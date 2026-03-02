„Amerykanie nie powiadomili części przywódców europejskich, że atak ma być przeprowadzony. Może to wynikać z ograniczonego zaufania strony amerykańskiej do niektórych europejskich partnerów” - powiedział dr Krzysztof Winkler w programie „Bez Pardonu” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do ataku USA i Izraela na Iran. Ekspert stwierdził, że reakcja UE po raz kolejny raz uwypukliła jej słabości.
Amerykańsko-Izraelska operacja przeciwko Iranowi miała swój początek 3 stycznia br. od operacji w Wenezueli? Czy ma to związek z ropą naftową?
Myślę, że nie tylko 3 stycznia, ale nawet kilka miesięcy wcześniej. Chodzi też o zdobycie danych wywiadowczych, ustalenie harmonogramu
— powiedział dr Winkler, ekspert Warsaw Enterprise Institute.
Amerykanie w tej chwili są zabezpieczeni jeśli chodzi o dostęp do dużej ilości ropy naftowej gazu ziemnego…
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/754493-atak-na-iran-obnazyl-slabosc-ue-dr-winkler-powolna-i-niezdolna