Prezydent USA Donald Trump powiedział dziś, że duża fala ataków na Iran jeszcze nawet się nie zaczęła i wkrótce nadejdzie - podała stacja CNN.
Spuszczamy im łomot. Myślę, że idzie bardzo dobrze
— powiedział Trump w wywiadzie telefonicznym dla CNN.
„Trochę wyprzedzamy plan”
Dodał, że nie chciałby, żeby operacja trwała „zbyt długo”.
Zawsze myślałem, że to będzie około czterech tygodni. Trochę wyprzedzamy plan
— przekazał prezydent.
Pytany o to, czy Stany Zjednoczone robią coś więcej poza atakiem militarnym, aby pomóc Irańczykom „odzyskać kontrolę nad krajem”, Trump odparł:
Tak. Zgadza się. Ale teraz chcemy, żeby wszyscy (Irańczycy) przebywali w zamkniętych pomieszczeniach. Tam (w Iranie - PAP) nie jest bezpiecznie.
Jeszcze nawet nie zaczęliśmy silnie ich atakować, dużej fali jeszcze nie było. Duża wkrótce nadejdzie
— oznajmił.
Największe zaskoczenie
Przyznał też, że dotychczas „największym zaskoczeniem” były irańskie ataki na kraje w regionie: Bahrajn, Jordanię, Kuwejt, Katar i Zjednoczone Emiraty Arabskie.
Byliśmy zaskoczeni. Powiedzieliśmy im (państwom regionu Zatoki Perskiej - PAP): zajmiemy się tym. A teraz oni chcą walczyć. I walczą agresywnie. Mieli być zaangażowani w bardzo małym stopniu, a teraz nalegają, by być zaangażowanym
— przekazał Trump.
Jak dodał, Irańczycy „uderzyli w hotel, w apartamentowiec”.
To ich po prostu rozzłościło. Kochają nas, ale obserwowali. Nie było powodu, żeby się w to angażować
— powiedział, odnosząc się do krajów regionu Zatoki Perskiej.
Kto będzie rządził Iranem?
Pytany o to, kto będzie rządził Iranem, Trump powiedział:
Nie wiemy, kto jest u władzy. Nie wiemy, kogo wybiorą. Może będą mieli szczęście i trafią na kogoś, kto wie, co robi.
Irańczycy, jak powiedział, stracili „wiele pod względem przywództwa” w wyniku pierwszych ataków. Poinformował, że w początkowych atakach zginęło 49 wysokich rangą przedstawicieli władz Iranu.
Trump ocenił, że władze irańskie „stały trochę aroganckie”, ponieważ spotkały się w jednym miejscu.
Myśleli, że są niewykrywalni. Nie byli niewykrywalni. Byliśmy tym zszokowani
— dodał.
Prezydent powiedział, że nie jest jasne, kto obecnie rządzi Iranem.
Oni też sami nie wiedzą. To trochę jak kolejka bezrobotnych
— ocenił.
Siły lądowe USA w Iranie?
Prezydent USA Donald Trump nie wykluczył w poniedziałek w rozmowie z dziennikiem „New York Post” wysłania do Iranu amerykańskich sił lądowych, „jeśli będzie to konieczne”.
Nie wzdrygam się, jeśli chodzi o wysłanie sił lądowych. Każdy prezydent mówi: „Żadnych żołnierzy na miejscu nie będzie”. Nie mówię tego
— oznajmił przywódca USA. Dodał, że bierze pod uwagę wysłanie żołnierzy „jeśli będą niezbędni”.
Trump powiedział też, że nie niepokoi go możliwość sięgnięcia przez Iran po terroryzm w odwecie na ataki.
Wyeliminujemy to. Nieważne. Tak jak jest ze wszystkim innym, wyeliminujemy to
— zapewnił.
Podsumowanie
Donald Trump w rozmowie z CNN zapowiedział, że największa fala amerykańskich ataków na Iran dopiero nadejdzie, a dotychczasowe działania to jedynie początek operacji. Ocenił, że ofensywa przebiega zgodnie z planem, a nawet szybciej, niż zakładano, i może potrwać około czterech tygodni. Trump przyznał, że zaskoczyły go irańskie ataki na państwa regionu Zatoki Perskiej, które – jak stwierdził – teraz chcą aktywniej angażować się w konflikt. Dodał też, że w pierwszych uderzeniach zginęło 49 wysokich rangą przedstawicieli władz Iranu, a sytuacja przywódcza w tym kraju pozostaje niejasna.
PAP/oprac. Joanna Jaszczuk
