu, a teraz nalegają, by być zaangażowanym

— przekazał Trump.

Jak dodał, Irańczycy „uderzyli w hotel, w apartamentowiec”.

To ich po prostu rozzłościło. Kochają nas, ale obserwowali. Nie było powodu, żeby się w to angażować

— powiedział, odnosząc się do krajów regionu Zatoki Perskiej.

Kto będzie rządził Iranem?

Pytany o to, kto będzie rządził Iranem, Trump powiedział:

Nie wiemy, kto jest u władzy. Nie wiemy, kogo wybiorą. Może będą mieli szczęście i trafią na kogoś, kto wie, co robi.

Irańczycy, jak powiedział, stracili „wiele pod względem przywództwa” w wyniku pierwszych ataków. Poinformował, że w początkowych atakach zginęło 49 wysokich rangą przedstawicieli władz Iranu.

Trump ocenił, że władze irańskie „stały trochę aroganckie”, ponieważ spotkały się w jednym miejscu.

Myśleli, że są niewykrywalni. Nie byli niewykrywalni. Byliśmy tym zszokowani

— dodał.

Prezydent powiedział, że nie jest jasne, kto obecnie rządzi Iranem.

Oni też sami nie wiedzą. To trochę jak kolejka bezrobotnych

— ocenił.

Siły lądowe USA w Iranie?

Prezydent USA Donald Trump nie wykluczył w poniedziałek w rozmowie z dziennikiem „New York Post” wysłania do Iranu amerykańskich sił lądowych, „jeśli będzie to konieczne”.

Nie wzdrygam się, jeśli chodzi o wysłanie sił lądowych. Każdy prezydent mówi: „Żadnych żołnierzy na miejscu nie będzie”. Nie mówię tego

— oznajmił przywódca USA. Dodał, że bierze pod uwagę wysłanie żołnierzy „jeśli będą niezbędni”.

Trump powiedział też, że nie niepokoi go możliwość sięgnięcia przez Iran po terroryzm w odwecie na ataki.

Wyeliminujemy to. Nieważne. Tak jak jest ze wszystkim innym, wyeliminujemy to 

— zapewnił.

Podsumowanie

Donald Trump w rozmowie z CNN zapowiedział, że największa fala amerykańskich ataków na Iran dopiero nadejdzie, a dotychczasowe działania to jedynie początek operacji. Ocenił, że ofensywa przebiega zgodnie z planem, a nawet szybciej, niż zakładano, i może potrwać około czterech tygodni. Trump przyznał, że zaskoczyły go irańskie ataki na państwa regionu Zatoki Perskiej, które – jak stwierdził – teraz chcą aktywniej angażować się w konflikt. Dodał też, że w pierwszych uderzeniach zginęło 49 wysokich rangą przedstawicieli władz Iranu, a sytuacja przywódcza w tym kraju pozostaje niejasna.

PAP/oprac. Joanna Jaszczuk

