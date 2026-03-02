Uwięzieni na Bliskim Wschodzie otrzymają możliwość ewakuacji? Etihad i Emirates wznawiają loty w ograniczonym zakresie

  • Świat
  • opublikowano:
Na zdjęciu samolot linii Emirates / autor: PAP/EPA
Na zdjęciu samolot linii Emirates / autor: PAP/EPA

Linie lotnicze ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich (Emirates i Etihad) przekazały, że dziś wieczorem wznowione zostaną loty - w ograniczonym zakresie. Rejsy wstrzymane były z powodu wybuchu konfliktu pomiędzy USA i Izraelem a Iranem. Wznowienie ograniczonego ruchu potwierdził emiracki urząd lotnictwa cywilnego.

Władze Dubaju i linie Emirates, które mają tam siedzibę, podkreśliły, że pasażerowie powinni udawać się na lotniska tylko wówczas, gdy otrzymają od linii lotniczych informację, że ich loty się odbędą.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Polacy na Bliskim Wschodzie w potrzasku. PLL LOT odwołały rejsy do Rijadu i Dubaju. „Komunikujemy się z naszymi pasażerami”

Loty pasażerskie poczekają

Linie Etihad, których hubem jest lotnisko w Abu Zabi, przekazały agencji Reutera, że na początku będą wykonywać loty „techniczne, cargo i repatriacyjne”. Mają się one odbywać we współpracy z władzami emirackimi, przy zachowaniu środków bezpieczeństwa.

Zjednoczone Emiraty Arabskie częściowo zamknęły swoją przestrzeń powietrzną dwa dni temu, po rozpoczęciu przez USA i Izrael ataków na Iran. Nastąpiły po nich irańskie uderzenia odwetowe, wymierzone w Izrael i państwa Zatoki Perskiej, w tym w ZEA.

Większość komercyjnych lotów z i do ZEA odwołano, w kraju utknęło wielu turystów.

CZYTAJ TAKŻE:

RELACJA. Trzecia doba wojny z Iranem. Media: żona Chameneia zmarła na skutek obrażeń doznanych w ataku!

Słowacja rozpoczyna ewakuację swoich obywateli z Bliskiego Wschodu! Pierwszy samolot ma polecieć do Ammanu w Jordanii

Adam Bąkowski/PAP/X

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych