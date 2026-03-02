Szef słowackiego MSW Matusz Szutaj Esztok zapowiedział, że od 3 marca zaczną się loty ewakuacyjne z Bliskiego Wschodu. Pierwszy samolot, który zabierze obywateli Słowacji, wystartuje z Bratysławy jutro rano do Ammanu w Jordanii. Kolejne loty odbędą się w 4 i 5 marca.
4 marca słowacki samolot rządowy poleci ponownie do Ammanu, a 5 marca do Maskatu w Omanie.
Jednostka lotnicza pozostaje w ciągłej gotowości i jest przygotowana do natychmiastowej reakcji w zależności od rozwoju sytuacji bezpieczeństwa w regionie
— oświadczył minister. Według premiera Roberta Ficy w rejon Bliskiego Wschodu mogą być wysyłane kolejne samoloty, jeżeli obywatele słowaccy wyrażą takie zainteresowanie.
Ponad 2500 obywateli Słowacji w Dubaju
Przewodniczący parlamentu Richard Raszi powiedział agencji TASR, że w Dubaju jest ponad 2500 obywateli Słowacji. Kilkudziesięciu jest w Katarze i Bahrajnie, a wielu Słowaków znajduje się także w Omanie.
Część z nich na pewno wróci na własną rękę, gdy niebo zostanie otwarte dla lotów, ale część będzie miała problem, bo utknęli na miejscu – i tych powinno repatriować państwo
— dodał.
