Atak nożownika w Edynburgu! Ranił dwie osoby, a potem zabarykadował się w jednym z mieszkań. Wcześniej próbował wedrzeć się do szkoły?

autor: pixabay.com/X
Uzbrojony w dwa noże mężczyzna ranił dwie osoby na południowo-zachodnich obrzeżach Edynburga, po czym zabarykadował się w jednym z mieszkań. Szkocka policja poinformowała, że nie ma już zagrożenia dla postronnych osób, a zdarzenie nie ma charakteru terrorystycznego.

Dokładny przebieg zdarzenia, które zaczęło się około 8.25 czasu miejscowego (9.25 czasu polskiego) w dzielnicy Calders, nie jest potwierdzony, ale brytyjskie media zamieściły wykonane z daleka zdjęcia mężczyzny trzymającego dwa noże, idącego między blokami mieszkalnymi, a następnie tego samego mężczyznę w oknie na 11. piętrze jednego z budynków.

Incydent nie jest traktowany jako akt terroru”

Według mediów mężczyzna najpierw zaatakował lokalny sklep, choć nie jest jasne, czy zadał tam komuś ciosy nożem, po czym zabarykadował się w jednym z mieszkań. Budynek został otoczony przez policję. Dziennik „Daily Mail” podał, powołując się na lokalnych mieszkańców, że domniemany napastnik bezskutecznie próbował wedrzeć się do szkoły i przedszkola. Ta sama gazeta zamieściła też w dużym zbliżeniu zdjęcie mężczyzny w oknie; na zdjęciu widać, że jest on bliskowschodniego lub południowoazjatyckiego pochodzenia.

Policja potwierdziła, że dwie osoby zostały zabrane do szpitala.

Sytuacja w dzielnicy Calders w Edynburgu została opanowana i nie ma obecnie zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego. Incydent nie jest traktowany jako akt terroru

— powiedział nadinspektor Scott Kennedy.

tkwl/PAP/X

