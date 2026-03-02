Linie lotnicze ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich (Emirates i Etihad) przekazały, że dziś wieczorem wznowione zostaną loty - w ograniczonym zakresie. Rejsy wstrzymane były z powodu wybuchu konfliktu pomiędzy USA i Izraelem a Iranem. Wznowienie ograniczonego ruchu potwierdził emiracki urząd lotnictwa cywilnego.
Władze Dubaju i linie Emirates, które mają tam siedzibę, podkreśliły, że pasażerowie powinni udawać się na lotniska tylko wówczas, gdy otrzymają od linii lotniczych informację, że ich loty się odbędą.
Loty pasażerskie poczekają
Linie Etihad, których hubem jest lotnisko w Abu Zabi, przekazały agencji Reutera, że na początku będą wykonywać loty „techniczne, cargo i repatriacyjne”. Mają się one odbywać we współpracy z władzami emirackimi, przy zachowaniu środków bezpieczeństwa.
Zjednoczone Emiraty Arabskie częściowo zamknęły swoją przestrzeń powietrzną dwa dni temu, po rozpoczęciu przez USA i Izrael ataków na Iran. Nastąpiły po nich irańskie uderzenia odwetowe, wymierzone w Izrael i państwa Zatoki Perskiej, w tym w ZEA.
Większość komercyjnych lotów z i do ZEA odwołano, w kraju utknęło wielu turystów.
